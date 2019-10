Point marchés-Prudence en vue en Europe, l'accord partiel USA-Chine ne rassure pas

* L'accord annoncé vendredi ne résoud pas le conflit de fond * Les marchés chinois en hausse * Wall Street a fini sous ses plus hauts vendredi * Le commerce extérieur chinois inférieur aux attentes en septembre PARIS, 14 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture lundi après l'annonce d'un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine, qui éloigne dans l'immédiat le risque d'une nouvelle vague de droits de douane américains mais ne résoud pas les problèmes de fond opposant les deux premières économies mondiales. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris pourrait perdre six points, soit environ 0,1%, à l'ouverture et le Dax à Francfort 16 points (0,15%) tandis que le FTSE à Londres débuterait pratiquement inchangé. Les Etats-Unis et la Chine se sont accordés vendredi sur la "phase 1" d'un accord censé mettre fin à leur conflit commercial, ce qui a conduit le président américain, Donald Trump, à suspendre la hausse de droits de douane qui devait entrer en vigueur mardi. L'accord reste toutefois à écrire noir sur blanc et il ne couvre qu'une partie des désaccords à l'origine du conflit entre les deux pays, qui pèse sur le commerce mondial depuis un an et demi. Dernière illustration en date de l'impact de ces tensions sur l'économie: les exportations chinoises ont subi en septembre une baisse plus marquée qu'attendu et les importations se sont contractées pour le cinquième mois consécutif. Certains investisseurs recommandent en outre la prudence sur l'accord conclu entre Américains et Chinois en rappelant la fragilité de certaines annonces antérieures. "On a déjà vu une trêve annoncée avant d'être rompue", dit ainsi Tai Hui, responsable de la stratégie de marché Asie chez JPMorgan Asset Management. "La menace qui pèse sur la croissance mondiale est liée à la faiblesse de l'investissement des entreprises et au risque qu'elle se propage à la consommation. Les PDG ne vont pas recommencer à investir uniquement en raison de la dernière négociation en date entre les deux parties." Les investisseurs attendent par ailleurs des précisions sur l'évolution des discussions entre Londres et Bruxelles pour tenter d'arracher un accord sur le Brexit. Le gouvernement britannique a déclaré dimanche que les derniers échanges avaient été "constructifs" et qu'ils se poursuivraient ce lundi. Autre motif de prudence: les tensions en Syrie après l'incursion de l'armée turque, qui a conduit la Maison blanche a menacer Ankara de lourdes sanctions. Les volumes d'échanges pourraient être inférieurs à la normale sur les marchés, la journée étant fériée aux Etats-Unis pour le Columbus Day même si Wall Street est ouverte. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi mais elle a perdu du terrain en fin de séance avec l'annonce par Donald Trump d'un accord seulement partiel avec la Chine. L'indice Dow Jones, qui a gagné jusqu'à 1,6% en cours de séance, a atteint la clôture sur une hausse de 1,21% (319,92 points) à 26.816,59 pts. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a avancé de 1,09% à 2.970,27 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a pris 1,34% à 8.057,04 points. EN ASIE Les marchés sont fermés au Japon, la journée étant fériée dans l'archipel. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai gagne 1,44% et à Hong Kong, le Hang Seng progresse de 1,04%. CHANGES Le dollar est orienté à la hausse face à un panier de devises de référence (+0,10%), reprenant une partie du terrain cédé vendredi face principalement à la hausse de la livre sterling. L'euro s'échange autour de 1,1030 dollar. Le yuan chinois s'apprécie d'environ 0,5% face à la devise américaine, à 7,0530 pour un dollar. TAUX Dopé par les espoirs d'accord USA-Chine, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a fini en nette hausse vendredi, de plus de 10 points de base sur la journée à 1,757%, portant à 23 points sa progression sur l'ensemble de la semaine. Résultat: l'écart entre les rendements à trois mois et à dix ans est repassé en territoire positif, mettant fin à une inversion de la course pratiquement ininterrompue depuis fin mai. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en légère baisse, effaçant une partie de la hausse enregistrée vendredi après les premières informations sur l'accord partiel USA-Chine. Le Brent abandonne 0,5% à 60,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,55% à 54,40 dollars. Tous deux ont pris plus de 3% sur l'ensemble de la semaine dernière. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle août +0,3% -0,4% - sur un an -2,5% -2,0% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 marchés fermés Topix marchés fermés Hong Kong 26581,66 +273,22 +1,04% +2,85% Taiwan 11070,82 +180,86 +1,66% +3,36% Séoul 2069,55 +24,94 +1,22% +1,40% Singapour 3124,40 +10,43 +0,33% +1,81% Shanghaï 3015,05 +41,39 +1,39% +20,90% Sydney 6642,60 +35,80 +0,54% +17,64% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26816,59 +319,92 +1,21% +14,96% S&P-500 2970,27 +32,14 +1,09% +18,49% Nasdaq 8057,04 +106,26 +1,34% +21,43% Nasdaq 100 7843,88 +103,51 +1,34% +23,92% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1536,32 +29,48 +1,96% +15,39% 300 Eurostoxx 3569,92 +75,96 +2,17% +18,94% 50 CAC 40 5665,48 +96,43 +1,73% +19,76% Dax 30 12511,65 +347,45 +2,86% +18,49% FTSE 7247,08 +60,72 +0,84% +7,71% SMI 10017,39 +114,37 +1,15% +18,84% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1030 1,1040 -0,09% -3,83% Dlr/Yen 108,31 108,40 -0,08% -1,77% Euro/Yen 119,47 119,62 -0,13% -5,35% Dlr/CHF 0,9956 0,9965 -0,09% +1,45% Euro/CHF 1,0986 1,0998 -0,11% -2,38% Stg/Dlr 1,2614 1,2647 -0,26% -1,12% Indice $ 98,3970 98,3010 +0,10% +2,31% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4390 -0,0010 Bund 2 ans -0,7060 +0,0080 OAT 10 ans -0,1648 -0,0020 +27,42 Treasury 10 ans 1,7342 +0,0000 Treasury 2 ans 1,5975 +0,0000 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 54,40 54,70 -0,30 -0,55% +18,75% US Brent 60,22 60,51 -0,29 -0,48% +11,21% (Marc Angrand, avec Wayne Cole à Sydney)