Point marchés-Prudence en vue en Europe, les craintes sur la croissance demeurent

* Le CAC 40 attendu inchangé à l'ouverture * Les craintes sur la croissance ont fait chuter Wall Street vendredi * L'Asie reprend quelques couleurs, les futures US dans le vert * De nombreuses banques centrales au programme de la semaine par Blandine Henault PARIS, 17 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement lundi, la prudence dominant face aux inquiétudes croissantes sur un ralentissement de l'économie mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres seraient stables à l'ouverture tandis que le Dax à Francfort progresserait de 0,23%. Des indicateurs chinois et européens parus vendredi et jugés décevants ont alimenté les craintes sur la vigueur de l'activité économique dans le monde, confrontée depuis plusieurs mois aux frictions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Malgré la trêve trouvée entre les deux pays - Washington ayant décalé au 2 mars la hausse programmée des tarifs douaniers sur quelque 200 milliards de dollars de produits importés chinois -, les investisseurs restent très prudents face aux développements des négociations commerciales. Dans ce contexte, ils devraient surveiller avec attention les multiples déclarations des banquiers centraux cette semaine, alors que la Réserve fédérale (Fed), la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon rendront leur décision de politique monétaire. Très attendue, la Fed devrait relever ses taux mercredi pour la quatrième fois de l'année mais elle pourrait abaisser ses projections de hausse de taux pour l'an prochain. "Vous pouvez penser que si la Fed abaisse ses estimations, cela pourrait être pris comme un signe supplémentaire d'un ralentissement économique", indique Hirokazu Kabeya, responsable de la stratégie mondiale chez Daiwa Securities. "Mais étant donné la fragilité du sentiment du marché, je pense qu'il serait encore plus dangereux si la Fed conservait sa vision de trois hausses de taux l'an prochain." LES VALEURS A SUIVRE : Renault devrait être en ligne de mire alors que l'enquête sur des soupçons d'inconduite financière se poursuit au Japon contre Carlos Ghosn. D'après le Figaro, Jean-Dominique Senard, actuel président de Michelin, serait favori pour succéder à Carlos Ghosn à la présidence de Renault. Des sources proches du dossier ont par ailleurs indiqué lundi que Nissan devait réunir à 07h00 GMT son conseil d'administration afin de discuter des moyens d'améliorer la gouvernance. A WALL STREET Les inquiétudes sur la croissance mondiale ont plombé Wall Street vendredi, où l'indice Dow Jones a chuté de 2,02%, portant à plus de 10% sa baisse depuis son pic de clôture du 3 octobre. Le S&P-500 a perdu 1,91% pour tomber à son plus bas depuis le 2 avril. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,27%. "Lorsque vous êtes confrontés à des ralentissements en même temps en Chine et en Europe, qu'ils soient liés au non, cela va avoir un impact sur les ventes des sociétés du S&P-500", a observé Art Hogan, responsable de la stratégie chez B. Riley FBR. Les contrats à terme sur les indices américains sont néanmoins orientés en hausse lundi, de l'ordre de 0,3% à 0,4%, ce qui a notamment soutenu la tendance en Asie. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,62%, soutenue par l'orientation positive des "futures" sur indices américains et par des rachats à bon compte après la chute de vendredi. La tendance est plus mitigée sur les places boursières chinoises: le CSI 300 des grandes capitalisations recule de 0,4% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 0,07%. Le président chinois Xi Jinping doit prononcer un discours mardi à Pékin à l'occasion du 40e anniversaire de l'ouverture de l'économie du pays, ont déclaré des sources diplomatiques à Reuters. La Conférence centrale sur le travail économique, où est notamment débattu l'objectif de croissance pour l'an prochain, doit par ailleurs se tenir plus tard cette semaine. TAUX Les craintes sur la croissance mondiale ont favorisé un net repli des rendements obligataires, le 10 ans américain évoluant sous le seuil de 2,9%. Le rendement des emprunts d'Etat japonais de même échéance a touché de son côté un plus bas de plus de cinq mois. CHANGES L'appétit pour les actifs refuges a favorisé aussi le dollar, qui se maintient non loin d'un pic depuis juin 2017 touché vendredi face à un panier de devises de référence. L'euro est pratiquement inchangé, autour de 1,1310, après avoir touché un creux vendredi à 1,1266. Les cambistes surveilleront les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro, attendus à 10h00 GMT. PÉTROLE Les cours du brut se stabilisent après avoir chuté de 2% vendredi, pénalisés eux aussi par les craintes sur un ralentissement de l'économie mondiale. A cela s'ajoutent les inquiétudes persistantes autour d'une surabondance d'offre pétrolière. Le baril de Brent de la mer du Nord se traite à 60,20 dollars et celui du brut léger américain (WTI) vaut 51,20 dollars. LES INDICATEURS À SUIVRE LUNDI 17 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation zone euro (définitif) novembre +0,2% +0,2% sur un an +2,0% +2,0% US 13h30 Indice manufacturier "Empire décembre 20,20 23,30 State" 15h00 Indice immobilier NAHB décembre 60 60 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21506,88 +132,05 +0,62% -5,53% Topix 1594,20 +2,04 +0,13% -12,29% Hong Kong 26101,75 +6,96 +0,03% -12,76% Taiwan 9787,53 +13,37 +0,14% -8,62% Séoul 2071,09 +1,71 +0,08% -16,06% Singapour 3112,77 +35,68 +1,16% -8,53% Shanghaï 2593,10 -0,64 -0,02% -21,59% Sydney 5658,30 +56,30 +1,00% -6,71% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24100,51 -496,87 -2,02% -2,50% S&P-500 2599,95 -50,59 -1,91% -2,76% Nasdaq 6910,67 -159,67 -2,26% +0,11% Nasdaq 100 6594,96 -173,01 -2,56% +3,10% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1371,54 -8,53 -0,62% -10,33% 300 Eurostoxx 3092,60 -19,57 -0,63% -11,74% 50 CAC 40 4853,70 -43,22 -0,88% -8,64% Dax 30 10865,77 -58,93 -0,54% -15,88% FTSE 6845,17 -32,33 -0,47% -10,96% SMI 8713,68 -101,02 -1,15% -7,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1309 1,1307 +0,02% -5,73% Dlr/Yen 113,46 113,37 +0,08% +0,70% Euro/Yen 128,34 128,16 +0,14% -5,06% Dlr/CHF 0,9974 0,9976 -0,02% +2,37% Euro/CHF 1,1283 1,1280 +0,03% -3,47% Stg/Dlr 1,2584 1,2583 +0,01% -6,87% Indice $ 97,4280 97,4430 -0,02% +5,76% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2610 +0,0050 Bund 2 ans -0,6070 -0,0020 OAT 10 ans 0,7189 +0,0090 +45,79 Treasury 10 ans 2,8948 +0,0060 Treasury 2 ans 2,7392 +0,0080 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 51,22 51,20 +0,02 +0,04% -15,23% US Brent 60,20 60,28 -0,08 -0,13% -9,97% (Édité par Henri-Pierre André)

