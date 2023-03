*



Wall Street a fini mardi en hausse avec l'accalmie sur les banques







*



Une hausse des taux de la Fed de 25 points de base attendue







*



L'inflation britannique à l'agenda avant la réunion de la BoE







par Claude Chendjou



PARIS, 22 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture mercredi après deux séances consécutives de hausse alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre ses décisions de politique monétaire à l'issue de deux jours de débats.



Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,27% pour le Dax à Francfort, de 0,09% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,22% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,27% selon les premières indications disponibles.



Le communiqué de politique monétaire de la Fed est prévu à 18h00 GMT et sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui a déclaré ce mois-ci que l'évolution du coût du crédit aux Etats-Unis dépendrait des données macroéconomiques reçues jusqu'à cette réunion.



Les turbulences autour du secteur bancaire depuis l'effondrement de la banque américaine SVB, suivi du plan de sauvetage de Credit Suisse, rachetée par sa concurrente UBS, ont cependant amené certains investisseurs à spéculer sur une pause dans la remontée des taux d'intérêt de la Fed alors qu'une hausse de 50 points de base était quasiment acquise avant ces événements.



Selon Goldman Sachs, un stress bancaire équivaut quasiment à une hausse de taux de 25 points de base, ce qui justifierait une pause. La probabilité d'un statu quo est évaluée actuellement par les marchés monétaires à 15%. Celle d'un relèvement d'un quart de point est estimée à 85%, ce qui porterait l'objectif des "fed funds" dans une fourchette de 4,75%-5%. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, le plus sensible aux variations sur les taux, s'affiche mercredi à 4,11%, contre plus de 5% le 9 mars dernier.



Côté statistiques économiques, le marché attend à 07h00 GMT les données sur les prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI) en Grande-Bretagne pour le mois de février alors que la Banque d'Angleterre (BoE) doit rendre ses décisions de politique monétaire le lendemain. Les traders sont également partagés entre une hausse de 25 points de base et un statu quo sur les taux d'intérêt de la BoE.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi alors que les craintes sur le secteur bancaire se sont estompées et que les investisseurs ont tourné leur attention vers la Fed.



L'indice Dow Jones a gagné 0,98%, ou 316,02 points, à 32.560,60 points.



Le S&P-500, plus large, a pris 51,30 points, soit 1,30%, à 4.002,87 points.



Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 184,57 points (1,58%) à 11.860,11 points.



La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le système bancaire américain avait été stabilisé grâce à des mesures décisives des régulateurs, selon des remarques préparées pour un discours devant l'Association nationale des banquiers, tout en prévenant que des actions supplémentaires pourraient être nécessaires.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo, fermée mardi en raison d'un jour férié au Japon, a rouvert mercredi avec un indice Nikkei qui a terminé la séance sur un gain de 1,93% à 27.466,61 points. Le Topix, plus large, a avancé de 1,74% à 1.962,93 points.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,24% et le CSI 300 gagne 0,37%.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) de progresse de 1,3%.



CHANGES



Le dollar, à un creux de près de cinq semaines, est quasiment inchangé (+0,03%) mercredi face à un panier de devises de référence avant la Fed.



L'euro est également stable (-0,04%), à 1,0763 dollar.



TAUX



Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et deux ans repartent à la baisse, respectivement à 3,57% (-3 points) et 4,11% (-6 points) après leur forte hausse de la veille liée à l'amélioration du moral des investisseurs.



PÉTROLE



Les cours pétroliers reculent après deux séances consécutives de hausse, pénalisés par des stocks de brut supérieurs aux attentes la semaine dernière aux Etats-Unis, selon les données de l'American Petroleum Institute rapportées par des sources.



Le Brent cède 0,89%, à 74,65 dollars le baril, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule également de 0,92%, à 69,03 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 07h00 Prix à la consommation février +0,6% -0,6%



- sur un an +9,9% +10,1%



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27466,61 +520,94 +1,93% +5,26%



Topix 1962,93 +33,63 +1,74% +3,76%



Hong Kong 19621,27 +362,51 +1,88% -0,81%



Taiwan 15760,46 +247,01 +1,59% +11,48%



Séoul 2416,96 +28,61 +1,20% +8,07%



Singapour 3222,63 +48,70 +1,53% -0,88%



Shanghaï 3261,75 +6,10 +0,19% +5,58%



Sydney 7015,60 +60,20 +0,87% -0,33%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 32560,60 +316,02 +0,98% -1,77%



S&P-500 4002,87 +51,30 +1,30% +4,25%



Nasdaq 11860,11 +45,74 +0,39% +13,32%



Nasdaq 100 12741,44 +43,34 +0,34% +16,47%







Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 1764,52 +22,03 +1,26% +5,13% 300 Eurostoxx 50 4181,60 +55,25 +1,34% +10,23%



CAC 40 7112,91 +88,99 +1,27% +9,87%



Dax 30 15195,34 +168,08 +1,12% +9,13%



FTSE 7536,22 +132,37 +1,79% +1,13% SMI 10792,58 +30,51 +0,28% +0,59%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0765 1,0767 -0,02% +0,59%



Dlr/Yen 132,33 132,49 -0,12% +0,93%



Euro/Yen 142,49 142,67 -0,13% +1,56%



Dlr/CHF 0,9229 0,9221 +0,09% -0,16%



Euro/CHF 0,9936 0,9929 +0,07% +0,41%



Stg/Dlr 1,2234 1,2214 +0,16% +1,13%



Indice $ 103,2120 103,2560 -0,04% +7,32%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Bund 10 ans 2,2900 +0,0130 Bund 2 ans 2,6400 +0,0620



OAT 10 ans 2,8220 +0,0180 +53,20



Treasury 10 ans 3,5752 -0,0310



Treasury 2 ans 4,1215 -0,0560











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 69,02 69,67 -0,65 -0,93% +12,76% US Brent 74,66 75,32 -0,66 -0,88% +13,07%











(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)