Point marchés-Prudence en vue en Europe, les tensions restent vives

* Les Bourse en Europe attendues hésitantes à l'ouverture * L'Asie recule malgré le rebond de vendredi à Wall Street * Les tensions commerciales persistent, les taux montent encore * L'affaire Khashoggi fait grimper les cours du pétrole par Patrick Vignal PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et la remontée des rendements des emprunts d'Etat américains pesant toujours sur les marchés d'actions malgré le rebond observé vendredi à Wall Street. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre jusqu'à 0,3% à l'ouverture. Le Dax à Francfort reculerait pour sa part de 0,1% tandis que le FTSE à Londres progresserait de 0,1%. Pour ne rien arranger, le torchon brûle entre l'Arabie saoudite et les puissances occidentales après la disparition du journaliste dissident Jamal Khashoggi. Donald Trump a assuré samedi que Washington infligerait à l'Arabie saoudite une "punition sévère" si son implication - qu'elle dément - dans la disparition du journaliste, qui vivait en exil aux Etats-Unis, était établie. Les retombées de cette affaire ont fait souffler un vent de panique sur la Bourse de Ryad, qui a dévissé dimanche, et font grimper les cours du pétrole. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: EN ASIE La Bourse de Tokyo recule de 1,4% à l'approche de la clôture, pénalisée notamment par le secteur automobile, et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 0,8%. L'indice MSCI des Bourses mondiales recule légèrement après avoir perdu la semaine dernière près de 4%, son plus net repli hebdomadaire depuis fin mars. A WALL STREET Wall Street est repartie de l'avant vendredi après son dérapage des deux séances précédentes, aidée par un net rebond des valeurs technologiques. La séance a été marquée en outre par le coup d'envoi d'une nouvelle saison de résultats trimestriels avec les publications, diversement accueillies, de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo. L'indice Dow Jones a gagné 1,15%, le S&P-500 a pris 1,42% et le Nasdaq Composite a progressé de 2,29%. Le Dow Jones et le S&P avaient perdu mercredi et jeudi plus de 5% en deux jours, le Nasdaq frôlant pour sa part la correction en portant à 9,6% ses pertes depuis sa clôture record du 29 août. À L'AGENDA La saison des résultats trimestriels des entreprises américaines se poursuit cette semaine avec notamment à l'agenda de lundi la publication, avant l'ouverture de Wall Street, des comptes de Bank of America Trois indicateurs américains sont par ailleurs à surveiller ce lundi: l'indice manufacturier "Empire State", les ventes au détail et les stocks des entreprises. TAUX Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans, dont l'accélération a été pointée du doigt pour expliquer le repli des marchés actions la semaine dernière, gagne un point de base, autour de 3,152%. CHANGES Le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence , l'euro se maintenant quant à lui sous la barre de 1,16 dollar. PÉTROLE Les cours du brut prennent plus de 1% sur des craintes d'un impact sur la production saoudienne de l'affaire Khashoggi. TABLEAU DES INDICATEURS PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Indice manufacturier "Empire State" octobre 20,00 19,00 12h30 Ventes au détail septembre +0,6% +0,1% - hors automobiles +0,4% +0,3% - hors essence et automobiles +0,2% - sur un an +6,64% 14h00 Stocks des entreprises +0,5% +0,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS Certaines données peuvent présenter un léger décalage BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22333, -360,8 -1,59% -1,89% 25 77 9 Topix 1678,9 -23,46 -1,38% -7,62% 9 Hong 25517, -284,3 -1,10% -14,71 Kong 16 3 % Taiwan 9917,0 -128,7 -1,28% -7,41% 8 3 Séoul 2144,3 -17,48 -0,81% -13,10 7 % Singapou 3057,5 -11,62 -0,38% -10,15 r 5 % Shanghaï 2585,9 -20,93 -0,80% -21,81 8 % Sydney 5837,1 -58,60 -0,99% -3,76% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25339, +287,1 +1,15% +2,51% Jones 99 6 S&P-500 2767,1 +38,76 +1,42% +3,50% 3 Nasdaq 7496,8 +167,8 +2,29% +8,60% 9 3 Nasdaq 7157,2 +193,1 +2,77% +11,89 100 1 8 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1410,1 -3,55 -0,25% -7,81% t 300 0 Eurostox 3194,4 -14,78 -0,46% -8,83% x 50 1 <.STOXX5 0E> CAC 40 5095,9 -10,39 -0,20% -4,08% 8 Dax 30 11523, -15,54 -0,13% -10,79 81 % FTSE 6995,9 -11,02 -0,16% -9,00% 1 SMI 8660,3 +21,19 +0,25% -7,69% 8 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1552 1,1562 -0,09% -3,70% Dlr/Yen 111,97 112,19 -0,20% -0,62% Euro/Yen 129,36 129,65 -0,22% -4,31% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9901 0,9913 -0,12% +1,62% Euro/CHF 1,1438 1,1462 -0,21% -2,15% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,3114 1,3154 -0,30% -2,95% Indice $ 95,312 95,221 +0,10% +3,46% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,4890 -0,008 0 Bund 2 -0,571 +0,020 ans 3 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,8650 -0,002 +37,60 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 3,1500 +0,009 0 Treasury 2 ans 2,8530 +0,013 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 72,15 71,34 +0,81 +1,14% +19,41 léger US % Brent 81,49 80,43 +1,06 +1,32% +21,86 % (Édité par Wilfrid Exbrayat)

