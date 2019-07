Point marchés-Prudence en vue en Europe sur fond d'interrogations

* Les Bourses européennes attendues sans grand changement * La politique monétaire et les résultats font débat * La Fed pourrait ne baisser ses taux que de 25 pdb-WSJ par Patrick Vignal PARIS, 22 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans tendance claire lundi à l'ouverture, les intervenants de marché s'interrogeant sur les annonces à venir des grandes banques centrales et sur les résultats de poids lourds de la cote qui s'apprêtent à tomber. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort reculeraient chacun de 0,1% en début de séance tandis que le FTSE à Londres ouvrirait à l'équilibre. Après avoir progressé sur des anticipations de mesures d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale comme de la Banque centrale européenne (BCE), les marchés calent, notamment parce que les investisseurs craignent une déception sur le front de la politique monétaire. Ils seront fixés jeudi pour la BCE et le 31 juillet pour la Fed. Ils sont par ailleurs mitigés face aux résultats trimestriels déjà publiés, en attendant pour cette semaine ceux de Facebook, Amazon, Boeing et Deutsche Bank, entre autres. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi en baisse à la suite d'un article du Wall Street Journal prêtant à la Réserve fédérale l'intention de ne baisser ses taux que d'un quart de point. L'indice Dow Jones a cédé 0,25%, le S&P-500 0,62% et le Nasdaq Composite 0,74%. Les indices de référence de Wall Street ont connu leur pire semaine depuis le mois de mai. EN ASIE La Bourse de Tokyo recule de 0,4% à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne lui aussi 0,4%. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à 10 ans progresse encore légèrement, autour de 2,055%, après avoir pris vendredi près de deux points de base à la suite des informations du Wall Street Journal. Le dollar suit le même mouvement face à un panier de référence et l'euro cède un peu de terrain, autour de 1,1216. PÉTROLE Les cours du pétrole restent orientés à la hausse après la saisie vendredi par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz, nouvel incident dans la guerre des nerfs qui oppose depuis des semaines Téhéran aux Occidentaux. Le brut léger américain prend 0,7% à 56 dollars le baril et le Brent de mer du Nord gagne 1,3% à 63,30 dollars. Aucun indicateur majeur à l'agenda du 22 juillet LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 21388 -78,2 -0,36 +6,86 225 ,72 7 % % Topix 1555, -8,22 -0,53 +4,13 74 % % Hong 28542 -222, -0,77 +10,4 Kong ,59 81 % 3% Taiwan 10941 +68,4 +0,63 +2,16 ,62 3 % % Séoul 2093, -1,02 -0,05 +2,56 34 % % Singapo 3357, -20,6 -0,61 +9,40 ur 30 6 % % Shangha 2907, -16,7 -0,57 +16,5 ï 44 6 % 8% Sydney 6682, -17,7 -0,26 +18,3 60 0 % 5% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 27154 -68,7 -0,25 +16,4 Jones ,20 7 % 0% S&P-500 2976, -18,5 -0,62 +18,7 61 0 % 4% Nasdaq 8146, -60,7 -0,74 +22,7 49 5 % 8% Nasdaq 7834, -69,2 -0,88 +23,7 100 90 3 % 7% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1523, +1,40 +0,09 +14,4 st 300 31 % 2% <.FTEU3 > Eurosto 3480, -2,65 -0,08 +15,9 xx 50 18 % 5% <.STOXX 50E> CAC 40 5552, +1,79 +0,03 +17,3 34 % 7% Dax 30 12260 +32,2 +0,26 +16,1 <.GDAXI ,07 2 % 1% > FTSE 7508, +15,6 +0,21 +11,6 70 1 % 0% SMI 9937, -73,1 -0,73 +17,8 03 2 % 9% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,121 1,122 -0,04 -2,21 r 5 0 % % Dlr/Yen 107,9 107,7 +0,25 -2,08 7 0 % % Euro/Ye 121,1 120,8 +0,20 -4,06 n 0 6 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,983 0,981 +0,19 +0,21 5 6 % % Euro/CH 1,103 1,101 +0,17 -1,96 F 3 4 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,250 1,250 +0,01 -2,01 1 0 % % Indice 97,19 97,15 +0,04 +1,06 $ 40 10 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,32 -0,00 40 20 Bund 2 -0,77 -0,00 ans 30 20 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,07 -0,00 +25,3 ans 10 40 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 2,055 +0,00 ans 1 50 Treasury 2 ans 1,828 +0,01 8 30 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 56,02 55,63 +0,39 +0,70 +22,2 léger % 9% US Brent 63,27 62,47 +0,80 +1,28 +16,8 % 4% (Édité par Wilfrid Exbrayat)

