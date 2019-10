Point marchés-Prudence en vue en Europe sur fond de doutes sur le commerce

* Les Bourses européennes attendues sans tendance claire * L'emploi américain rassure un peu mais le commerce inquiète * Le président de la Fed doit de nouveau prendre la parole par Patrick Vignal PARIS, 7 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, des doutes sur la volonté de la Chine de parvenir à un accord avec les Etats-Unis sur le commerce menaçant de peser sur la tendance. Le repli pourrait toutefois être limité par l'apaisement des craintes pour l'économie mondiale après le rapport mensuel sur l'emploi américain, qui a montré vendredi que le taux de chômage aux Etats-Unis était tombé en septembre à son plus bas niveau depuis 50 ans, à 3,5%. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort ouvriraient sur des variations infimes tandis que le FSE à Londres reculerait de 0,16%. L'éventail des sujets que Pékin est prêt à aborder dans les négociations commerciales avec les Etats-Unis qui doivent reprendre cette semaine s'est considérablement restreint, ont indiqué ces dernières semaines des hauts représentants chinois à des interlocuteurs américains, selon Bloomberg. Le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef de Pékin sur le commerce, a déclaré à des dignitaires en visite en Chine qu'il présenterait aux négociateurs américaines une offre n'incluant aucun engagement de réforme de la politique industrielle chinoise - l'une des demandes des Etats-Unis -, toujours d'après Bloomberg. Les négociateurs des deux camps doivent se retrouver à Washington jeudi et vendredi pour un nouveau cycle de négociations, près d'un mois après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane réciproques. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en hausse, portée par la bonne tenue des chiffres de l'emploi et du chômage. Sur la semaine, cependant, les indices de référence ont connu l'un de leurs plus nets replis des derniers mois. L'indice Dow Jones a terminé vendredi sur un gain de 371,63 points, soit 1,42%, à 26.572,67. Le S&P 500 a pris 41,28 points (1,42%) à 2.951,91 et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a progressé de 110,21 points (1,4%) à 7.982,47. EN ASIE La Bourse de Tokyo s'est retournée à la baisse en séance et perd 0,18% à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède pour sa part 0,18%. Les marchés de Chine continentale restent fermés pour les longues célébrations marquant la fête nationale. Ils rouvriront mardi. TAUX/CHANGES Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans progresse légèrement dans les échanges en Asie, autour de 1,5255%, et le dollar est stable face à un panier de référence. Tous deux pourraient réagir au discours que doit prononcer à 17h00 GMT Jerome Powell devant le congrès annuel de la National Association for Business Economics (NABE). L'économie américaine progresse tant bien que mal malgré les vents contraires, a déclaré vendredi le président de la Réserve fédérale. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut restent orientés à la baisse, l'abondance de l'offre sur fond d'inquiétudes pour la demande continuant de peser sur les cours. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 commandes à l'industrie août 0,3% -2,7% EZ 08h30 Ind. Sentix (moral investisseurs) octobre -13,0 -11,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 21363 -46,8 -0,22 +6,74 225 ,37 3 % % Topix 1571, -1,19 -0,08 +5,20 71 % % Hong 25821 -289, -1,11 -0,10 Kong ,03 28 % % Taiwan 10931 +36,7 +0,34 +2,06 ,23 5 % % Séoul 2023, +3,10 +0,15 -0,85 79 % % Singapo 3098, +20,2 +0,66 +0,97 ur 63 7 % % Shangha ï fermée Sydney 6563, +46,5 +0,71 +16,2 60 0 % 4% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 26573 +372, +1,42 +13,9 Jones ,72 68 % 2% S&P-500 2952, +41,3 +1,42 +17,7 01 8 % 6% Nasdaq 7982, +110, +1,40 +20,3 47 21 % 0% Nasdaq 7754, +115, +1,51 +22,5 100 10 71 % 0% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1495, +11,8 +0,80 +12,3 st 300 42 5 % 2% <.FTEU3 > Eurosto 3446, +29,3 +0,86 +14,8 xx 50 71 4 % 4% <.STOXX 50E> CAC 40 5488, +49,5 +0,91 +16,0 32 5 % 2% Dax 30 12012 +87,5 +0,73 +13,7 <.GDAXI ,81 6 % 7% > FTSE 7155, +77,7 +1,10 +6,35 38 4 % % SMI 9827, +67,2 +0,69 +16,5 72 8 % 9% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,097 1,097 +0,03 -4,27 r 9 6 % % Dlr/Yen 106,8 106,9 -0,08 -3,10 4 3 % % Euro/Ye 117,3 117,3 -0,03 -7,06 n 1 4 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,995 0,995 +0,06 +1,47 8 2 % % Euro/CH 1,093 1,092 +0,08 -2,83 F 5 6 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,232 1,233 -0,05 -3,39 5 1 % % Indice 98,83 98,80 +0,03 +2,77 $ 30 80 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,58 +0,00 50 20 Bund 2 -0,76 -0,00 ans 10 50 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,28 -0,00 +30,3 ans 11 10 9 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,528 +0,01 ans 9 50 Treasury 2 ans 1,397 +0,00 5 00 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 52,84 52,81 +0,03 +0,06 +15,3 léger % 5% US Brent 58,33 58,37 -0,04 -0,07 +7,72 % % (Édité par)