Point marchés-Prudence sur les actions avant l'inflation US

* Les indices européens dans le désordre à mi-séance * L'inflation US pourrait dicter la tendance à Wall Street * Atos sanctionné après l'annonce de dépréciations par Laetitia Volga PARIS, 10 février (Reuters) - Wall Street est attendue sans tendance claire à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé jeudi à mi-séance après une avalanche de résultats d'entreprises et dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine. Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, en baisse de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 et en repli de 0,12% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,15% à 7.120,33 vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,38% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,26%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,03%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,23% et le Stoxx 600 avance de 0,03%. L'indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de janvier, qui tombera à 13h30 GMT, sera étudié soigneusement dans un contexte de crainte d'une accélération de l'inflation qui pourrait conduire la Réserve fédérale (Fed) à resserrement plus vite et plus fort de sa politique monétaire. La médiane des estimations des économistes interrogés par Reuters donne un chiffre de 7,3% en rythme annuel pour l'indice des prix à la consommation (CPI) et de 5,9% pour l'indice d'inflation de base ("core CPI"). "Plus les taux d'inflation actuels sont élevés, plus la perception est susceptible d'être forte parmi les participants de marché que la Fed devra agir encore plus rapidement, de manière plus décisive et pendant une période plus longue que ce qui est actuellement prévu ", écrit Antje Praefcke, analyste FX et EM de Commerzbank, dans une note à ses clients. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET En attendant l'inflation, les investisseurs prennent connaissance d'une série de résultats d'entreprises, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, le groupe de divertissement Walt Disney gagne 11,4% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes. Twitter, Pepsi, Mattel et Uber sont également indiqués dans le vert après leurs résultats. VALEURS EN EUROPE En Europe, Atos recule de 5% après avoir annoncé une charge de dépréciation d'actifs de 2,4 milliards d'euros, dernier coup dur en date pour le groupe après une série de revers ces derniers mois. ArcelorMittal (-1,19%), l'Oréal (-1,47%) , TotalEnergies (-1,45%) et Unilever (-1,50%) sont dans le rouge après leurs publications. Baisse notable, Delivery Hero dévisse de 25,31% après des résultats trimestriels et des prévisions annuelles décevants. A Francfort toujours, Credit Suisse cède 4,93% après avoir creusé ses pertes au quatrième trimestre. Egalement dans le compartiment bancaire mais en hausse, Société générale avance de 3,02% et Crédit agricole de 1,4% après leurs bons résultats. En tête du CAC 40, Unibail grimpe de 7%, le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux ayant dit viser un bénéfice par action ajusté pour 2022 au-dessus de celui de 2021. Siemens (+5,92%) et AstraZeneca (+3,18%) évoluent en hausse après des résultats bien accueillis tandis que Dassault Aviation (+4,18%) profite de l'annonce d'une commande de 42 Rafale par l'Indonésie. CHANGES/TAUX Sur le marché des changes, l'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert, est peu changé dans l'attente des chiffres américains de l'inflation de janvier. L'euro s'affiche à 1,1431 dollar, en hausse de 0,08%. La couronne suédoise baisse de plus de 0,9% face au dollar et à l'euro après la décision de la Riksbank, la banque centrale de Suède, de maintenir sa politique monétaire en soulignant que la flambée de l'inflation était temporaire et qu'il était trop tôt pour commencer à réduire son soutien à l'économie. "Nous pensons que l'inflation de base en 2022 sera supérieure aux prévisions de la Riksbank. Nous nous attendons à ce que la BCE relève ses taux cette année, ce qui mettra la pression sur la Riksbank pour qu'elle prenne également des mesures. Une hausse des taux ne peut être exclue malgré la position plutôt accommandante d'aujourd'hui", a déclaré Torbjorn Isaksson, économiste chez Nordea. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans gagne un point de base à 1,9354%. Son équivalement allemand est stable, autour de 0,227%, et n'a pas vraiment réagi à l'abaissement par la Commission européenne de sa prévision de croissance pour la zone euro en 2022 et à sa nouvelle estimation d'inflation. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en hausse après l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'une baisse surprise des stocks de brut américains la semaine dernière. Le baril de Brent progresse de 0,75% à 92,24 dollars et le brut léger américain gagne 1,01% à 90,57 dollars. METAUX Le cours de l'aluminium a atteint, à 3.304,50 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis juillet 2008, des fermetures de fonderies en Chine et en Europe exacerbant les inquiétudes concernant la diminution des stocks. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 FÉVRIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Prix à la consommation janvier +0,5% +0,5% - sur un an +7,3% +7,0% US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 230.000 238.000 5 février (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)