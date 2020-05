Point marchés-Rebond attendu en Europe après celui de Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse entre 0,6% et 1% * Wall Street a rebondi jeudi, le S&P 500 a pris 1,15% * Hausse de la production industrielle et de la demande de brut en Chine par Blandine Henault PARIS, 15 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi dans le sillage de la progression de Wall Street qui encourage un rebond après deux séances de baisse. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,63% pour le CAC 40 parisien , de 0,96% pour le Dax à Francfort et de 0,94% pour le FTSE à Londres. Les Bourses européennes ont été pénalisées ces dernières séances par la crainte d'une deuxième vague de contamination au coronavirus alors que beaucoup de pays lèvent progressivement leurs mesures de confinement, ainsi que par des inquiétudes sur les perspectives économiques et sur l'accord commercial sino-américain. Wall Street, qui a clôturé jeudi en nette hausse, devrait donner le signal du rebond ce vendredi en Europe. Les investisseurs pourraient aussi être encouragés par l'annonce d'une hausse de la production industrielle en Chine au mois d'avril, pour la première fois cette année. D'après le Bureau national de la statistique (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 3,9% en rythme annuel, battant le consensus qui ressortait à +1,5% après une contraction de 1,1% en mars. Les autres indicateurs du jour ne devraient toutefois pas être aussi encourageants. Les opérateurs de marché suivront notamment la deuxième estimation du PIB en zone euro pour le premier trimestre (09h00 GMT) et les ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois d'avril (12h30 GMT). LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi en hausse assez marquée une séance longtemps indécise en raison de l'incertitude liée aux intentions prêtées à Donald Trump, qui a évoqué la possibilité d'une rupture avec la Chine mais, selon l'une de ses porte-paroles, est ouvert à l'idée d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine face à l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a gagné 1,62% à 23.625,34 points et le S&P-500 a pris 1,15%, à 2.852,5 points. La progression du Nasdaq Composite a été un peu plus limitée avec un gain de 0,91%, à 8.943,72 points, en raison de la moins bonne performance des valeurs technologiques. EN ASIE La Bourse de Tokyo a rebondi après trois séances de repli pour progresser de 0,62%. La tendance est aussi positive sur les autres places boursières en Asie, où l'indice composite de la Bourse de Shanghai avance de 0,15% et l'indice Kospi à Séoul a pris 0,12%. TAUX Avec l'amélioration du sentiment de marché, les rendements obligataires se stabilisent après la baisse des derniers jours. Le taux des Treasuries à dix ans évolue à 0,6185% et celui du Bund de même échéance est pratiquement inchangé, à -0,533%. CHANGES Le dollar cède du terrain et s'éloigne d'un pic de trois semaines après avoir profité des inquiétudes sur l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine et des craintes sur une deuxième vague à l'épidémie de coronavirus. Le billet vert recule de 0,2% face à un panier de devise de référence mais l'euro n'en profite pas, la devise unique étant stable autour du seuil de 1,08. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en nette hausse, soutenus par l'annonce d'un rebond en avril de la demande chinoise en brut qui était tombée en mars à un plus bas de 15 mois. La Chine a acheté le mois dernier un total de 53,85 millions de tonnes de brut, selon le Bureau national de la statistique, ce qui équivaut à 13,1 millions de barils par jour, contre 11,78 millions bpj en mars. Le baril de Brent progresse de 3,2% à plus de 32 dollars et le baril de brut léger américain avance de 2,6% à 28,27 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 15 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06H45 Indice des prix à la avril +0,1% MM +0,1% consommation +0,5% AA +0,5% DE 08H00 PIB (estimation flash) T1 -2,2% TT 0,0% -1,6% AA 0,3% EZ 09h00 PIB (2e estimation flash) T1 -3,8% TT -3,8% -3,3% AA -3,3% US 12h30 Ventes au détail avril -12% -8,7% 12h30 Indice manufacturier "Empire mai -63,5 -78,2 State" 13h15 Production industrielle avril -11,5% -5,4% 14h00 Indice de confiance du mai 68,0 71,8 Michigan (1er estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20037,47 +122,69 +0,62% -15,30% Topix 1453,77 +7,22 +0,50% -15,55% Hong Kong 23811,40 -18,34 -0,08% -15,53% Taiwan 10814,92 +34,04 +0,32% -9,85% Séoul 1927,28 +2,32 +0,12% -12,30% Singapour 2522,88 +0,57 +0,02% -21,72% Shanghaï 2874,49 +4,15 +0,14% -5,76% Sydney 5404,80 +76,10 +1,43% -19,14% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23625,34 +377,37 +1,62% -17,22% S&P-500 2852,50 +32,50 +1,15% -11,71% Nasdaq 8943,72 +80,55 +0,91% -0,32% Nasdaq 100 9094,43 +94,35 +1,05% +4,14% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1278,75 -27,55 -2,11% -21,26% Eurostoxx 50 2760,23 -50,32 -1,79% -26,30% CAC 40 4273,13 -71,82 -1,65% -28,52% Dax 30 10337,02 -205,64 -1,95% -21,98% FTSE 5741,54 -162,51 -2,75% -23,88% SMI 9448,14 -183,48 -1,90% -11,01% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0798 1,0804 -0,06% -3,68% Dlr/Yen 107,16 107,24 -0,07% -1,56% Euro/Yen 115,72 115,86 -0,12% -5,11% Dlr/CHF 0,9735 0,9730 +0,05% +0,59% Euro/CHF 1,0516 1,0514 +0,02% -3,10% Stg/Dlr 1,2188 1,2226 -0,31% -8,08% Indice $ 100,3210 100,4660 -0,14% +4,31% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5360 +0,0010 Bund 2 ans -0,7420 -0,0020 OAT 10 ans -0,0400 -0,0010 +49,60 Treasury 10 ans 0,6137 -0,0050 Treasury 2 ans 0,1511 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 28,27 27,56 +0,71 +2,58% -53,81% Brent 32,13 31,13 +1,00 +3,21% -51,34% (édité par Patrick Vignal)