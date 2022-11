Point marchés-Rebond en Europe avec l'espoir d'une amélioration en Chine

*



Wall Street attendue en légère progression à l'ouverture







Espoir d'un allègement des mesures anti-COVID en Chine







Le pétrole et les matières premières repartent à la hausse







L'inflation allemande devrait ralentir en novembre







Celle de l'Espagne au plus bas depuis janvier







par Claude Chendjou



PARIS, 29 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en leger rebond mardi et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, la tendance positive étant alimentée par l'espoir d'un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine après les violentes manifestations du week-end contre la politique "zéro COVID" de Pékin.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,46% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,24% à 6.681,41 vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,15% et à Londres, le FTSE prend 0,78%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,29%, tandis que l'EuroStoxx 50 de la zone euro et le Stoxx 600 s'octroient chacun 0,18%.



La perspective d'un allègement des mesures anti-COVID-19 au regard de l'ampleur de la contestation, le plus important mouvement de désobéissance civile en Chine depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping il y a dix ans, a soutenu mardi la Bourse chinoise, permettant au notamment à l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale de gagner 3,09%.



En outre, les autorités chinoises ont annoncé mardi une accélération de la campagne de vaccination des personnes âgées contre le COVID-19, ainsi qu'une réduction à trois mois de la période séparant la première vaccination des rappels.



"La Chine est le sujet dominant sur les marchés en ce moment (...) Des nouvelles positives pour l'économie chinoise sont des nouvelles positives pour l'économie mondiale", souligne Hugh Gimber, stratège marchés chez JP Morgan Asset Management.



L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a par ailleurs assoupli les conditions de financement des promoteurs immobiliers.



Coté indicateurs en Europe, le sentiment économique s'est redressé pour la première fois depuis février avec un indice à 93,7 en novembre après 92,7 en octobre.



L'inflation en Allemagne, qui sera publiée à 13h00 GMT, devrait pour sa part ralentir en novembre à 11,3% sur un an, tandis qu'en Espagne, elle est tombée au plus bas depuis janvier, l'indice IPCH ayant décéléré à 6,6% en rythme annuel.







LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



En Europe, le regain d'optimisme lié à la Chine profite en premier lieu au compartiment des ressources de base qui gagne 2,04%, avec des valeurs comme Rio Tinto (+3,08%), Anglo American (+3,18%) ou encore ArcelorMittal (+1,37%).



Le secteur de l'énergie (+1,29%) est également recherché avec notamment TotalEnergies (+1,35%), BP (+1,324%) et Shell (+1,44%).



Dans les résultats d'entreprises, ASM International prend 4,28%, à un plus haut de plus d'un mois, après le relèvement de ses prévisions de ventes pour le quatrième trimestre.



Le compagnie aérienne easyJet abandonne en revanche 4,63% après avoir prévenu que le secteur serait confronté à des pressions inflationnistes, à un dollar fort et à une hausse des salaires.



Nestlé cède 0,51% malgré le relèvement de sa prévision de ventes pour cette année.



CHANGES



Le regain d'appétit pour le risque en lien avec la Chine pénalise le dollar, qui recule de 0,45% face à un panier de devises de référence, tandis que le yuan chinois "offshore" se traite à 7,168 pour un dollar.



L'euro, de son côté s'affiche à 1,0376 dollar, en hausse de 0,38%.



TAUX



Les rendements obligataires reculent fortement alors que le ralentissement de l'inflation devrait être confirmé en Allemagne: le Bund allemand à dix ans cède plus de dix points de base à 1,88%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries même échéance abandonne 4,3 points à 3,65%.



PÉTROLE



Les cous pétroliers, qui ont effacé lundi pratiquement tous leurs gains de cette année, sont soutenus par des anticipations d'un allègement des mesures anti-COVID en Chine.



"La perspective d'un retour à la normale, dans un pays qui est le plus grand importateur de pétrole au monde, a suffi à faire bondir les prix du pétrole pour le premier rebond significatif des cours sur les deux dernières semaines", a commente Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.



Le Brent prend 2,99% à 85,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,58% à 79,23 dollars le baril.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 13h00 Inflation (1re estimation) novembre +0,1% +1,1%



- sur un an +11,3% +11,6%



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET



Indices Dernier Var. Var. %



points Dow Jones 33902,00 +31,00 +0,09%



S&P-500 3981,75 +11,50 +0,29%



Nasdaq-100 11671,00 +54,75 +0,47%











"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Dow Jones 33849,46 -497,57 -1,45% -6,85%



S&P-500 3963,94 -62,18 -1,54% -16,83%



Nasdaq 11049,50 -176,86 -1,58% -29,37% Nasdaq 100 11587,75 -168,28 -1,43% -29,00%







MARCHES EUROPEENS



Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1733,27 +4,33 +0,25% -8,30%



Eurostoxx 50 3943,84 +8,33 +0,21% -8,25%



CAC 40 6684,24 +19,04 +0,29% -6,55% Dax 30 14408,60 +25,24 +0,18% -9,29%



FTSE 7529,10 +55,08 +0,74% +1,96% SMI 11144,60 -17,56 -0,16% -13,44% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0374 1,0337 +0,36% -8,74%



Dlr/Yen 138,07 138,94 -0,63% +20,00% Euro/Yen 143,24 143,64 -0,28% +9,91%



Dlr/CHF 0,9502 0,9491 +0,12% +4,17% Euro/CHF 0,9856 0,9811 +0,46% -4,95%



Stg/Dlr 1,2010 1,1958 +0,43% -11,23% Indice $ 106,2080 106,6810 -0,44% +10,43%







TAUX



Dernier Var. Spread/B



und



(pts)



Future Bund 141,6000 +1,1800



Bund 10 ans 1,8850 -0,1080



Bund 2 ans 2,0580 -0,1210



OAT 10 ans 2,5180 -0,1020 +63,30



Treasury 10 3,6607 -0,0410 ans



Treasury 2 ans 4,4319 -0,0390







PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD



t Brut léger US 79,15 77,24 +1,91 +2,47% +29,31%



Brent 85,65 83,19 +2,46 +2,96% +29,71%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)