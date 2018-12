Point marchés-Rebond en vue à Wall Street malgré les inquiétudes

* La Bourse de New York prête à rebondir d'après les contrats à terme * Les marchés européens restent fermés * Le dollar monte, l'euro au-dessus de 1,138 par Laetitia Volga PARIS, 26 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi au lendemain de Noël, après son net repli de lundi, les investisseurs revenant vers les actifs plus risqués malgré les incertitudes politiques aux Etats-Unis et les craintes persistantes sur la croissance économique mondiale. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,9% pour le Dow Jones et de 1% pour le Nasdaq et le S&P-500 . La Bourse de Tokyo a fini sur un rebond, de 0,89% mais l'indice MSCI Asie-Pacifique, hors Japon recule de son côté de 0,21%. Les trois grands indices de New York ont perdu lundi entre 2,21% et 2,91%. Le S&P-500 a fini en retrait de 19,8% par rapport à son pic de clôture du 20 septembre, tout juste en dessous du seuil de 20% communément considéré comme attestant du retournement baissier du marché. Les investisseurs ont été déconcertés par le blocage d'une partie de l'administration fédérale américaine et par l'attitude hostile du président Donald Trump à l'égard du président de la Réserve fédérale. Le président américain a répété mardi que ce "shutdown" partiel durerait tant qu'il n'aurait pas obtenu satisfaction sur le financement du mur qu'il veut faire construire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Les marchés ont également été fragilisés par la rencontre entre le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et les PDG des six premières banques américaines qui l'ont assuré être toujours en capacité de prêter. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET CHANGES Le dollar reprend 0,25% face à un panier de devises de référence. L'euro gagne, dans le même temps, 0,21% près de 1,138 dollar. L'or évolue à plus haut de six mois, l'inquiétude suscitée par les incertitudes politiques aux États-Unis et le ralentissement de la croissance mondiale incitant les investisseurs à se tourner vers le métal refuge. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans est stable à 2,739%. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le baril de Brent évolue autour de 51 dollars le baril, après être descendu à 49,93, au plus bas depuis juillet 2017, et le brut léger américain gagne 1,5% à 43,17 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 DÉCEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 14h Indice des prix immobiliers Octobre 0,2 0,3 Case Shiller LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 21912,00 +212,00 +0,98% S&P-500 2364,00 +22,25 +0,95% Nasdaq-100 5952,00 +60,00 +1,02% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 21792,20 -653,17 -2,91% -11,84% S&P-500 2351,10 -65,52 -2,71% -12,06% Nasdaq 6192,92 -140,08 -2,21% -10,29% Nasdaq 100 5899,36 -147,20 -2,43% -7,77% MARCHES EUROPEENS LUNDI 24 DÉCEMBRE : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1323,54 -5,28 -0,40% -13,47% Eurostoxx 50 0,00 -26,83 -0,89% -15,13% CAC 40 4626,39 -67,99 -1,45% -12,92% FTSE 6685,99 -35,18 -0,52% -13,03% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1383 1,1361 +0,19% -5,11% Dlr/Yen 110,65 110,27 +0,34% -1,79% Euro/Yen 125,96 125,67 +0,23% -6,82% Dlr/CHF 0,9909 0,9836 +0,74% +1,70% Euro/CHF 1,1281 1,1257 +0,21% -3,49% Stg/Dlr 1,2672 1,2684 -0,09% -6,22% Indice $ 96,7950 96,5530 +0,25% +5,07% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 163,4500 -0,1100 Bund 10 ans 0,2500 +0,0020 Bund 2 ans -0,6080 -0,0040 OAT 10 ans 0,6955 +0,0000 +44,55 Treasury 10 ans 2,7453 -0,0080 Treasury 2 ans 2,5625 -0,0260 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 43,24 42,53 +0,71 +1,67% -28,43% Brent 51,02 50,47 +0,55 +1,09% -23,70% (Édité par Juliette Rouillon)