Point marchés-Rebond en vue en Europe avant une pluie de résultats de sociétés

*



Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi







*



Les places asiatiques dans le désordre jeudi







*



A suivre l'estimation du PIB américain au T4







*



LVMH, SAP, Intel, American Airlines et Visa publient leurs résultats







par Claude Chendjou



PARIS, 25 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture après deux séances d'affilée dans le rouge, mais le rebond prévu ne devrait pas remettre en cause la traditionnelle prudence à l'approche des réunions de politique monétaire des banques centrales et les craintes liées à la faiblesse des résultats trimestriels des entreprises depuis le début de la saison.



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait gagner à l'ouverture 0,71%, le FTSE 100 à Londres 0,41% et l'indice EuroStoxx 50 0,67%.



Après la publication mercredi des comptes financiers jugés décevants de Microsoft, la séance du jour devrait être de nouveau animée par une nouvelle pluie de résultats, dont ceux du géant du luxe LVMH, des groupes technologiques SAP et Intel, des compagnies aériennes comme American Airlines et Southwest ou encore du numéro un mondial du traitement des paiements Visa.



Côté statistiques économiques, les investisseurs attendent à 13h30 GMT la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre qui devrait montrer un ralentissement de la croissance à 2,6% en rythme annualisé.



Vendredi, ils prendront connaissance des données sur les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui inclut l'indice des prix à la consommation "core PCE", un indicateur très surveillé par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit pour deux jours à partir de mardi prochain. Les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) sont, pour leur part, prévues jeudi.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, après la publication de résultats trimestriels contrastés, qui ont ravivé les inquiétudes quant à l'impact de la politique de la Fed.



L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, ou 9,88 points, à 33 743,84 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 0,73 points, soit -0,02%, à 4.016,22 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 20,92 points (-0,18%) à 11 313,36 points.



Le Nasdaq a été affecté par Microsoft qui a averti sur la croissance de ses activité dans le "cloud".



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini jeudi en baisse de 0,12% à 27.362,75 points et le Topix, plus large, a reflué de 0,12% à 1.978,4 points.



Les marchés financiers en Chine sont encore fermés ce jeudi pour les festivités du Nouvel an lunaire.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) a avancé de 0,56%, à un nouveau sommet de sept mois, le Hang Seng à Hong Kong ayant pris 1,6%.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule de 1,7 point de base à 3,445% et celui à deux ans de 0,6 point à 4,131%, tandis que l'écart entre ces deux maturités a atteint -68,8 points de base, une inversion de courbe qui a permis de prédire huit des neuf dernières récessions, selon les analystes.



Le rendement du Bund allemand a dix ans a fini sans grand changement mercredi, à 2,15%.



CHANGES



Aux changes, l'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence est stable (-0,05%), proche de son creux de huit mois touché la semaine dernière.



L'euro s'affiche à 1,092 dollar (+0,05%) et la livre sterling à 1,2403 dollar (+0,02%).



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont globalement stables après les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) qui montrent que les stocks de brut aux Etats-Unis ont progressé moins vite que prévu la semaine dernière. Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente des décisions de l'Opep+ qui se réunit le 1er février.



Le baril de Brent avance de 0,17% à 86,27 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,29% à 80,38 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 PIB (1re estimation) T4 2,6% 3,2% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 16 205.000 190.000



janvier



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27362,75 -32,26 -0,12% +4,86%



Topix 1978,40 -2,29 -0,12% +4,58% Hong Kong 22499,08 +454,43 +2,06% +13,74%



Taiwan 14932,93 +5,92 +0,04% +5,62%



Séoul 2468,65 +40,08 +1,65% +3,06% Singapour 3371,28 +18,51 +0,55% +3,69%



Shanghaï 3264,81 +24,53 +0,76% +5,68%



Sydney 7468,30 -22,10 -0,30% +6,10%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 33743,84 +9,88 +0,03% +1,80%



S&P-500 4016,22 -0,73 -0,02% +4,60%



Nasdaq 11313,36 -20,92 -0,18% +8,09%



Nasdaq 100 11814,69 -31,96 -0,27% +8,00%







Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1785,96 -3,72 -0,21% +6,41%



Eurostoxx 50 4148,11 -4,91 -0,12% +9,34%



CAC 40 7043,88 -6,60 -0,09% +8,81%



Dax 30 15081,64 -11,47 -0,08% +8,32%



FTSE 7744,87 -12,49 -0,16% +3,93% SMI 11404,77 -1,52 -0,01% +6,29%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0921 1,0915 +0,05% +2,05%



Dlr/Yen 129,33 129,59 -0,20% -1,36%



Euro/Yen 141,28 141,42 -0,10% +0,69%



Dlr/CHF 0,9165 0,9178 -0,14% -0,88%



Euro/CHF 1,0011 1,0017 -0,06% +1,15%



Stg/Dlr 1,2402 1,2400 +0,02% +2,52%



Indice $ 101,5950 101,6410 -0,05% +5,64%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bu



nd



(pts)



Bund 10 ans 2,1480 -0,0090



Bund 2 ans 2,5240 -0,0090



OAT 10 ans 2,5950 -0,0080 +44,70



Treasury 10 3,4433 -0,0190 ans



Treasury 2 4,1271 -0,0100 ans











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 80,34 80,15 +0,19 +0,24% +31,25%



Brent 86,15 86,12 +0,03 +0,03% +30,47%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)