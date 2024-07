* Wall Street a fini vendredi en baisse après une panne informatique

* Le CAC 40 vu en hausse de 0,57% et le Stoxx 600 en progression de 0,43%

* Joe Biden met fin à sa campagne chancelante aux USA

* Baisse surprise des taux directeurs en Chine

* De nombreux indicateurs et résultats prévus dans la semaine

par Claude Chendjou

PARIS, 22 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes, pénalisées vendredi par une panne informatique géante, pourraient rebondir lundi après la baisse surprise des taux d'intérêt à court terme en Chine pour soutenir l'économie.

La séance devrait cependant être volatile ou marquée d'un certain attentisme à l'entame d'une semaine riche en données économiques qui permettront de fournir des éléments sur l'évolution de la conjoncture en Europe et aux Etats-Unis et la trajectoire des taux directeurs. Les investisseurs doivent aussi digérer le retrait de Joe Biden de la course à l'élection présidentielle américaine de novembre et son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour le remplacer.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,57% à l'ouverture contre une perte de 0,69% vendredi. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,34%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,43%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,56% et le Stoxx 600 en hausse de 0,43%.

La Chine a surpris les marchés lundi en abaissant un taux directeur clé à court terme et ses taux de prêt de référence, dans le but de stimuler sa croissance économique. La Banque populaire de Chine (BPC) a ainsi indiqué qu'elle réduirait le taux de prise en pension à sept jours à 1,7% contre 1,8%.

Pour la séance du jour, aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda, mais les investisseurs prendront connaissance cette semaine, entre autres, des indices d'activité PMI en Europe et aux Etats-Unis, du produit intérieur brut (PIB) américain du deuxième trimestre et surtout de l'indicateur des prix PCE américain, mesure préférée de l'inflation par la Fed.

Côté résultats d'entreprises, de nombreuses publications sont en revanche encore attendues ce lundi avec notamment aux Etats-Unis NXP Semiconductors , Verizon Communications, et en Europe SAP, Ryanair ou encore Covivio alors que la saison bat son plein.

Pour le reste de la semaine, les comptes financiers des poids lourds de la cote comme Tesla, Alphabet, IBM, General Motors et Ford sont également prévus après une première semaine de résultats trimestriels très positive (83% des 70 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont battu le consensus).

A WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé vendredi en baisse au terme d'une séance volatile, après la pagaille déclenchée par une panne informatique mondiale et avant la publication des résultats de grands noms de la cote la semaine prochaine.

Le Dow Jones a reculé de 0,93% à 40.287,53, le S&P 500 a perdu 0,71% à 5.505 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,81% à 17.726,94 points.

Sur les onze grands indices sectoriels du S&P 500, l'énergie a accusé la plus forte baisse, alors que les cours du brut ont touché leur plus bas niveau depuis la mi-juin devant la perspective renforcée d'un cessez-le-feu à Gaza. Seuls la santé et les services aux collectivités ont fini en territoire positif.

Sur la semaine, le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré leur plus mauvaise séquence hebdomadaire depuis avril. Le Dow, qui a enchaîné en début de semaine une série de records, termine en revanche sur une note positive.

Aux valeurs, Netflix a cédé 1,5% après avoir averti que le nombre de ses abonnés supplémentaires au troisième trimestre serait inférieur à celui de la même période l'an dernier.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei, pénalisé par la baisse des valeurs technologiques, reflue de 1,18% à 39.589,76 points, en passe de signer une quatrième séance dans le rouge. Le Topix, plus large, cède 1,09% à 2.829,65 points.

Tokyo Electron abandonne 1,92%, Advantest 2,96% et Shin-Etsu Chemical 2,09%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 1,0% après un recul de 3% la semaine dernière.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 1% et le CSI 300 reflue de 1,07%, sous le coup d'un repli des secteurs de l'énergie (-2,58%) et de la finance (-1,26%), après la baisse surprise des taux directeurs.

Selon les analystes, les investisseurs voient surtout dans cette décision la confirmation de la faiblesse de l'économie chinoise.

"Globalement, tous les facteurs fondamentaux indiquent que la Chine a besoin d'un environnement de taux plus bas, en particulier le taux réel qui est très élevé (...) dans ce type d'environnement désinflationniste", note Gary Ng, économiste pour l'Asie-Pacifique chez Natixis à Hong Kong.

"Je pense que la tendance générale est que cela correspond assez bien au fait que l'économie n'est pas si bonne, et il semble qu'il y ait un peu d'urgence de la part des autorités pour la stimuler désormais."

CHANGES/TAUX

Le dollar prend 0,10% face à un panier de devises de référence.

L'euro grignote 0,05%, à 1,0882 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,2912 dollar (-0,05%).

Le yuan "offshore" cède 0,11% à 7,2947 face au dollar après la décision de la Banque populaire de Chine.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ un point de base, à 4,2213%, après un gain de 5,1 points vendredi.

PÉTROLE

Les cours pétroliers montent lundi alors que le marché est à la recherche de signes d'une baisse en septembre des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le Brent progresse de 0,52% à 83,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,54% à 80,56 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 22 JUILLET (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)