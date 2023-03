Point marchés-Rebond en vue en Europe avec les PMI chinois

*



Wall Street a fini en baisse mardi, craintes sur la Fed







*



À suivre l'estimation "flash" de l'inflation allemande en février







*



Les indices manufacturiers en Europe et aux USA aussi à l'agenda







*



L'activité manufacturière en Chine à un pic depuis avril 2012







par Claude Chendjou



PARIS, 1er mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture pour la première séance de mars après un mois de février agité, marqué par des préoccupations sur l'inflation et les taux d'intérêt.



La tendance positive devrait être soutenue par les nouvelles en provenance de Chine: les données officielles montrent que l'activité manufacturière chinoise a progressé au rythme le plus rapide depuis avril 2012, avec un indice PMI à 52,6 en février contre 50,1.



D'après une autre étude, celle de Caixin/Markit, l'activité manufacturière en Chine a augmenté en février pour la première fois en sept mois, avec un indice à 51,6, contre 49,2 en janvier.



Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,21% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,19% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre 0,17% selon les premières indications disponibles.



Après les données publiées mardi montrant une accélération inattendue de l'inflation en France (+7,2% sur un an) et en Espagne (+6,1% sur un an) pour le mois de février, les investisseurs prendront connaissance ce mercredi des chiffres préliminaires en la matière pour l'Allemagne. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement des prix à la consommation dans la première économie d'Europe à 9,0% sur un an après +9,2% le mois précédent.



Les indices PMI manufacturiers en France et en Allemagne, en Grande-Bretagne et en zone euro, ainsi que l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, sont également attendus. Ils devraient fournir de nouvelles indications sur l'évolution de l'activité alors que les banques centrales s'emploient à freiner la demande pour juguler l'inflation.



Côté publications d'entreprises, la saison se poursuit ce mercredi avec Atos , Moncler, Beiersdorf, Just Eat Takeaway, Puma, Lowe's ou encore Salesforce.



LES VALEURS A SUIVRE :



Atos a fait état mardi d'une croissance de son chiffre d'affaires en 2022, porté par la progression de sa branche Evidian et les premiers résultats positifs du plan de transformation pour Tech Foundations.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse mardi et enregistré un déclin sur l'ensemble du mois de février, alors que les investisseurs continuaient de s'interroger sur l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintienne des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu.



L'indice Dow Jones a cédé 0,71%, ou 232,39 points, à 32.656,70 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 12,09 points, soit 0,30%, à 3.970,15 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 11,44 points (0,10%) à 11.455,54 points.



Aux valeurs, Target a progressé de 1,01% après avoir fait état d'une hausse inattendue de ses ventes au quatrième trimestre.



Meta Platforms a bondi de 3,19% à la suite de l'annonce de travaux sur un produit d'intelligence artificielle générative.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain 0,26% à 27.516,53 points et le Topix, plus large, a avancé de 0,23% à 1.997,81 points.



En Chine, le SSE Composite de Shanghaï prend 0,9% et le CSI 300 gagne 1,31%.



CHANGES



Le dollar recule de 0,21% mercredi face à un panier de devises de référence après les données sur les PMI chinois qui éloignent l'aversion au risque.



L'euro, en hausse de 0,24%, se traite à 1,0601 dollar.



TAUX



Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et deux ans avancent respectivement d'environ trois points de base, à 3,94%, et quatre points, à 4,83%, toujours dans la crainte d'une remontée prolongée des taux d'intérêt de la Fed.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est soutenu par l'amélioration des PMI chinois avec l'espoir d'un bond de la demande, Pékin étant le premier importateur mondial de brut: le Brent gagne 0,64% à 83,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,66% à 77,56 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER MARS PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI S&P Global février 47,9 47,9*



manufacturier (définitif) DE 08h55 Indice PMI S&P Global/BME février 46,5 46,5*



manufacturier (définitif) EZ 09h00 Indice PMI S&P Global février 48,5 48,5*



manufacturier (définitif) GB 09h30 Indice PMI S&P Global/CIPS février 49,2 49,2*



manufacturier (définitif) DE 13h00 Prix à la consommation IPCH février +0,7% +0,5%



(flash)



- sur un an +9,0% +9,2% USA 15h00 Indice ISM manufacturier février 48,0 47,4 *première estimation



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)