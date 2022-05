Point marchés-Rebond en vue en Europe en attendant les "minutes" de la Fed

* Les indices européens pourraient reprendre près de 1% * Les "futures" de Wall Street dans le vert après une clôture mitigée * Rebond du dollar, remontée des rendements obligataires * Le compte rendu de la Fed très attendu PARIS, 25 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi avec l'espoir d'un rebond à Wall Street mais ils ne devraient regagner qu'une partie du terrain cédé la veille, les préoccupations liées à la dégradation des perspectives de croissance et à son impact sur les résultats des entreprises n'étant pas près de se dissiper. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,98% pour le Dax à Francfort, de 0,9% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,99% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,9% selon les premières indications disponibles. Le marché parisien a perdu 1,66% mardi et l'indice large européen Stoxx 600 1,14% après les premiers résultats des enquêtes PMI de S&P Global pour mai, qui suggèrent un ralentissement de la croissance et le maintien de pressions inflationnistes élevées. Wall Street a souffert de son côté de l'annonce d'une chute de 16,6% des ventes de logements neufs et des avertissements de Snap et Abercrombie & Fitch sur leurs résultats. Des nouvelles jugés d'autant plus inquiétantes qu'elles interviennent dans le contexte de la remontée rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, censée juguler l'inflation au risque de précipiter l'économie dans la récession. Les investisseurs suivront donc avec une attention particulière la publication du compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale à 18h00 GMT, alors que le débat sur l'opportunité de hausses de taux de plus d'un demi-point lors d'une ou plusieurs des prochaines réunions n'est toujours pas tranché. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones terminant en hausse, les craintes de récession ayant altéré l'appétit des investisseurs pour le risque. Le Dow a gagné 0,15%, ou 48,38 points, à 31.928,62 mais le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 32,27 points, soit 0,81%, à 3.941,48 et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 270,83 points (2,35%) à 11.264,45 points. Au-delà des indicateurs économiques décevants du jour, les investisseurs ont surtout été préoccupés par l'avertissement de Snap sur ses résultats du deuxième trimestre, une annonce qui a fait plonger le titre de 43,1% et s'est répercutée sur tout le secteur des réseaux sociaux. Meta Platforms, Alphabet, Twitter et Pinterest ont chuté entre 5% et 24%, tandis que le secteur de la communication du S&P-500 a décliné de 3,7%. Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse d'environ 0,5%. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei est pratiquement inchangé (-0,04%) à moins d'une heure de la clôture; il a passé la majeure partie de la séance dans le rouge dans le sillage de Wall Street avant de regagner du terrain grâce à des achats à bon compte. En Chine, la tendance a longtemps été hésitante mais elle est désormais orientée à la hausse, les espoirs de nouvelles mesures de relance reprenant le dessus: le SSE Composite de Shanghai, après avoir perdu jusqu'à 0,3%, prend 0,76% et le CSI 300 avance de 0,27%. CHANGES/TAUX Le dollar est reparti à la hausse après être tombé mardi à son plus bas niveau depuis un mois face à un panier de devises de référence (+0,09%), un rebond favorisé par la stabilisation au moins provisoire des rendements des bons du Trésor américain. Ceux-ci ont nettement reculé mardi après les chiffres des ventes de logements neufs: le deux ans est tombé en séance à 2,464%, au plus bas depuis le 19 avril, et le dix ans à 2,718%, au plus bas depuis le 27 avril. Tous deux sont depuis remontés, à 2,5262% et 2,7703% respectivement. L'euro revient à 1,0705 dollar ({EUR=;+PCTCHNG:2}%) contre 1,0748 au plus haut mardi, son meilleur niveau depuis le 25 avril. Le dollar néo-zélandais, lui, est en forte hausse (+0,68%) après le relèvement d'un demi-point, à 2,0%, du taux directeur de la banque centrale de Nouvelle-Zélande, accompagné de commentaires suggérant que ce taux pourrait monter encore plus que prévu auparavant. PÉTROLE Le prix du baril de pétrole est en nette hausse, soutenu une nouvelle fois par les spéculations sur un embargo européen visant le brut russe et par l'approche de la saison des grands déplacement estivaux aux Etats-Unis, synonyme de pics de demande de carburants. Le Brent gagne 1,22% à 114,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,22% à 111,11 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 PIB (CVS) T1 +0,2% +0,2% - sur un an +3,7% +3,7% FR 06h45 Indice Insee de confiance des mai 89 88 ménages (Insee) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26740,53 -7,61 -0,03% -7,12% Topix 1881,38 +3,12 +0,17% -5,57% Hong Kong 20200,48 +88,38 +0,44% -13,66% Taiwan 16158,60 +194,97 +1,22% -11,31% Séoul 2626,74 +20,87 +0,80% -11,78% Singapour 3186,75 -8,29 -0,26% +2,02% Shanghaï 3095,80 +24,88 +0,81% -14,95% Sydney 7177,00 +48,20 +0,68% -3,59% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 31928,62 +48,38 +0,15% -12,14% S&P-500 3941,48 -32,27 -0,81% -17,30% Nasdaq 11264,45 -270,83 -2,35% -28,00% Nasdaq 100 11769,84 -264,44 -2,20% -27,88% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1690,73 -17,33 -1,01% -10,55% 300 Eurostoxx 3647,56 -60,83 -1,64% -15,14% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6253,14 -105,60 -1,66% -12,58% Dax 30 13919,75 -255,65 -1,80% -12,37% FTSE 7484,35 -29,09 -0,39% +1,35% SMI 11483,56 +17,28 +0,15% -10,81% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0704 1,0734 -0,28% -5,83% Dlr/Yen 126,99 126,80 +0,15% +10,36% Euro/Yen 135,94 136,15 -0,15% +4,31% Dlr/CHF 0,9623 0,9602 +0,22% +5,49% Euro/CHF 1,0304 1,0312 -0,08% -0,63% Stg/Dlr 1,2535 1,2529 +0,05% -7,35% Indice $ 101,9530 101,8570 +0,09% +6,01% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,9590 +0,0090 Bund 2 ans 0,3620 -0,0020 OAT 10 ans 1,4920 +0,0030 +53,30 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,7685 +0,0090 Treasury 2 ans 2,5222 +0,0010 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 111,09 109,77 +1,32 +1,20% +81,49% US Brent 114,94 113,56 +1,38 +1,22% +74,07% (Rédigé par Marc Angrand)