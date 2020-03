Point marchés-Rebond en vue en Europe, espoirs de soutien des banques centrales (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture en Chine, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de plus de 1% * L'Asie rebondit, les futures US en hausse * Interventions inattendues de Powell et Kuroda * Espoirs d'une action coordonnée des grandes banques centrales par Blandine Henault PARIS, 2 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond lundi à l'ouverture, dans le sillage de l'Asie, soutenues par des espoirs d'une action concertée des grandes banques centrales pour soutenir l'économie face aux risques que fait peser l'épidémie de coronavirus. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien gagnerait 1,42%, le Dax à Francfort progresserait de 1,8% et le FTSE à Londres prendrait 1,95%. La propagation rapide du nouveau coronavirus à travers le monde a fait souffler la semaine dernière un vent de panique sur les marchés d'actions, qui sont entrés en phase de correction avec des replis de plus de 10% depuis leurs derniers plus hauts. Sur la semaine, le CAC a dévissé d'environ 12%. Il s'agit de sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre 2008. Sur la même période, le Stoxx 600 a accusé une chute de 12,25%, ce qui n'était pas arrivé depuis octobre 2008. Même chose à Wall Street où le S&P 500 a plongé de 12,8% depuis son record de clôture du 19 février. Les indices américains ont toutefois limité la casse vendredi grâce à l'intervention inattendue de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Dans un communiqué diffusé avant la clôture de Wall Street, il a assuré que la banque centrale utiliserait tous les outils pour agir "de manière appropriée" afin de soutenir l'économie face aux risques liés à l'épidémie de coronavirus. De quoi soutenir un rebond des indices boursiers lundi, d'autant que le gouverneur de la Banque du Japon, dans une déclaration de crise publiée lundi, a assuré à son tour que la banque centrale prendrait toutes les mesures nécessaires pour stabiliser les marchés financiers. Les espoirs d'une action coordonnée des grandes banques centrales mondiales pourraient reléguer au second plan lundi l'annonce d'une chute encore plus forte qu'attendu du secteur manufacturier en Chine. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a chuté à 40,3 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis la première enquête réalisée en 2004. Les résultats de cette enquête, qui se focalise sur les PME tournées vers l'export, sont confirmés par les statistiques officielles publiées samedi faisant état d'un plus bas historique dans l'industrie et les services. Les investisseurs prendront aussi connaissance dans la journée des indices définitifs PMI et ISM manufacturiers en Europe et aux Etats-Unis. A WALL STREET La Bourse de New York a subi vendredi une septième séance consécutive de baisse et fini la semaine sur une chute hebdomadaire sans précédent depuis la crise financière de 2008 même si l'intervention de Jerome Powell a freiné la baisse en fin de séance. Le Dow Jones a fini en repli de 1,39% à 25.409,36 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,82%, à 2.954,22 points tandis que le Nasdaq Composite restait inchangé à 8.567,37 points. Les contrats à terme sur les trois indices américains laissent présager d'un rebond à l'ouverture lundi, avec des hausses de l'ordre de 0,5% à 1%. EN ASIE Après une ouverture dans le rouge, les places asiatiques ont inversé la tendance en cours de séance pour s'inscrire nettement dans le vert. La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,95%, après avoir perdu jusqu'à 1,5% en début de séance. Les Bourses de Chine continentale ont rebondi encore plus fortement, les très mauvaises statistiques alimentant les anticipations de soutien monétaire et budgétaire à l'économie. Le CSI 300 des grandes capitalisations a grimpé de 3,29% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai a bondi de 3,15%. TAUX Signe de la prudence toujours de mise, le rendement des Treasuries à dix ans a touché lundi un nouveau plus bas historique, à 1,0300%, avant de remonter autour de 1,1126%. Il a perdu près de 40 points de base en une semaine alors que l'aversion au risque a poussé les investisseurs vers les actifs jugés les plus sûrs. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans évolue peu, autour de -0,598%, à un plus bas depuis septembre 2019. CHANGES La baisse des rendements obligataires américains, couplée aux anticipations de baisse des taux de la Fed, pèse toujours sur le dollar. L'indice qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence recule de 0,2%. L'euro revient à 1,1058, un plus haut d'un mois, et le yen monte encore après avoir gagné 3,6% la semaine dernière, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juin 2016. PÉTROLE Les cours du brut, qui ont aussi lourdement chuté la semaine dernière, rebondissent de plus de 2% lundi, dopés par les espoirs entourant une action des banques centrales et une réduction plus marquée de la production des pays de l'Opep. Le baril de Brent, qui a touché lundi un plus bas depuis juillet 2017 à 48,40 dollars, rebondit au-dessus des 51 dollars le baril. Le baril de brut léger américain revient à près de 46 dollars, après un creux de 14 mois à 43,32 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : VOIR AUSSI: POINT HEBDO-Le coronavirus balaie les illusions des marchés 3 QUESTIONS À-Les marchés partis pour une année très difficile-IG PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI markit février 49,7 49,7* manufacturier (déf.) DE 08h55 Indice PMI markit février 47,8 47,8* manufacturier (déf.) EZ 09h00 Indice PMI markit février 49,1 49,1* manufacturier (déf.) GB 09h30 Indice PMI markit 51,8 51,9* manufacturier (déf.) US 15h00 Dépenses de construction janvier +0,7% -0,2% Indice ISM manufacturier février 50,2 50,9 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21344,08 +201,12 +0,95% -9,78% Topix 1525,87 +15,00 +0,99% -11,36% Hong Kong 26326,34 +196,41 +0,75% -6,61% Taiwan 11170,46 -121,71 -1,08% -6,89% Séoul 2002,51 +15,50 +0,78% -8,88% Singapour 3016,14 +5,06 +0,17% -6,41% Shanghaï 2970,93 +90,63 +3,15% -2,60% Sydney 6391,50 -49,70 -0,77% -4,38% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25409,36 -357,28 -1,39% -10,96% S&P-500 2954,22 -24,54 -0,82% -8,56% Nasdaq 8567,37 +0,89 +0,01% -4,52% Nasdaq 100 8461,83 +25,17 +0,30% -3,11% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1464,48 -55,28 -3,64% -9,82% Eurostoxx 50 3329,49 -126,43 -3,66% -11,10% CAC 40 5309,90 -185,70 -3,38% -11,18% Dax 30 11890,35 -477,11 -3,86% -10,25% FTSE 6580,61 -215,79 -3,18% -12,75% SMI 9831,03 -374,43 -3,67% -7,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1057 1,1025 +0,29% -1,36% Dlr/Yen 108,27 108,07 +0,19% -0,54% Euro/Yen 119,74 119,17 +0,48% -1,81% Dlr/CHF 0,9639 0,9653 -0,15% -0,40% Euro/CHF 1,0661 1,0643 +0,17% -1,76% Stg/Dlr 1,2832 1,2820 +0,09% -3,22% Indice $ 97,9440 98,1320 -0,19% +1,84% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6030 +0,0090 Bund 2 ans -0,7900 -0,0160 OAT 10 ans -0,2930 -0,0010 +31,00 Treasury 10 ans 1,1061 -0,0200 Treasury 2 ans 0,7982 -0,0800 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,84 44,76 +1,08 +2,41% -25,11% Brent 51,08 49,67 +1,41 +2,84% -22,64% (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)