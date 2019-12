Point marchés-Rebond en vue en Europe malgré les doutes sur le commerce

* Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,2% * Les craintes sur le commerce restent néanmoins présentes * Washington menace de surtaxer les produits français en riposte à la "taxe Gafa" par Laetitia Volga PARIS, 3 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient repartir de l'avant ce mardi à l'ouverture après avoir accusé le coup en raison d'inquiétudes sur le commerce mondial, des craintes qui devraient néanmoins continuer à alimenter la prudence. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,21% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,46% et le FTSE à Londres de 0,19%. Les indices européens ont terminé en nette baisse lundi soir et le Stoxx 600 (-1,58%) a signé sa plus baisse en pourcentage en deux mois après les tweets de Donald Trump annonçant son intention de rétablir les droits de douane sur l'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et d'Argentine, accusés de dévaluer leur monnaie. "Les marchés sont extrêmement sensibles à toute bonne ou mauvaise nouvelle concernant le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine mais également aux relations des États-Unis avec les autres pays", a déclaré Steven Daghlian, analyste chez CommSec. LES VALEURS A SUIVRE : Les groupes français du luxe, tels LVMH et Kering, et le leader mondial des cosmétiques L'Oréal pourraient être affectés en Bourse par les menaces du gouvernement américain de surtaxer 2,4 milliards de dollars de produits français - dont le champagne, les sacs à main et les produits de maquillage - en représailles à la taxe instaurée par Paris sur les entreprises numériques. A WALL STREET Le Dow Jones a fini en baisse de 0,96%, le S&P-500 a perdu 0,86% et le Nasdaq Composite a cédé 1,12%. Aux craintes sur le commerce, se sont ajoutés des indicateurs décevants puisque l'indice ISM manufacturier comme les dépenses de construction ont affiché une baisse inattendue. En Bourse, les sidérurgistes Steel Corp et AK Steel Holding Corp ont pris respectivement 4,2% et 4,5%, bénéficiant de la décision de Trump de taxer les métaux argentins et brésiliens. EN ASIE Les marchés asiatiques réagissent à leur tour au regain de tensions sur le commerce international et à la contraction plus nette que prévu de l'activité de secteur manufacturier américain. La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,64%, après avoir cédé en séance jusqu'à 1,46%, à un plus bas de dix jours. CHANGES Les indicateurs américains et le regain de tension sur le commerce international favorisent la faiblesse du dollar: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence évolue proche d'un plus bas de dix jours après avoir perdu 0,4% le veille. L'euro est quasiment stable, à 1,1074 dollar. TAUX Les rendements obligataires sont varient peu: celui des emprunts d'Etat américains à 10 ans prend moins d'un points de base pour remonter à 1,843%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en légère hausse, soutenus par la perspective d'une prolongation des mesures d'encadrement de la production par l'Opep. Le Brent de mer du Nord prend 0,2% à 61 dollars le baril et le brut léger américain gagne 0,38% au-dessus des 56 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Prix à la production octobre inchangés +0,1% - sur un an -1,9% -1,2% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23379,81 -149,69 -0,64% +16,81% Topix 1706,73 -7,76 -0,45% +14,23% Hong Kong 26379,63 -65,09 -0,25% +2,07% Taiwan 11531,58 +28,75 +0,25% +7,66% Séoul 2084,23 -7,69 -0,37% +2,12% Singapour 3170,84 -17,13 -0,54% +3,33% Shanghaï 2878,23 +2,42 +0,08% +15,41% Sydney 6712,30 -150,00 -2,19% +18,88% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 27783,04 -268,37 -0,96% +19,10% S&P-500 3113,87 -27,11 -0,86% +24,21% Nasdaq 8567,99 -97,48 -1,12% +29,13% Nasdaq 100 8309,26 -94,42 -1,12% +31,27% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1568,33 -25,37 -1,59% +17,80% Eurostoxx 50 3626,66 -76,92 -2,08% +20,83% CAC 40 5786,74 -118,43 -2,01% +22,32% Dax 30 12964,68 -271,70 -2,05% +22,78% FTSE 7285,94 -60,59 -0,82% +8,29% SMI 10348,44 -144,80 -1,38% +22,77% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1074 1,1077 -0,03% -3,44% Dlr/Yen 109,16 108,98 +0,17% -1,00% Euro/Yen 120,87 120,72 +0,12% -4,24% Dlr/CHF 0,9921 0,9911 +0,10% +1,08% Euro/CHF 1,0988 1,0982 +0,05% -2,36% Stg/Dlr 1,2940 1,2936 +0,03% +1,43% Indice $ 97,9100 97,8560 +0,06% +1,81% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2800 -0,0010 Bund 2 ans -0,6160 +0,0010 OAT 10 ans 0,0280 -0,0030 +30,80 Treasury 10 ans 1,8414 +0,0050 Treasury 2 ans 1,6182 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,17 55,96 +0,21 +0,38% +22,62% Brent 61,04 60,92 +0,12 +0,20% +12,72% (Édité par Nicolas Delame)

