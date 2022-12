Point marchés-Rebond prudent en vue en Europe avant l'inflation et les banques centrales 13/12/2022 | 07:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



*



Wall Street a fini en hausse lundi grâce à Microsoft







*



A suivre en Allemagne l'inflation et l'indice ZEW







*



Publication à 13h30 GMT des prix à la consommation US







*



Début de la réunion de politique monétaire de la Fed







*



Le pétrole monte, le dollar et les rendements stables







par Claude Chendjou



PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture au lendemain de leur repli mais la tendance devrait rester prudente, la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis et la première journée de réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) étant notamment prévues à l'agenda.



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait gagner à l'ouverture 0,31%, le FTSE 100 à Londres 0,28% et l'indice EuroStoxx 50 0,41%.



Les données définitives de l'inflation en Allemagne pour le mois de novembre seront publiées à 7h00 GMT tandis qu'aux Etats-Unis, les investisseurs attendent à 13h30 GMT les chiffres mensuels des prix à la consommation.



Un ralentissement de la hausse de cet indice à 7,3% sur un an est prévu par le consensus Reuters mais une surprise n'est pas exclue comme l'a montré vendredi la publication des prix mensuels à la production aux Etats-Unis, ressortis au-dessus des attentes.



La séance sera également marquée par l'entame de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed), avant celle jeudi de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque nationale suisse (BNS).



Les marchés tablent pour ces quatre grandes banques centrales sur un relèvement limité de 50 points de base de leur taux d'intérêt pour juguler une inflation persistante. Mais des doutes subsistent sur la trajectoire future des taux et surtout le pic de la hausse du coût du crédit alors que les craintes d'une récession en Europe et aux Etats-Unis s'amplifient.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse lundi, soutenue par Microsoft.



L'indice Dow Jones a gagné 1,58%, ou 528,58 points, à 34.005,04 points.



Le S&P-500, plus large, a pris 56,18 points, soit 1,43%, à 3.990,56 points.



Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 139,12 points (1,26%) à 11.143,74 points.



Microsoft a gagné 2,9% après l'annonce d'une prise de participation de 4% au capital de l'opérateur de la Bourse de Londres, London Stock Exchange Group, en plein développement dans l'analyse et les données financières.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain 0,4% à 27.952,82 points et le Topix, plus large, a avancé de 0,43% à 1.965,68 points au lendemain d'une clôture dans le rouge.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai grignote 0,07% et le CSI 300 grappille 0,06% dans une séance volatile, les investisseurs étant partagés entre le soulagement lié à l'assouplissement des restrictions sanitaires par Pékin et les craintes nées de l'envolée des contaminations par le virus responsable du COVID-19.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



CHANGES/TAUX



Aux changes, le dollar fléchit légèrement, de 0,038%, face à un panier de devises de référence, avant les nouvelles données sur l'inflation américaine.



L'euro en profite pour remonter à 1,0545 dollar (+0,09%).



Les rendements obligataires sont quasiment inchangés, le dix ans américain s'affichant à 3,60% tandis que son équivalent allemand de même échéance, référence pour l'ensemble de la zone euro, a grappillé lundi moins d'un point de base, à 1,93%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers progressent encore, toujours soutenus par les craintes sur l'offre en raison des incertitudes sur le calendrier de redémarrage de l'oléoduc américain Keystone et la menace d'une baisse de la production russe de brut.



Le Brent prend 1,55% à 79,20 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,48% à 74,25 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h30 Emploi salarié révisé T3 n.d. +0,4%* DE 07h00 Inflation (définitif) IPCH novembre +0,0% +0,0%*



- sur un an +11,3% +11,3%* DE 10h00 Indice ZEW du sentiment décembre -26,4 -36,7



économique USA 13h30 Prix à la consommation novembre +0,3% +0,4%



-sur un an +7,3% +7,7% *première estimation



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27975,43 +133,10 +0,48% -2,84%



Topix 1965,68 +8,35 +0,43% -1,34% Hong Kong 19605,40 +141,77 +0,73% -16,21%



Taiwan 14522,96 -89,63 -0,61% -20,29%



Séoul 2371,56 -1,46 -0,06% -20,35% Singapour 3268,47 +28,81 +0,89% +4,64%



Shanghaï 3184,11 +5,06 +0,16% -12,52%



Sydney 7203,30 +22,50 +0,31% -3,24%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 34005,04 +528,58 +1,58% -6,42%



S&P-500 3990,56 +56,18 +1,43% -16,27%



Nasdaq 11143,74 +139,12 +1,26% -28,77%



Nasdaq 100 11706,44 +143,11 +1,24% -28,27%







Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1726,38 -9,00 -0,52% -8,67%



Eurostoxx 50 3921,82 -20,80 -0,53% -8,76%



CAC 40 6650,55 -27,09 -0,41% -7,02%



Dax 30 14306,63 -64,09 -0,45% -9,94%



FTSE 7445,97 -30,66 -0,41% +0,83% SMI 11033,64 -34,66 -0,31% -14,31%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0549 1,0535 +0,13% -7,20%



Dlr/Yen 137,50 137,66 -0,12% +19,50%



Euro/Yen 145,10 145,04 +0,04% +11,34%



Dlr/CHF 0,9350 0,9360 -0,11% +2,50%



Euro/CHF 0,9866 0,9862 +0,04% -4,85%



Stg/Dlr 1,2282 1,2270 +0,10% -9,22%



Indice $ 104,9030 105,1310 -0,22% +9,08%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Bund 10 ans 1,9590 +0,0250 Bund 2 ans 2,2250 +0,0280



OAT 10 ans 2,4250 +0,0230 +46,60



Treasury 10 ans 3,6056 -0,0050



Treasury 2 ans 4,3731 -0,0300











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 74,13 73,17 +0,96 +1,31% +21,11%



Brent 79,08 77,99 +1,09 +1,40% +19,76%



(Rédigé par Claude Chendjou)





© Reuters 2022