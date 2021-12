Point marchés-Records à Wall Street alors que les ventes de Noël font oublier Omicron

* Le Dow Jones gagne 0,25%, le S&P-500 prend 0,14% et le Nasdaq recule de 0,10%

par Echo Wang

29 décembre (Reuters) - Le Dow Jones et le S&P-500 se sont établis mercredi à des records de clôture à la Bourse de New York, alors que les actions de détaillants ont été portées par des données suggérant de solides ventes de Noël aux Etats-Unis, reléguant au second plan les inquiétudes sur le variant Omicron du coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 0,25%, ou 90,42 points, à 36.488,63 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 6,71 points, soit 0,14%, à 4.793,06 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 15,51 points (0,10%) à 15.766,22 points.

Si le Nasdaq a terminé dans le rouge, le Dow Jones a connu une sixième journée consécutive de hausse, soit sa plus longue série de gains depuis le 15 mars dernier (sept séances d'affilée dans le vert entre le 5 mars et le 15 mars).

Des données publiées dans la journée indiquent que les importations de produits de consommation aux Etats-Unis ont atteint un record en novembre, l'épidémie de coronavirus ayant limité les dépenses dans le secteur des services.

Concernant la situation sanitaire, les investisseurs ont été rassurés par de premiers éléments qui suggèrent que le variant Omicron du coronavirus entraîne un risque limité d'hospitalisation, alors que la propagation rapide du variant a provoqué des perturbations dans les déplacements.

"Le marché a commencé à admettre que le variant Omicron était, bizarrement, une bonne nouvelle, parce qu'il va flamber en se propageant rapidement mais qu'il ne devrait pas surcharger les hôpitaux", a commenté Jay Hatfield, fondateur et directeur général d'Infrastructure Capital Management, à New York.

Toutefois, le variant Omicron devrait sans aucun doute constituer un vent contraire pendant encore un mois au moins, a-t-il déclaré.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, trois ont fini dans le rouge: l'énergie, les finances et les services à la consommation.

Il est habituel que Wall Street enregistre des hausses entre Noël et le Nouvel An. Les observateurs estiment qu'il ne faut pas prêter une trop grande attention aux mouvements quotidiens, étant donné la faiblesse des volumes d'échange.

Côté valeurs, Walgreens et Nike ont progressé respectivement de 1,59% et de 1,42% après la publication d'une enquête privée indiquant de solides ventes de fin d'années pour les détaillants américains.

Victoria's Secret a bondi de plus de 12% après avoir annoncé un programme accéléré de rachat d'actions de 250 millions de dollars.

