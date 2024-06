par Chibuike Oguh

NEW YORK, 5 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le S&P-500 et le Nasdaq ayant signé des records de clôture, dans le sillage des gains des valeurs technologiques, dont Nvidia, alors que des données économiques publiées dans la journée ont étayé l'hypothèse d'une baisse des taux aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,25%, ou 96,04 points, à 38.807,33 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 62,69 points, soit 1,18%, à 5.354,03 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 330,86 points (1,96%) à 17.187,91 points.

Nvidia a progressé pour atteindre pour la première fois le seuil des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, dépassant Apple au rang de deuxième plus grande valorisation mondiale.

Sous l'effet des gains du poids lourd de l'intelligence artificielle (IA), l'indice des semi-conducteurs a pris 4,5%.

Un rapport publié mercredi, selon lequel le secteur privé américain a créé moins d'emplois qu'attendu en mai, est venu s'ajouter à des données récentes suggérant que le marché du travail n'est plus autant sous tension.

Il s'agit de l'un des éléments à même de pousser la Réserve fédérale (Fed) à baisser les taux d'intérêt, alors que les investisseurs attendent de la banque centrale américaine qu'elle opère cette année un assouplissement de sa politique monétaire.

D'après FedWatch, les traders misent actuellement à 69% sur une baisse des taux en septembre, contre environ 50% tout au long de la semaine dernière.

Le rendement des bons du Trésor américain a chuté mercredi à un plus bas de deux mois à la suite de la publication du rapport sur les créations de postes.

Un nouveau rapport sur l'emploi, prévu vendredi, est désormais attendu par les investisseurs pour disposer d'un tableau plus précis du marché du travail américain.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, celui des technologies a été le plus performant, devant les services de communication.

Hewlett Packard Enterprise a bondi de 10,6% après des prévisions trimestrielles supérieures aux attentes.

Intel a pris 2,5% après qu'Apollo Global Management a accepté de prendre une participation de 49% pour 11 milliards de dollars dans une coentreprise liée à l'unité de production d'Intel en Irlande.

