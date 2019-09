Point marchés-Recul des Bourses européennes en ouverture

* Légère baisse en ouverture en Europe * Climat de prudence avant la réunion de la BCE * Les Bourses attendent un geste des banques centrales * Les bancaires profitent de la hausse des rendements obligataires par Wilfrid Exbrayat PARIS, 10 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, poursuivant sur leur tendance de la veille dans un climat d'attentisme et de prudence à deux jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,3% à 5.572,38 points. À Francfort, le Dax laisse 0,29% et à Londres, le FTSE abandonne 0,36%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,23%, le FTSEurofirst 300 0,3% et le Stoxx 600 0,49%. Les places européennes avaient fini dans le rouge lundi, Francfort exceptée, alors qu'elles avaient passé la plus grande partie de la journée dans le vert, les préoccupations d'ordre macroéconomique occupant l'esprit de participants qui fondent l'espoir que les banques centrales fassent un geste pour soutenir la croissance. Une mauvaise statistique chinoise d'inflation affecte dans l'intervalle les places asiatiques, à l'exception de Tokyo. La BCE tient sa réunion de politique monétaire jeudi; elle devrait à cette occasion réduire son taux de dépôt et annoncer une relance de son programme de rachat d'actifs (quantitative easing ou QE), selon des économistes interrogés par Reuters la semaine dernière. Des gestes sont également attendus de la part de la Réserve fédérale, dont le président Jerome Powell a déclaré vendredi dernier que la banque centrale continuerait à agir de manière appropriée pour soutenir la croissance de l'économie, une formule déjà usitée par le président de la Fed et synonyme, pour les marchés, du maintien d'un biais monétaire accommodant. L'agenda des statistiques est dégarni: quelques statistiques britanniques viendront éventuellement alimenter le trading de la matinée, après les indicateurs français déjà publiés. VALEURS EDF cède 8% dans les premiers échanges après avoir annoncé des anomalies dans la fabrication de certains composants de réacteurs nucléaires et ajouté qu'il menait des analyses approfondies pour vérifier l'aptitude au service des équipements concernés. EDF est en tête des baisses de l'indice Stoxx 600. Avec un gain de 5%, JD Sports, leader britannique de la distribution d'articles de sport, domine les hausses de ce même indice et inscrit un record grâce à de solides résultats trimestriels. La montée des rendements obligataires profite aux banques, Crédit Agricole gagne 1,05% et Société Générale 0,68%, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Dans le même secteur, Barclays prend 2,6% même si la banque devra augmenter ses provisions liées à la vente litigieuse de produits d'assurance. L'indice des bancaires européennes en profite pour avancer de 0,74%, plus forte hausse sectorielle de la matinée pour l'instant. Vallourec profite à plein d'un gros contrat à Abou Dhabi en s'adjugeant 5%, plus forte hausse de l'indice SPF 120. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,35%, portée par les valeurs exportatrices qui bénéficient du recul du yen face au dollar. L'indice des valeurs vedettes chinoises pour sa part a cédé 0,3%, tandis que l'indice composite de la Bourse de Shanghaï a laissé 0,1%, tous deux pénalisés par une médiocre statistique d'inflation chinoise. Les prix à la production chinois ont subi en août leur contraction la plus forte depuis août 2016. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé et dans des marges étroites lundi, les valeurs technologiques ayant subi des prises de bénéfice après deux semaines de vive hausse tandis que les financières montaient avec les rendements obligataires. L'indice Dow Jones a gagné 38,05 points, soit 0,14%, à 26.835,51 tandis que le Standard & Poor's 500 terminait pratiquement inchangé à 2.978,43 et que le Nasdaq Composite reculait de 15,64 points, soit 0,19%, à 8.087,44. Ils avaient tous les trois débuté la séance dans le vert. TAUX Le rendement du Bund à 30 ans est brièvement revenu en territoire positif pour la première fois depuis plus d'un mois, les marchés se sentant à nouveau le goût du risque dans l'attente des mesures que doivent annoncer les grandes banques centrales et vis-à-vis desquelles les avis divergent. Le fait que des sources ont dit lundi que Berlin envisageait un "budget parallèle" pour emprunter plus afin de financer de grands travaux et des projets climatiques pousse aussi les rendements à la hausse. Le rendement à 30 ans gagne 2,5 points de base à -0,012% après avoir inscrit 0,01%. Le Bund à 10 ans voit son rendement gagner 1,8 point de base à -0,565%. CHANGES Le dollar se maintient à flot. Il gag 0,01% face à un panier de devises de référence et progresse de 0,11% face au yen. Les mouvements du marché sont limités toutefois, dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). La livre progresse un peu contre le dollar, de 0,03%, suffisamment pour peser sur les valeurs exportatrices à Londres. PÉTROLE Les cours poursuivent leur tendance haussière pour une cinquième journée d'affilée, le nouveau ministre de l'Energie saoudien, le prince Abdoulaziz ben Salman, ayant confirmé dans leurs attentes ceux qui pensaient que son arrivée ne se traduirait pas par un changement radical de la politique pétrolière du royaume. Le ministre a en particulier déclaré que l'accord d'encadrement de la production conclu avec des producteurs extérieurs à l'Opep serait maintenu "par la volonté de tout le monde". Le brut léger américain (WTI) et le Brent de mer du Nord gagnent autour de 0,4%. PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Demandeurs d'emploi août +30.000 +28.000 Taux de chômage 3,9% 3,9% Salaire moyen (hors primes) +3,8% +3,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1513,57 -5,14 -0,34% +13,68% 300 Eurostoxx 3487,64 -7,38 -0,21% +16,20% 50 CAC 40 5573,44 -15,51 -0,28% +17,81% Dax 30 12193,3 -32,75 -0,27% +15,48% 5 FTSE 7207,02 -28,79 -0,40% +7,12% SMI 10004,8 -54,49 -0,54% +18,69% 8 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 21392,1 +73,68 +0,35% +6,88% 0 Topix 1557,99 +6,88 +0,44% +4,28% Hong Kong 26686,7 +5,32 +0,02% +3,25% 2 Taiwan 10753,5 -47,56 -0,44% +0,40% 8 Séoul 2032,08 +12,53 +0,62% -0,44% Singapour 3164,96 +18,63 +0,59% +3,13% Shanghaï 3021,20 -3,54 -0,12% +21,14% Sydney 6614,10 -33,90 -0,51% +17,14% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26835,5 +38,05 +0,14% +15,04% 1 S&P-500 2978,43 -0,28 -0,01% +18,81% Nasdaq 8087,44 -15,64 -0,19% +21,89% Nasdaq 100 7832,40 -20,14 -0,26% +23,74% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1051 1,1046 +0,05% -3,64% Dlr/Yen 107,31 107,23 +0,07% -2,68% Euro/Yen 118,60 118,46 +0,12% -6,02% Dlr/CHF 0,9910 0,9919 -0,09% +0,98% Euro/CHF 1,0954 1,0957 -0,03% -2,67% Stg/Dlr 1,2343 1,2345 -0,02% -3,25% Indice $ 98,3080 98,2810 +0,03% +2,22% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1492,16 1498,65 -0,43% +16,33% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,24 +0,00 Bund 10 ans -0,57 +0,01 Bund 2 ans -0,82 +0,00 OAT 10 ans -0,27 +0,02 +30,46 Treasury 10 ans 1,63 +0,01 Treasury 2 ans 1,59 +0,01 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 58,04 57,85 +0,19 +0,33% +26,70% US Brent 62,77 62,59 +0,18 +0,29% +15,92% (Édité par Marc Joanny)

