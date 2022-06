Point marchés-Recul en vue en Europe avant le grand oral de Jerome Powell

* Rouge en vue pour les indices en Europe et à Wall Street * La journée sera dominée par l'audition de Jerome Powell au Sénat * Les cours pétroliers en nette baisse par Laetitia Volga PARIS, 21 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient repartir à la baisse mercredi, de même que Wall Street, en raison des inquiétudes sur la croissance économique et l'inflation à quelques heures de l'intervention très attendue de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), au Congrès à Washington. Les premières indications disponible donnent une baisse de 1,24% pour le CAC 40 parisien, de -1,13% pour le Dax à Francfort, de -0,87% pour le FTSE à Londres et de -1,21% pour l'EuroStoxx 50. L'indice large européen Stoxx 600 a repris 1,32% depuis lundi après trois semaines consécutives de baisse face aux préoccupations sur l'inflation, le relèvement des taux d'intérêt des grandes banques centrales et l'évolution de l'économie. L'impact de la guerre en Ukraine et les tensions sur les marchés des matières premières devrait peser sur la croissance française, estime la Banque de France, qui a abaissé ses prévisions de produit intérieur brut en 2022 et 2023. Principal rendez-vous de la séance, Jerome Powell s'exprimera à partir de 13h30 GMT devant la commission bancaire du Sénat, avant une audition similaire devant la Chambre des représentants jeudi. "Il sera probablement confronté à des questions sur jusqu'où la Fed est prête à aller dans la maîtrise de l'inflation, c'est-à-dire l'ampleur de la hausse des taux, (...) et si la Fed est prête à laisser le chômage augmenter fortement pour atteindre cet objectif", a déclaré Michael Hewson, chez CMC Markets. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme de Wall Street signalent un repli d'environ 0,9% après la séance positive de la Bourse de New York mardi, soutenue par des rachats à bon compte sur les valeurs à forte capitalisation et celles du secteur de l'énergie. L'indice Dow Jones a gagné 2,15% à 30.530,25 points, le S&P-500 a pris 2,45% à 3.764,84 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 2,51% à 11.069,30 points. EN ASIE Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a effacé ses gains de début de séance pour se stabiliser à 26 234,47 points (-0,05%) alors que les inquiétudes persistantes concernant le risque de récession ont poussé les "futures" américains dans le rouge. Les craintes liées aux politiques des banques centrales et à la conjoncture affectent également les marchés boursiers en Chine où l'indice SSE Composite de Shanghai cède -0,31% et le CSI 300 -0,41%. CHANGES/TAUX Le billet vert évolue en hausse de 0,25% face à un panier de devises de référence, parmi lesquelles l'euro, en léger repli à 1,0495 dollar, Sur le marché obligataire, les rendements américains sont orientés à la baisse: le dix ans abandonne plus de trois points de base à 3,2693%. PÉTROLE Le marché pétrolier est en baisse alors que le président américain devrait plaider ce mercredi en faveur à une suspension temporaire de la taxe fédérale sur l'essence, de 18,4 cents par gallon, et qu'il accentue dans le même temps la pression sur les géants du secteur qu'il estime en partie responsables de la flambée des cours du brut. La Maison blanche a invité les dirigeants de sept raffineurs et compagnies pétrolières à une réunion jeudi pour discuter des moyens d'augmenter la capacité de production et de faire baisser les prix de l'énergie. Le Brent perd -2,94% à 111,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) -3,26% à 105,95 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 JUIN PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Inflation mai +0,6% +2,5% - sur un an +9,1% +9,0% (Laetitia Volga, édité par)