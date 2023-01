Point marchés-Regain d'appétit pour le risque avec l'espoir d'une modération sur les taux

*



Wall Street devrait ouvrir en légère hausse







*



Soulagement après le silence de Powell sur les taux







*



Les prix à la consommation aux USA attendus jeudi







*



En Europe, Bayer et LVMH en soutien, Direct Line chute







par Claude Chendjou



PARIS, 11 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, l'appétit pour le risque étant stimulé par le regain d'espoir d'une accalmie dans la remontée des taux d'intérêt après l'absence de commentaires la veille du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur le sujet.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,21% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,98% à 6.936,14 vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,11% et à Londres, le FTSE progresse 0,61%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,52%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,09% et le Stoxx 600 0,61%.



S'exprimant dans le cadre d'une conférence en Suède sur l'indépendance des banques centrales, Jerome Powell, n'est pas revenu sur les déclarations de deux membres de la Fed, Mary Daly et Raphael Bostic, qui avaient plaidé lundi soir pour des taux d'intérêt au-dessus de 5% pendant une période prolongée, ravivant le spectre d'un resserrement monétaire plus long et plus important que prévu.



Pour les stratèges de Saxo, les marchés célèbrent pour le moment "l'absence d'une orientation claire concernant la politique monétaire" en attendant les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis qui seront publiés jeudi.



"Le véritable moteur de tout cette semaine, ce sont les données du CPI américain attendues demain et on s'attend à ce qu'elles soient légèrement plus faibles que prévu", explique pour sa part Mark Taylor, trader chez Mirabaud Securities.



Les investisseurs ont également en ligne mire le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels qui sera donné vendredi par les grandes banques américaines.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



Parmi les grands compartiments de la cote européenne, l'énergie prend 0,36% et les ressources de base 0,79%, les investisseurs se montrant optimistes avec la réouverture de l'économie chinoise.



Dans les valeurs individuelles, LVMH avance de 1,92% après l'annonce de la nomination de Pietro Beccari au poste de PDG de Louis Vuitton et de Delphine Arnault à la tête de Christian Dior Couture.



Bayer grimpe de 3,48% après des informations de Bloomberg selon lesquelles le fonds activiste Bluebell Capital Partners a pris une participation au capital du groupe et fait pression pour un démantèlement de la structure de l'entreprise.



Côté baisse, Sainsbury's fléchit de 1,63%, l'avertissement de son directeur général, Simon Roberts, sur l'évolution de la consommation en général ayant pris le pas sur le relèvement de la prévision de bénéfice annuel du groupe.



L'assureur Direct Line plonge de 25% après l'annulation inattendue du dividende 2022. Ses concurrents Admiral et Aviva cèdent respectivement 7,482% et 3,36%.



Le spécialiste de la livraison des repas Deliveroo abandonne 1,76% en réaction à l'abaissement de la recommandation de JPMorgan.



CHANGES



Le dollar est pratiquement stable (+0,03%) face à un panier de six devises internationales, les investisseurs étant dans l'attente des données sur l'inflation américaine qui pourraient confirmer un ralentissement de la hausse des prix à 6,5% sur un an, d'après le consensus Reuters.



L'euro est en légère hausse, à 1,0752 dollar (+0,17%), proche d'un sommet de sept mois face au billet vert.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de sept points de base à 2,23%, tandis que celui des bons du Trésor américain de même échéance cède quatre points, à 3,57%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers, volatils, évoluent dans de faibles variations après l'annonce d'une hausse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.



Le Brent gagne 0,56% à 80,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,39% à 75,41 dollars.



AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 11 JANVIER



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET



Indices Dernier Var. Var. %



points Dow Jones 33924,00 +75,00 +0,22%



S&P-500 3949,25 +8,50 +0,22%



Nasdaq-100 11299,25 +17,25 +0,15%











"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Dow Jones 33704,10 +186,45 +0,56% +1,68%



S&P-500 3919,25 +27,16 +0,70% +2,08%



Nasdaq 10742,63 +106,98 +1,01% +2,64% Nasdaq 100 11205,78 +97,33 +0,88% +2,43%







MARCHES EUROPEENS



Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1770,90 +9,87 +0,56% +5,51%



Eurostoxx 50 4101,63 +44,17 +1,09% +8,12%



CAC 40 6936,40 +67,26 +0,98% +7,15% Dax 30 14936,97 +162,37 +1,10% +7,28%



FTSE 7742,24 +47,75 +0,62% +3,90% SMI 11234,82 +72,67 +0,65% +4,71% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :







CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0747 1,0734 +0,12% +0,42%



Dlr/Yen 132,55 132,25 +0,23% +1,10% Euro/Yen 142,47 141,95 +0,37% +1,55%



Dlr/CHF 0,9254 0,9223 +0,34% +0,11% Euro/CHF 0,9945 0,9904 +0,41% +0,51%



Stg/Dlr 1,2130 1,2155 -0,21% +0,27% Indice $ 103,2600 103,2360 +0,02% +7,37%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 137,0500 +0,8500



Bund 10 ans 2,2280 -0,0730



Bund 2 ans 2,6300 -0,0210



OAT 10 ans 2,7170 -0,0810 +48,90



Treasury 10 ans 3,5742 -0,0450



Treasury 2 ans 4,2347 -0,0230







PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD



t Brut léger US 75,44 75,12 +0,32 +0,43% +23,25%



Brent 80,58 80,10 +0,48 +0,60% +22,04%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)