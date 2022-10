Point marchés-Répit pour les actions, les taux britanniques encore sous tension

*



Hausse en vue à Wall Street avant les prix à la production







En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,02%, le CAC 40 à Paris 0,17%







Les tensions persistent sur les marchés britanniques







PARIS, 12 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes, Londres exceptée, progressent à mi-séance mercredi à la faveur d'achats à bon compte après la baisse des derniers jours, mais ce répit risque d'être bref, les tensions persistantes sur les rendements britanniques et le début de la saison des résultats limitant le potentiel de rebond durable.



Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent une progression de 0,4% pour le Dow Jones, de 0,57% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,78% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,17% à 5.843,24 points vers 10h55 et à Francfort, le Dax avance de 0,18% alors qu'à Londres, le FTSE 100 abandonne 0,08%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,04% et le Stoxx 600 de 0,02%.



Ce dernier restait sur cinq séances consécutives de baisse qui lui ont faire perdre 3,74% au total et l'indice mondial MSCI est tombé mardi à son plus bas niveau depuis deux ans.



La tendance sur les marchés américains sera influencée par les chiffres des prix à la production en septembre, attendus à 12h30 GMT et qui devraient marquer un léger ralentissement de l'inflation puisque le consensus Reuters les donne en hausse de 8,4% sur un an après +8,7% en août.



Les investisseurs surveilleront aussi le compte rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale à 18h00 GMT. Les chiffres des prix à la consommation américains, les plus attendus de la semaine, seront quant à eux publiés jeudi.



En Europe, si la production industrielle dans la zone euro a été un peu meilleure qu'attendu en août, les indicateurs britanniques du jour ont confirmé que l'économie du Royaume-Uni était sur la voie de la récession avant même les tensions sur les marchés provoquées par les projets budgétaires du gouvernement de Liz Truss.



TAUX



Le rendement à deux ans américain, le plus sensible aux anticipations d'évolution des taux d'intérêt, est en légère baisse à 4,2995% alors que le dix ans monte à 3,9596%.



Mais les investisseurs surveillent surtout le marché obligataire britannique après la confirmation par la Banque d'Angleterre de son intention de mettre fin vendredi aux achats de titres censés apaiser les tensions des dernières semaines, au risque de mettre en difficulté certains fonds de pension.



Le dix ans britannique prend 10 points de base à 4,54% et le 30 ans a dépassé 5% pour la première fois depuis le 28 septembre.



Les tensions sur les "gilts" se répercutent sur les autres marchés européens: le dix ans allemand, référence pour la région, est en hausse de sept points de base à 2,386%, un nouveau pic de 11 ans, et son équivalent français plus de huit points à 2,977%.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



En Europe, parmi les plus fortes hausses sectorielles du jour figurent des les secteurs qui avaient subi de lourdes pertes ces derniers jours, comme les technologiques, dont l'indice Stoxx reprend 0,38%, ou la chimie (+0,61%).



STMicroelectronics gagne ainsi 1,22% et Bayer 2,23%.



Dans l'actualité des résultats, LVMH (+1,83%) profite de son chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et entraîne derrière lui Hermès (+1,82%) et Kering (+0,44%).



En baisse, Philips chute de 8,94% après avoir dit estimer à 60% le recul de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, en raison principalement des problèmes de qualité de ses respirateurs.



CHANGES



Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises (-0,04%) à l'approche des chiffres des prix à la production américains. Mais il a inscrit un nouveau plus haut de 24 ans face au yen, dépassant le niveau auquel la Banque du Japon était intervenue sur le marché le mois dernier.



L'euro est pratiquement stable face au billet vert à 0,971 (+0,07%) après être tombé à 0,9670.



La livre sterling, elle, reprend 0,91% après le plus bas de deux semaines touché en début de séance sur fond de remontée des rendements obligataires.



PÉTROLE



Le marché pétrolier efface une partie de la baisse subie mardi, la perspective de la réduction de la production de l'Opep+ continuant de compenser l'impact de la vigueur du dollar et des craintes de dégradation de la demande, attisées mardi par les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international.



Le Brent regagne 0,45% à 94,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,21% à 89,54 dollars.



Ils avaient tous deux perdu près de 2% la veille.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JOUR: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Prix à la production septembre +0,2% -0,1%



- sur un an +8,4% +8,7%



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET



Indices Derni Var. Var.



er point %



s Dow Jones 29355 +89,0 +0,30



,00 0 % S&P-500 3620, +21,0 +0,58



25 0 % Nasdaq-100 10931 +86,0 +0,79



,00 0 %







"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD



re point %



s Dow Jones 29239 +36,3 +0,12 -19,5



,19 1 % 4% S&P-500 3588, -23,5 -0,65 -24,7



84 5 % 0% Nasdaq 10426 -115, -1,10 -33,3



,19 91 % 6% Nasdaq 100 10791 -135, -1,24 -33,8



,35 62 % 8%



MARCHES EUROPEENS



Indices Derni Var. Var. YTD



er point %



s Eurofirst 1538, -0,28 -0,02 -18,6 300 47 % 1%



Eurostoxx 3349, +9,44 +0,28 -22,0 50 79 % 7% <.STOXX50E > CAC 40 5845, +12,1 +0,21 -18,2



31 1 % 8% Dax 30 12247 +26,7 +0,22 -22,9



,02 7 % 0% FTSE 6875, -9,97 -0,14 -6,90



26 % % SMI 10211 +3,54 +0,03 -20,6



,37 % 9% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



CHANGES



Cours Veill Var.% YTD



e Euro/Dlr 0,971 0,970 +0,10 -14,5



3 3 % 5% Dlr/Yen 146,5 145,8 +0,45 +27,3



2 6 % 4% Euro/Yen 142,3 141,5 +0,54 +9,23



4 8 % % Dlr/CHF 0,995 0,996 -0,18 +9,08



0 8 % % Euro/CHF 0,966 0,967 -0,12 -6,79



5 7 % % Stg/Dlr 1,107 1,096 +1,04 -18,1



7 3 % 2% Indice $ 113,1 113,2 -0,02 +17,7



980 210 % 0%



TAUX



Derni Var. Spread/Bund



er (pts)



Future 135,5 -0,88 Bund 700 00



Bund 10 2,387 +0,07 ans 0 80 <DE10YT=RR > Bund 2 ans 1,873 +0,03



0 30 OAT 10 ans 2,987 +0,09 +60,0 <FR10YT=RR 0 00 0 > Treasury 10 ans 3,963 +0,02



7 50 Treasury 2 ans 4,297 -0,01



4 90



PETROLE (en Cours Précé Var Var. YTD dollars) dent % Brut léger 89,50 89,35 +0,15 +0,17 +46,2 US % 2% Brent 94,68 94,29 +0,39 +0,41 +43,3



% 9%



(Rédigé par Marc Angrand)