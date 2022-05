Point marchés-Repli attendu en Europe avec les doutes sur la Fed et l'économie

* Les indices boursiers européens attendus en baisse * Wall Street a plongé jeudi, l'enthousiasme post-Fed retombe * Entre la Fed, l'inflation et la croissance, les marchés s'inquiètent à nouveau * Le rapport mensuel sur l'emploi aux USA au programme par Laetitia Volga PARIS, 6 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère baisse vendredi après la chute des indices de Wall Street la veille, sur fond d'inquiétudes concernant la hausse des taux aux Etats-Unis, l'inflation et les perspectives économiques. Les premières indications disponibles indiquent une baisse de 0,37% pour le CAC 40 parisien, de 0,27% pour le Dax à Francfort, de 0,3% pour le FTSE à Londres et de 0,33% pour l'EuroStoxx 50. Les indices européens ont clôturé dans le rouge jeudi après avoir pourtant ouvert en nette hausse, les investisseurs ayant été dans un premier temps rassurés par les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, écartant la perspective de futures hausses de taux de 75 points de base. Mais les gains se sont peu à peu effrités, l'optimisme laissant place au scepticisme sur la capacité de la banque centrale américaine à juguler l'inflation galopante sans mettre à mal la croissance de l'économie, déjà fragilisée notamment par la guerre en Ukraine et les restrictions sanitaires en Chine. "Le risque d'une erreur politique reste élevé: soit la Fed ne durcit pas assez rapidement sa politique monétaire pour combattre l'inflation, soit elle se montre trop agressive, ce qui entraînerait la fin du cycle économique actuel", a déclaré David Chao, stratège chez Invesco. Le marché suivra à 12h30 GMT la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. Les créations d'emplois devraient avoir diminué en avril selon le consensus Reuters, qui table sur 391.000 postes créés après 431.000 en mars. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, effaçant ses gains de la veille, alors que les investisseurs craignent que la hausse des taux annoncée par la Fed ne soit pas suffisante pour contrer la flambée de l'inflation, forçant la banque centrale à des mesures plus drastiques à l'avenir. L'indice Dow Jones a cédé 3,12% à 32.997,97 points, le S&P-500 a perdu 3,56% à 4.146,87 points et le Nasdaq Composite a reculé de 4,99% à 12.317,69 points. Le Nasdaq a enregistré sa pire séance depuis juin 2020, finissant à un plus bas depuis novembre 2020. Le Dow Jones, pour sa part, a connu sa pire séance depuis octobre 2020. Alphabet, Apple, Microsoft, Meta Platforms , Tesla et Amazon ont reculé entre 4,3% et 8,3%. Mais l'aversion au risque n'a pas concerné seulement les titres à forte croissance, en difficulté depuis le début de l'année du fait de préoccupations sur l'impact potentiel sur leur croissance du relèvement des taux. L'ensemble des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont décliné. Les contrats à terme suggèrent pour le moment une séance ce vendredi en légère baisse. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, qui a rouvert après trois jours de pause, le Nikkei gagne 0,63%, porté par les valeurs des secteurs de la finance et de l'énergie tandis que le compartiment technologique fait les frais du recul de Wall Street la veille. En Chine, le CSI300 chute de 2,14% et l'indice composite de Shanghai de 1,89%, pénalisés également par Wall Street et par la détermination des autorités chinoises à maintenir la politique zéro COVID-19. TAUX La situation est calme sur le front obligataire, où le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 3,0591% après avoir franchi jeudi le seuil de 3,1% pour la première fois depuis novembre 2018. CHANGES le dollar recule de 0,06% face à un panier de devises de référence après avoir nettement rebondi la veille pour atteindre un nouveau plus haut de 20 ans. L'euro est presque inchangé, autour de 1,053 dollar. La livre sterling se stabilise contre le dollar après avoir chuté de 2% jeudi, tombant à son plus bas niveau en près de deux ans, à la suite des annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui a dressé un tableau pessimiste pour l'économie britannique et mis en garde contre le risque de récession. PÉTROLE Les cours du pétrole montent légèrement, les préoccupations concernant l'offre avec un éventuel embargo européen sur les importations russes l'emportant de peu sur les incertitudes liées à la croissance économique mondiale. Le Brent prend 0,26% à 111,19 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,21% à 108,49 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 MAI PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle mars -1,0% +0,2% - sur un an n.d. +3,01% FR 06h45 Emploi salarié T1 n.d. +0,4% US 12h30 Créations d'emplois avril 391.000 431.000 non-agricoles Taux de chômage 3,5% 3,6% Salaire horaire moyen +0,4% +0,4% - sur un an +5,5% +5,6% (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)