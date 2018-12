Point marchés-Repli attendu en Europe, regain de tension et Opep au menu

(Actualisé avec contrats à terme, commentaire, fermeture de Shanghai) * Les Bourses européennes signalées en repli de plus de 1% * Regain de tension en vue entre les Etats-Unis et la Chine * La directrice financière de Huawei arrêtée au Canada * La courbe des taux américains préoccupe les investisseurs * Réunion de l'Opep et indicateurs en série au programme par Patrick Vignal PARIS, 6 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans un contexte particulièrement tendu entre les Etats-Unis et la Chine, sur le front du commerce, mais aussi de la technologie avec Huawei en première ligne. La journée s'annonce chargée avec une batterie d'indicateurs à l'agenda mais également une réunion très attendue de l'Opep à Vienne. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, l'indice CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres pouraient perdre chacun plus de 1% dans les premiers échanges. Meng Wanzhou, directrice financière du groupe chinois Huawei, a été arrêtée le 1er décembre à Vancouver, au Canada, et risque une extradition vers les Etats-Unis, a annoncé mercredi le département canadien de la Justice, sans donner davantage de précision. Cette arrestation est liée à une violation des sanctions contre l'Iran instaurées par Washington, a déclaré une source informée de la situation. Reuters n'a pu vérifier la nature exacte des accusations portées contre Meng Wanzhou. Cette affaire ne fait rien pour apaiser les relations entre les Etats-Unis et la Chine, engagés dans un conflit commercial dont l'issue n'est pas en vue. "Les Etats-Unis ont dit à leur alliés de ne pas utiliser de produits Huawei pour des raisons de sécurité et vont certainement continuer à leur mettre la pression", commente Norihiro Fujito, responsable de la stratégie d'investissement pour Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Les regards des investisseurs se tournent également vers Vienne où l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés devraient étudier un accord de réduction de la production de 1,3 million de barils par jour (bpj) au moins, selon plusieurs sources. La résistance opposée par la Russie à une réduction importante apparaît comme le principal obstacle à surmonter, d'après ces mêmes sources. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York, qui était fermée mercredi en hommage à l'ancien président George H.W. Bush, rouvrira ses portes avec des futures encore orientés à la baisse après le repli de plus de 3% des grands indices lors de la séance de mardi. Une série d'indicateurs très attendus sont au programme, notamment les résultats d'une enquête mensuelle sur l'emploi privé, ainsi que les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse de près de 2%, à un creux de cinq semaines, pénalisée notamment par l'affaire Huawei. En Chine, l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai a perdu 1,7%. L''indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule dans les mêmes proportions. TAUX Sur le marché obligataire, les signes d'inversion de la courbe des taux américains, qui font craindre une entrée en récession à plus ou moins court terme, sont au coeur des inquiétudes des investisseurs. Le rendement des Treasuries à 10 ans perd jeudi matin près de trois points de base, repassant sous 2,9%. En Europe, le rendement du Bund à 10 ans suit le mouvement dans les premiers échanges pour se rapprocher d'un creux de six mois à 0,242% touché lors de la séance de mercredi. CHANGES Du côté des devises, l'euro perd un peu de terrain, autour de 1,134 dollar . Le billet vert, pour sa part, se stabilise face à un panier de devises de référence. PÉTROLE Les deux contrats de référence du brut perdent autour de 1%, pénalisés par les craintes entourant la surabondance de l'offre, qui devraient dominer les débats lors de la réunion de l'Opep. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h15 Enquête ADP emploi privé novembre +195k +160k 1230 Inscriptions au chômage sem. au 01/12 +225k +210k Balance commerciale octobre $-55,0 mds $-54,0 mds Productivité T3 (révisé) +2,3% +2,1% Coûts du travail T3 (révisé) +1,1% +0,5% 15h00 Commandes à l'industrie octobre -2% -3% Indice ISM services novembre 59,2 57,0 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (certaines données peuvent présenter un léger décalage) BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 21501, -417,7 -1,91% -5,55% 25 62 1 Topix 1610,6 -29,89 -1,82% -11,39 0 % Hong 26063, -755,8 -2,82% -12,89 Kong 79 9 % Taiwan 9684,7 -232,0 -2,34% -9,58% 2 2 Séoul 2068,6 -32,62 -1,55% -16,16 9 % Singapou 3106,6 -49,24 -1,56% -8,71% r 8 Shanghaï 2605,8 -44,00 -1,66% -21,21 0 % Sydney 5657,7 -10,70 -0,19% -6,72% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture de mardi : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25027, -799,3 -3,10% +1,25% Jones 07 6 S&P-500 2700,0 -90,31 -3,24% +0,99% 6 Nasdaq 7158,4 -283,0 -3,80% +3,69% 3 9 Nasdaq 6795,2 -266,9 -3,78% +6,23% 100 1 2 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1396,9 -17,69 -1,25% -8,67% t 300 9 Eurostox 3150,2 -38,98 -1,22% -10,09 x 50 7 % <.STOXX5 0E> CAC 40 4944,3 -68,29 -1,36% -6,93% 7 Dax 30 11200, -135,0 -1,19% -13,29 24 8 % FTSE 6921,8 -100,9 -1,44% -9,96% 4 2 SMI 8939,9 -145,0 -1,60% -4,71% 6 4 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1327 1,1344 -0,15% -5,58% Dlr/Yen 112,98 113,19 -0,19% +0,28% Euro/Yen 127,99 128,39 -0,31% -5,32% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9975 0,9974 +0,01% +2,38% Euro/CHF 1,1302 1,1315 -0,11% -3,31% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,2712 1,2731 -0,15% -5,91% Indice $ 97,107 97,070 +0,04% +5,41% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,2530 -0,021 0 Bund 2 -0,619 -0,012 ans 0 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,6650 -0,011 +41,20 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,8973 -0,026 0 Treasury 2 ans 2,7764 -0,035 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 52,29 52,89 -0,60 -1,13% -13,46 léger US % Brent 60,98 61,56 -0,58 -0,94% -8,81% (Édité par Juliette Rouillon)