Point marchés-Repli en vue en Europe après des indicateurs décevants en Chine et au Japon

* Indicateurs décevants en Chine et au Japon * Le Wall Street Journal évoque un blocage des discussions USA-Chine * Repli sur les valeurs refuges * Le PIB allemand et celui de la zone euro au menu du jour PARIS, 14 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture après la publication d'indicateurs économiques décevants au Japon et surtout en Chine, auxquels s'ajoutent de nouveaux doutes sur la capacité des Etats-Unis et de la Chine à conclure un accord commercial même partiel. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre environ 0,1% à l'ouverture, comme le Dax à Francfort, tandis que le FTSE à Londres céderait autour de 0,2%. Alors que les marchés espèrent voir signé dans les prochaines semaines un accord commercial intérimaire entre Washington et Pékin, le Wall Street Journal a rapporté que les pourparlers achoppaient sur la question des achats chinois de produits agricoles. "Si Trump, encouragé par la hausse récente des marchés boursiers, adopte une ligne dure et refuse de faire des concessions à la Chine, on risque de ne pas pouvoir parvenir à un compromis de dernière minute", estime Makoto Noji, responsable de la stratégie devises et taux de SMBC Nikko Securities. Par ailleurs, la production industrielle chinoise a fortement ralenti en octobre, sa croissance tombant à 4,7% sur un an alors qu'elle était attendue à 5,4%. Les ventes au détail en Chine ont elles aussi déçu et la croissance de l'investissement y est revenue à son plus bas niveau depuis le début de son suivi en 1996. Au Japon, les chiffres du produit intérieur brut (PIB) sont également ressortis inférieurs aux attentes, la croissance n'ayant pas dépassé 0,2% en rythme annualisé sur le trimestre juillet-septembre, quatre fois moins qu'attendu. La séance sera animée entre autres par les premiers chiffres de la croissance au troisième trimestre en Allemagne (à 07h00 GMT) et par la poursuite des publications de résultats en Europe. Selon le dernier recensement d'I/B/E/S Refinitiv, les profits des sociétés composant l'indice Stoxx 600 devraient avoir reculé de 4,7% sur juillet-septembre par rapport à la même période de 2018, un repli nettement plus limité qu'anticipé initialement puisque le consensus tablait fin octobre sur une chute de 8,6%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET A la Bourse de New York, l'indice Dow Jones a fini en hausse de 0,33% mercredi à 27.783,59 points, les propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur les perspectives de l'économie américaine étant contrebalancés par les préoccupations liées aux relations commerciales sino-américaines. Le S&P-500, plus large, a pris 2,2 points, soit 0,07%, à 3 094,04, un nouveau plus haut de clôture. Le Nasdaq Composite a au contraire reculé de son côté de 3,99 points (-0,05%) à 8.482,10 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en baisse de 0,76%, pénalisé par l'appréciation du yen et les indicateurs économiques du jour, japonais comme chinois. En Chine, le SSE Composite de Shanghai gagne 0,28%, les nouveaux signes de dégradation de la conjoncture économique ravivant les espoirs de mesures de relance. A Hong Kong, l'indice Hang Seng cède en revanche 0,75%; l'activité économique dans la ville est de nouveau pratiquement paralysée par des manifestations pro-démocratie. TAUX Sur le marché obligataire américain, le retour des doutes sur l'issue les discussions USA-Chine et les chiffres mensuels des prix à la consommation, jugés rassurant sur l'évolution de l'inflation sous-jacente, ont favorisé le reflux des rendements après leur vive hausse des séances précédentes. En fin de séance, celui des Treasuries à dix ans perdait plus de trois points à 1,872%. CHANGES Les incertitudes sur le commerce USA-Chine et les signes de ralentissement de l'économie chinoise poussent au repli sur les devises jugées les plus sûres, comme le yen et le franc suisse. Le yuan, lui, cède du terrain face au billet vert, qui se traite à plus de 7,02 yuans. L'euro oscille autour de la barre de 1,10 dollar. PÉTROLE Le marché pétrolier reste orienté à la hausse après l'annonce d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis par l'American Petroleum Institute (API) et la prévision de l'Opep d'une croissance plus faible qu'anticipé initialement de la production de pétrole de schiste américain en 2020. Le Brent gagne 0,59% à 62,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,65% à 57,49 dollars. Les stocks de brut aux Etats-Unis ont diminué de 541.000 barils la semaine dernière selon l'API alors qu'ils étaient attendus en hausse de 1,6 million de barils. Les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) seront publiées à 16h00 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h30 Taux de chômage T3 8,4% 8,5% DE 07h00 PIB (1re estimation) T3 -0,1% -0,1% - sur un an (données brutes) +0,9% inch. FR 07h45 Inflation IPCH (définitif) octobre -0,1% -0,1% - sur un an +0,9% +,9% GB 09h30 Ventes au détail octobre +0,2% inch. - sur un an +3,7% +3,1% EZ 10h00 PIB (2e estimation T3 +0,2% +0,2% - sur un an +1,1% +1,1% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 215.000 211.000 9/11 USA 13h30 Prix à la production octobre +0,3% -0,3% - sur un an +0,9% +1,4% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23141,55 -178,32 -0,76% +15,62% Topix 1684,40 -15,93 -0,94% +12,74% Hong Kong 26369,90 -201,56 -0,76% +2,03% Taiwan 11450,42 -17,41 -0,15% +6,91% Séoul 2127,16 +4,71 +0,22% +4,22% Singapour 3230,76 -8,46 -0,26% +5,28% Shanghaï 2914,68 +9,44 +0,32% +16,87% Sydney 6735,10 +36,70 +0,55% +19,28% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27783,59 +92,10 +0,33% +19,10% S&P-500 3094,04 +2,20 +0,07% +23,42% Nasdaq 8482,10 -3,99 -0,05% +27,83% Nasdaq 100 8259,81 -3,98 -0,05% +30,49% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1591,83 -3,12 -0,20% +19,56% 300 Eurostoxx 3699,50 -12,70 -0,34% +23,26% 50 CAC 40 5907,09 -12,66 -0,21% +24,87% Dax 30 13230,07 -53,44 -0,40% +25,30% FTSE 7351,21 -14,23 -0,19% +9,26% SMI 10299,22 -14,94 -0,14% +22,18% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0998 1,1006 -0,07% -4,11% Dlr/Yen 108,68 108,81 -0,12% -1,43% Euro/Yen 119,52 119,76 -0,20% -5,31% Dlr/CHF 0,9899 0,9899 +0,00% +0,87% Euro/CHF 1,0886 1,0896 -0,09% -3,27% Stg/Dlr 1,2826 1,2849 -0,18% +0,54% Indice $ 98,4150 98,3730 +0,04% +2,33% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2990 +0,0030 Bund 2 ans -0,6290 -0,0040 OAT 10 ans 0,0160 +0,0070 +31,50 Treasury 10 ans 1,8635 -0,0050 Treasury 2 ans 1,6260 -0,0020 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 57,48 57,12 +0,36 +0,63% +25,47% US Brent 62,74 62,37 +0,37 +0,59% +15,86% (Marc Angrand avec Hideyuki Sano à Tokyo, édité par Jean-Michel Bélot)