Point marchés-Repli en vue en Europe après une remontée des rendements américains

* Les indices européens devraient ouvrir dans le rouge * Le rendement à dix ans américain dépasse de nouveau 3% * Hausse de taux plus forte qu'attendu en Australie * Le pétrole à plus de 120 dollars PARIS, 7 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi après la clôture en demi-teinte de Wall Street et une nouvelle poussée des rendements obligataires, les préoccupations liées à l'inflation et au resserrement des politiques limitant une nouvelle fois l'appétit pour les actifs risqués. Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de 0,91% pour le Dax à Francfort, de 0,45% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,94% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait céder jusqu'à 0,9% selon les premières indications disponibles. À Wall Street, alors que les grands indices progressaient nettement à l'ouverture, l'ambiance s'est dégradée en fin de séance après la remontée du rendement des bons du Trésor à dix ans à plus de 3%, au plus haut depuis près d'un mois. Ce mouvement s'explique par l'imminence d'importantes adjudications mais aussi par les craintes liées à l'inflation, avant la publication vendredi des chiffres mensuels des prix à la consommation. Les anticipations d'inflation aux Etats-Unis continuent en effet de monter à huit jours des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devraient inclure un nouveau relèvement de ses taux d'intérêt. "Une fois de plus, la sensibilité des actions américaines au retour des rendements américains à plus de 3% a tempéré la tendance haussière, les marchés restant sensibles à la thématique de l'inflation et aux interrogations sur la réaction des banques centrales à la persistance des tensions inflationnistes", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets. En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) ne devrait pas toucher à ses taux jeudi mais elle pourrait donner aux marchés de nouvelles indications sur ses intentions pour les prochains mois. Et en Australie, la RBA a surpris les investisseurs en relevant son taux directeur de 50 points de base, une hausse plus forte qu'attendu. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les actions américaines ont terminé dans le vert lundi mais sous leurs plus hauts du jour, la séance ayant été une nouvelle fois agitée entre rebond des valeurs de croissance et inquiétudes sur l'inflation et les taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 0,05%, ou 16,08 points, à 32.915,78, le Standard & Poor's 500 a pris 12,89 points (+0,31%) à 4.121,43 et le Nasdaq Composite a avancé de 48,64 points (+0,40%) à 12.061,37. Amazon, en hausse de 2%, a été le principal catalyseur du S&P-500 et du Nasdaq. Didi Global a quant à lui bondi de 24,30% après une information de presse selon laquelle les autorités chinoises vont autoriser le service de VTC à revenir dans les boutiques en ligne d'applications pour smartphones. En baisse, Twitter a perdu 1,5% après qu'Elon Musk a menacé d'abandonner son projet de rachat du réseau social. Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture dans le rouge. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagne 0,28% à moins d'une heure de la clôture, au plus haut depuis le 31 mars, grâce notamment à une nouvelle progression des valeurs automobiles, qui profitent de la baisse du yen face au dollar: Mazda s'adjuge 4,09%, Honda 2,61%, Toyota 1,78% et Nissan 3,07%. En Chine, les actions continuent de bénéficier de l'amélioration de la situation sanitaire, qui entretient l'espoir d'une reprise de la consommation, et du rebond des grandes valeurs technologiques: le SSE Composite de Shanghai prend 0,12% et le CSI 300 0,26%. CHANGES Le dollar continue de s'apprécier face aux autres grandes devises (+0,22%) et notamment face au yen, contre lequel il a inscrit un nouveau plus haut de 20 ans après la remontée des rendements des bons du Trésor. L'euro souffre moins que le yen mais recule à 1,0672 contre 1,0751 au plus haut en séance lundi. La livre sterling, elle, cède du terrain après le vote serré des députés conservateurs sur la confiance au Premier ministre britannique, Boris Johnson, ce dernier étant jugé très affaibli même s'il a sauvé son poste. PÉTROLE Le marché pétrolier continue de bénéficier de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine comme des doutes des investisseurs sur la volonté et la capacité des pays producteurs de l'Opep+ de réduire les tensions sur le marché. Le Brent gagne 0,56% à 120,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,58% à 119,19 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie avril +0,3% -4,7% GB 08h30 Indice PMI S&P Global des mai 51,8 51,8* services définitif Indice PMI S&P Global 51,8 51,8* composite définitif USA 12h30 Balance commerciale avril -$89,5 mds -$109,8 mds * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27996,06 +80,17 +0,29% -2,76% Topix 1946,86 +7,75 +0,40% -2,28% Hong Kong 21509,09 -144,81 -0,67% -8,07% Taiwan 16522,36 -83,60 -0,50% -9,31% Séoul 2625,97 -44,68 -1,67% -11,81% Singapour 3220,21 -6,42 -0,20% +3,09% Shanghaï 3240,40 +4,03 +0,12% -10,97% Sydney 7102,80 -103,50 -1,44% -4,59% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 32915,78 +16,08 +0,05% -9,42% S&P-500 4121,43 +12,89 +0,31% -13,53% Nasdaq 12061,37 +48,64 +0,40% -22,91% Nasdaq 100 12599,63 +51,60 +0,41% -22,80% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1740,74 +16,59 +0,96% -7,91% 300 Eurostoxx 3838,42 +54,76 +1,45% -10,70% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6548,78 +63,48 +0,98% -8,45% Dax 30 14653,81 +193,72 +1,34% -7,75% FTSE 7608,22 +75,27 +1,00% +3,03% SMI 11529,16 -21,04 -0,18% -10,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0673 1,0694 -0,20% -6,11% Dlr/Yen 132,86 131,87 +0,75% +15,47% Euro/Yen 141,82 141,05 +0,55% +8,82% Dlr/CHF 0,9726 0,9704 +0,23% +6,62% Euro/CHF 1,0380 1,0383 -0,03% +0,11% Stg/Dlr 1,2466 1,2530 -0,51% -7,86% Indice $ 102,6660 102,4370 +0,22% +6,75% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 1,3270 -0,0020 Bund 2 ans 0,6760 -0,0060 OAT 10 ans 1,8510 +0,0010 +52,40 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 3,0492 +0,0110 Treasury 2 ans 2,7470 +0,0130 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 119,21 118,50 +0,71 +0,60% +94,76% US Brent 120,18 119,51 +0,67 +0,56% +82,01% (Rédigé par Marc Angrand)