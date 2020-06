Point marchés-Repli en vue en Europe face à la résurgence des cas de coronavirus (actualisé)

(Actualisé avec clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de 0,7% à 1% * L'Asie dans le rouge, les futures US aussi * La Californie ferme certains de ses bars, dont ceux de Los Angeles * Des statistiques américaines importantes au menu de la semaine par Blandine Henault PARIS, 29 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse lundi, la prudence dominant face à la résurgence des cas de coronavirus en particulier aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,88% pour le CAC 40 parisien , de 0,67% pour le Dax à Francfort et de 0,99% pour le FTSE à Londres. Selon un bilan établi par Reuters, l'épidémie de coronavirus a franchi la barre des 500.000 morts à travers le monde et infecté plus de 10 millions de personnes. Environ un quart des décès recensés jusqu'à présent ont eu lieu aux États-Unis. Dimanche, la Californie a ordonné la fermeture des bars dans sept comtés, dont celui de Los Angeles, l'Etat étant confronté, comme une dizaine d'autres dans le pays, à une hausse record du nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. Vendredi, le Texas et la Floride avaient eux aussi ordonné à tous les bars de fermer. En Australie, l'Etat de Victoria, le second plus peuplé du pays, a dit lundi envisager de réimposer des mesures de distanciation sociale alors que le pays a fait état de sa plus forte hausse quotidienne du nombre de nouveaux cas de coronavirus en plus de deux mois (75 cas). En dépit de ces nouvelles inquiétantes, les investisseurs demeurent optimistes sur la reprise de l'économie mondiale. Ils surveilleront cette semaine plusieurs indicateurs américains importants dont l'ISM manufacturier (mercredi) et le rapport sur l'emploi américain, qui sera publié exceptionnellement jeudi, Wall Street étant fermée vendredi à la veille de l'Independence Day. "La confiance, l'emploi et la production manufacturière dans la semaine à venir devraient fournir des signes supplémentaires de gains économiques en juin, avec la réouverture de l'économie dans tout le pays", estiment les économistes de Société générale. "Si l'activité économique a progressé, la propagation du coronavirus a également augmenté. Jusqu'à présent, nous n'avons constaté qu'un léger contrecoup économique", disent-ils. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains évoluent en légère baisse, signalant que la prudence est toujours de mise après le net repli observé vendredi. L'indice Dow Jones a terminé la semaine sur une baisse de 2,84% à 25.015,55 points, le S&P-500 a perdu 2,42%, à 3.009,05 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,59% à 9.757,22 points. Pour la première fois depuis 15 jours, le S&P a clôturé sous sa moyenne mobile à 200 jours, un support technique très surveillé en tant qu'indicateur de la tendance de long terme. Outre les inquiétudes sur le front sanitaire, la Réserve fédérale a provoqué un coup de froid sur le secteur bancaire en décidant de limiter les dividendes des grands établissements et de leur interdire les rachats d'actions au troisième trimestre. EN ASIE La Bourse de Tokyo a reculé de 2,3%, dans le sillage du net repli de Wall Street vendredi soir. Les Bourses chinoises sont aussi orientées dans le rouge en dépit de l'annonce d'une hausse des résultats des groupes industriels chinois au mois de mai, une première depuis six mois. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,91% et l'indice HSI de Hong Kong abandonne 1,37%. CHANGES/TAUX Le dollar perd une partie du terrain gagné la semaine dernière face à un panier de devises de référence. Il recule notamment face à l'euro, qui avance de 0,35% avant la publication attendue à 12h00 GMT des chiffres de l'inflation en Allemagne. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est peu changé, à 0,6479%, de même que celui du Bund allemand de même échéance , à -0,47%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse en raison des craintes pour la demande face à la résurgence des cas de coronavirus. Le baril de Brent perd 2,3% à 40,08 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) abandonne 2,4% à 37,55 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 12h00 Inflation IPCH (1re juin 0,4% 0,0% estimation) - sur un an 0,6% 0,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21995,04 -517,04 -2,30% -7,02% Topix 1549,22 -28,15 -1,78% -10,00% Hong Kong 24212,32 -337,67 -1,38% -14,11% Taiwan 11542,62 -118,05 -1,01% -3,79% Séoul 2092,58 -42,07 -1,97% -4,78% Singapour 2576,43 -28,08 -1,08% -20,06% Shanghaï 2956,68 -22,87 -0,77% -3,06% Sydney 5815,00 -89,10 -1,51% -13,00% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25015,55 -730,05 -2,84% -12,34% S&P-500 3009,05 -74,71 -2,42% -6,86% Nasdaq 9757,22 -259,78 -2,59% +8,74% Nasdaq 100 9849,36 +17,75 +0,18% +12,78% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1399,33 -5,64 -0,40% -13,83% Eurostoxx 50 3204,17 -81,16 -2,47% -14,44% CAC 40 4909,64 -8,94 -0,18% -17,87% Dax 30 12089,39 -88,48 -0,73% -8,75% FTSE 6159,30 +12,16 +0,20% -18,34% SMI 10041,91 -569,81 -5,37% -5,42% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1262 1,1217 +0,40% +0,46% Dlr/Yen 107,09 107,21 -0,11% -1,63% Euro/Yen 120,60 120,27 +0,27% -1,11% Dlr/CHF 0,9461 0,9479 -0,19% -2,24% Euro/CHF 1,0656 1,0634 +0,21% -1,82% Stg/Dlr 1,2381 1,2333 +0,39% -6,62% Indice $ 97,2340 97,4330 -0,20% +1,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,4670 +0,0120 Bund 2 ans -0,7070 -0,0080 OAT 10 ans -0,1067 +0,0150 +36,03 Treasury 10 0,6512 +0,0130 ans Treasury 2 0,1661 -0,0020 ans PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,57 38,49 -0,92 -2,39% -38,62% Brent 40,08 41,02 -0,94 -2,29% -39,30% (édité par Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand)