Point marchés-Repli en vue en Europe, l'Iran et le G20 incitent à la prudence

* Les indices européens attendus en légère baisse * La rencontre Trump-Xi au G20 va dominer la semaine * Les tensions USA-Iran continuent de faire monter le pétrole * L'euro au plus haut depuis trois mois face au dollar par Marc Angrand PARIS, 24 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, à l'orée d'une semaine importante pour les conflits commerciaux avec le sommet du G20, tandis que les tensions au Moyen-Orient continuent de soutenir les cours du pétrole. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait abandonner 10 points, soit moins de 0,2% à l'ouverture, le Dax à Francfort 56 points (0,45%) et le FTSE à Londres 16 points (0,2% environ). La prudence risque de limiter les variations jusqu'à vendredi, jour de l'ouverture à Osaka, au Japon, du sommet du Groupe des Vingt, au cours duquel doit avoir lieu une rencontre entre les présidents américain, Donald Trump, et chinois, Xi Jinping, consacrée au conflit commercial entre les deux premières économies du monde. En prélude à ce rendez-vous, des négociateurs chinois et américains mènent déjà des discussions, a déclaré lundi le ministre adjoint chinois du Commerce, Wang Shouwen, qui n'a pas précisé l'objet de ces pourparlers mais a expliqué que Xi Jinping avait fait part à Donald Trump lors d'un récent entretien téléphonique de son espoir que les Etats-Unis traitent de manière équitable les entreprises chinoises. "Même s'il ne faut pas s'attendre à une solution définitive, un climat positif pourrait émaner de ces deux personnalités après leur rencontre, comme cela avait été le cas lors de la précédente en Argentine", écrit Stephen Gallagher, économiste de Société générale, dans une note. D'autant que toutes les nouvelles récentes n'incitent pas à l'optimisme: selon le Wall Street Journal, l'administration Trump envisage d'imposer aux opérateurs de télécommunications l'usage exclusif, dans les futurs réseaux "5G" d'équipements conçus et fabriqués hors de Chine. Autre foyer de préoccupation, et donc motif de prudence, pour les investisseurs: la montée de la tension entre les Etats-Unis et l'Iran depuis quelques jours après la destruction d'un drone américain par l'armée iranienne dans la région du détroit d'Ormuz. Le président américain a assuré dimanche qu'il ne voulait pas d'une confrontation armée avec Téhéran; un membre de l'état-major iranien avait auparavant estimé qu'un tel conflit provoquerait l'embrasement de toute la région. LES VALEURS A SUIVRE : On suivra entre autres la réaction du titre Carrefour à la cession du contrôle de sa filiale chinoise et celle de l'action Daimler à l'avertissement émis dimanche sur ses résultats. A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi sur une note baissière une semaine marquée par une nette progression des indices, les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran annulant les effets de l'espoir d'une embellie dans le conflit commercial avec la Chine. L'indice Dow Jones a perdu 34,04 points, soit 0,13%, à 26.719,13 et le S&P-500 a cédé lui aussi 0,13% (-3,72 points) à 2.950,46 après avoir inscrit un nouveau record en séance à 2.964,15. Le Nasdaq Composite a reculé de 19,63 points (0,24%) à 8.031,71. Si elles ont pesé sur la tendance, les tensions avec l'Iran ont en revanche profité aux pétrolières: l'indice Stoxx de l'énergie a ainsi pris 0,82%. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P a pris 2,20%, le Dow 2,41% et le Nasdaq 3,02%. EN ASIE La Bourse de Tokyo gagne 0,2% à moins d'une heure de la clôture, une hausse prudente à la hauteur des espoirs placés dans la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping au G20 en fin de semaine. La prudence domine aussi sur les marchés chinois: l'indice SSE Composite de Shanghai abandonne 0,15% et le CSI 300 des plus grosses capitalisations de Chine continentale recule de 0,08%. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar américain vit sa quatrième séance consécutive de repli, conséquence du changement de stratégie officialisé mercredi par la Réserve fédérale américaine, qui alimente les anticipations de baisse de taux. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence, cède 0,07% et accuse désormais un repli de plus de 1,5% depuis mercredi. L'euro en a profité pour inscrire en Asie, à 1,1386 dollar, son plus haut niveau depuis le 22 mars. Par ailleurs, le bitcoin se traite autour de 10.750 dollars après avoir atteint dimanche 11.247,62 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2018. TAUX Sur le marché obligataire américain, les cours des Treasuries ont fini en nette baisse vendredi, une partie des investisseurs prenant des bénéfices après deux jours de forte hausse qui avaient ramené les rendements à des plus bas de plusieurs années. En fin de séance, le rendement à dix ans, tombé la veille sous 2% pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, était ainsi remonté à 2,064%. PÉTROLE Les cours du brut sont en hausse pour la troisième séance d'affilée, toujours portés par le regain de tension entre Washington et Téhéran, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, ayant évoqué de nouvelles sanctions "importantes" visant l'Iran, sans en préciser la nature. Le Brent prend 0,4% à 65,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,7% à 57,83 dollars. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le Brent a pris 5,1% et le WTI a bondi de 9,37%, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis décembre 2016. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo climat des affaires juin 97,3 97,9 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21300,5 +41,87 +0,20% +6,42% 1 Topix 1548,75 +2,85 +0,18% +3,66% Hong Kong 28509,4 +35,76 +0,13% +10,31% 7 Taiwan 10777,9 -25,79 -0,24% +0,63% 8 Séoul 2125,72 +0,10 +0,00% +4,15% Singapour 3309,67 -11,73 -0,35% +7,85% Shanghaï 2997,57 -4,41 -0,15% +20,20% Sydney 6652,70 +1,90 +0,03% +17,82% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26719,1 -34,04 -0,13% +14,54% 3 S&P-500 2950,46 -3,72 -0,13% +17,70% Nasdaq 8031,71 -19,63 -0,24% +21,05% Nasdaq 100 7728,78 -9,27 -0,12% +22,10% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1515,55 -6,47 -0,43% +13,83% 300 Eurostoxx 3466,92 -1,16 -0,03% +15,51% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5528,33 -7,24 -0,13% +16,86% Dax 30 12339,9 -15,47 -0,13% +16,87% 2 FTSE 7407,50 -16,94 -0,23% +10,10% SMI 9922,83 -55,69 -0,56% +17,72% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1377 1,1366 +0,10% -0,80% Dlr/Yen 107,41 107,30 +0,10% -2,58% Euro/Yen 122,20 121,98 +0,18% -3,18% Dlr/CHF 0,9773 0,9762 +0,11% -0,42% Euro/CHF 1,1121 1,1099 +0,20% -1,18% Stg/Dlr 1,2749 1,2740 +0,07% -0,06% Indice $ 96,1570 96,2200 -0,07% -0,02% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2810 +0,0000 Bund 2 ans -0,7240 -0,0030 OAT 10 ans 0,0499 -0,0010 +33,09 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,0522 -0,0140 Treasury 2 ans 1,7694 -0,0110 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 57,84 57,43 +0,41 +0,71% +26,26% US Brent 65,47 65,20 +0,27 +0,41% +20,90% (Édité par Wilfrid Exbrayat)

