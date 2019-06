Point marchés-Repli en vue en Europe, toujours des craintes sur le commerce et la croissance

* Le CAC 40 attendu en repli de 0,5% * L'Asie dans le rouge, le Nasdaq entre en correction * Une baisse des taux de la Fed "bientôt" justifiée - Bullard par Blandine Henault PARIS, 4 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse mardi dans un contexte de marché qui reste dominé par les tensions commerciales et les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,49% à l'ouverture, le Dax à Francfort abandonnerait 0,36% et le FTSE à Londres cèderait 0,29%. Les indices européens sont parvenus à clôre en territoire positif lundi mais la tendance négative en Asie et la séance très volatile à Wall Street devraient peser sur le sentiment des investisseurs. La Chine et les Etats-Unis restent empétrés dans un conflit commercial qui menace de perdurer alors que le ton s'est considérablement durci entre les deux premières puissances économiques mondiales. L'administration Trump a déploré lundi que la Chine l'ait accusée dimanche d'être responsable de l'impasse dans les négociations commerciales entre les deux pays. Dans une déclaration conjointe, le bureau du représentant américain au Commerce extérieur et le Trésor américain ont réitéré leur point de vue selon lequel les négociateurs chinois avaient fait "marche arrière" sur des éléments importants d'un accord commercial qui avait été largement accepté, notamment sur une modalité d'application. Ce regain de tensions, qui s'est accompagné d'un nouveau front commercial ouvert par les Etats-Unis avec le Mexique, nourrit les craintes d'un ralentissement prononcé de l'économie mondiale lié à la faiblesse des échanges commerciaux. Ces inquiétudes alimentent parallèlement les anticipations de mesures de soutien des banques centrales, et notamment d'une baisse des taux de la part de la Réserve fédérale (Fed). Une baisse de taux aux Etats-Unis "pourrait être bientôt justifiée", a ainsi déclaré lundi James Bullard, président de la Réserve fédérale de St. Louis, adressant un signal d'une clarté inédite sur l'éventualité d'un changement de stratégie de la banque centrale face aux tensions commerciales et à leur impact économique. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer à 13h55 GMT lors d'une conférence à Chicago. LES VALEURS A SUIVRE : Renault pourrait être entouré alors que le conseil d'administration du constructeur automobile se réunit ce mardi pour discuter de l'offre de fusion que lui a soumise Fiat Chrysler. A WALL STREET Les principaux indices boursiers américains ont fini en ordre dispersé lundi mais c'est bien la baisse qui a dominé la tendance, la crainte de voir les géants du numérique visés par des enquêtes antitrust aux Etats-Unis ayant étouffé les velléités du rebond du début de séance en s'ajoutant à des indicateurs économiques inférieurs aux attentes. L'indice Dow Jones, qui a oscillé tout au long de la journée entre positif et négatif, a grappillé en clôture 0,02% mais le Standard & Poor's 500 a cédé 0,28% et le Nasdaq Composite a reculé de 1,61%. Le Nasdaq confirme ainsi son entrée en correction puisque son repli depuis son record de clôture du 3 mai dépasse désormais 10%. "Le Nasdaq est maintenant à peu près là où il se trouvait au plus bas en mars. C'est un niveau important à tenir. Si on tombe en dessous, la baisse va se poursuivre. Demain sera une journée importante pour voir si la tendance reste orientée à la baisse", a estimé Bucky Hellwig, vice-président senior de BB&T Wealth Management. Les informations du Wall Street Journal selon lesquelles la Federal Trade Commission (FTC) a obtenu le droit d'étudier les pratiques commerciales de Facebook et celles de Reuters rapportant que la justice américaine serait chargée de conduire une éventuelle enquête sur Apple ont pesé sur la tendance. Facebook a perdu 7,51% tandis qu'Alphabet abandonnait 6,12%, Amazon 4,64% et Apple 1,01%. EN ASIE La Bourse de Tokyo (-0,18%) reste pénalisée par les tensions commerciales et la vigueur du yen. La chute des valeurs technologiques américaines pénalise également le secteur au Japon, avec un repli de 3,25% pour Softbank, poids lourds de la cote. Les Bourses chinoises évoluent aussi dans le rouge avec un repli de 0,9% pour l'indice composite à Shanghai. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans reprend des couleurs et revient à 2,102%, après être tombé lundi à 2,061% en raison du climat général d'aversion au risque et des déclarations de James Bullard sur une baisse des taux qui pourrait "bientôt" se justifier. Le rendement des notes à deux ans revient à 1,8894% après avoir chuté jusqu'à 1,812% lundi, au plus bas depuis décembre 2017. CHANGES La remontée des taux américains soutient le dollar qui est tombé lundi à un plus bas de cinq mois face au yen dans la foulée de la baisse des rendements obligataires. "Le dollar a été un actif refuge durant la récente phase d'aversion au risque mais sa vigueur s'affaiblit car le rythme inattendu de la baisse des rendements américains est devenu trop important pour être ignoré", indique Yukio Ishizuki, stratège sur les changes chez Daiwa Securities. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, avance légèrement mardi après avoir perdu 0,6% la veille. Cela a permis à l'euro de revenir sur le seuil de 1,1250 dollar. De son côté, le dollar australien est peu changé après l'annonce largement attendue d'une baisse des taux de la Banque de Réserve d'Australie (RBA) à un plus bas record de 1,25%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, les craintes d'une faiblesse de la demande avec le ralentissement économique prenant le pas sur les déclarations de l'Arabie saoudite augurant d'une prolongation des réductions de production de l'Opep. Le baril de Brent évolue à moins de 61 dollars et celui du brut léger américain (WTI) revient vers les 53 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Situation budgétaire avril n.d. -€40,7 mds EZ 09h00 Inflation (estimation rapide, mai 1,3% 1,7% sur un an) - hors énergie et 1,1% 1,4% alimentation EZ 09h00 Taux de chômage avril 7,7% 7,7% USA 14h00 Commandes à l'industrie avril -0,9% +1,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20375,48 -35,40 -0,17% +1,80% Topix 1497,40 -1,56 -0,10% +0,22% Hong Kong 26768,73 -125,13 -0,47% +3,57% Taiwan 10444,70 -55,37 -0,53% -2,48% Séoul 2066,09 -1,76 -0,09% +1,23% Singapour 3136,88 +13,42 +0,43% +2,22% Shanghaï 2864,44 -25,64 -0,89% +14,86% Sydney 6341,80 +21,30 +0,34% +12,32% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24819,78 +4,74 +0,02% +6,40% S&P-500 2744,45 -7,61 -0,28% +9,48% Nasdaq 7333,02 -120,13 -1,61% +10,52% Nasdaq 100 6978,02 -149,94 -2,10% +10,24% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1459,45 +6,25 +0,43% +9,62% 300 Eurostoxx 3300,22 +19,79 +0,60% +9,96% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5241,46 +33,83 +0,65% +10,80% Dax 30 11792,81 +65,97 +0,56% +11,69% FTSE 7184,80 +23,09 +0,32% +6,79% SMI 9602,73 +78,75 +0,83% +13,92% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1250 1,1240 +0,09% -1,91% Dlr/Yen 107,92 108,06 -0,13% -2,12% Euro/Yen 121,40 121,46 -0,05% -3,82% Dlr/CHF 0,9929 0,9924 +0,05% +1,18% Euro/CHF 1,1170 1,1155 +0,13% -0,75% Stg/Dlr 1,2668 1,2663 +0,04% -0,70% Indice $ 97,1860 97,1420 +0,05% +1,05% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2040 -0,0050 Bund 2 ans -0,6590 -0,0170 OAT 10 ans 0,2013 -0,0020 +40,53 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,1003 +0,0190 Treasury 2 ans 1,8854 +0,0450 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 53,08 53,25 -0,17 -0,32% +15,87% US Brent 60,95 61,28 -0,33 -0,54% +12,56% (Avec Shinichi Saoshiro, édité par)

