Point marchés-Repli en vue, les tensions USA-Chine refont surface

* Les indices européens devraient ouvrir en baisse * Les Bourses du Japon et de Chine fermées * Trump ravive les craintes sur le commerce USA-Chine * Les PMI manufacturiers en zone euro à l'agenda par Laetitia Volga PARIS, 4 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, affectées par un regain de tensions géopolitiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, qui mettent en cause Pékin dans la propagation du coronavirus. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 4% à l'ouverture et le Dax à Francfort reculerait de 3,4%. Le FTSE à Londres devrait céder 0,7% après avoir perdu 2,3% vendredi alors que les autres places européennes étaient fermées pour la fête du travail. Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi envisager des représailles commerciales contre Pékin en affirmant que le coronavirus émanait d'un institut de virologie chinois. Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a déclaré dimanche avoir "une quantité importante de preuves" mais n'a pas contesté la conclusion des services de renseignement américains selon laquelle il n'était pas d'origine humaine. Un journal proche du Parti communiste chinois (PCC) a qualifié lundi de "bluff" les déclarations du secrétaire d'Etat américain. "Trump cherche à être réélu (...). Je pense que les gouvernements du monde entier se concentrent de plus en plus sur leurs pays et trouver un méchant à l'étranger a beaucoup de sens", a déclaré Jim McCafferty, analyste chez Nomura. Outre les développements sur le dossier sino-américain, les investisseurs seront attentifs à la publication dans la matinée des indices PMI définitifs dans le secteur manufacturier en avril qui devraient confirmer l'effet dévastateur de la pandémie sur l'activité dans la zone euro. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en nette baisse vendredi au lendemain des menaces de représailles commerciales contre la Chine lancées par Donald Trump après avoir mis en cause Pékin dans la pandémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a perdu 2,55%, le Standard & Poor's 500, plus large, a cédé 2,81% et le Nasdaq Composite a reculé de 3,2%. Les résultats d'entreprises ont également pesé sur la tendance: Amazon a chuté de 7,6% après avoir averti que les dépenses liées à la pandémie pourraient le conduire à enregistrer au deuxième trimestre sa première perte depuis cinq ans. Apple a cédé 1,61% malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le groupe s'étant refusé à donner des prévisions pour le trimestre en cours. La compagnie pétrolière Exxon Mobil a abandonné 7,17%; son bénéfice a baissé au premier trimestre en raison de lourdes charges de dépréciation liées à la chute de la demande et des cours du pétrole. EN ASIE Les tensions entre Washington et Pékin font chuter les places asiatiques ouvertes ce lundi: la Bourse de Hong Kong plonge de 3,81% à un plus bas d'environ deux semaines et le Kospi à Séoul perd près de 2%. La Bourse de Tokyo est fermée jusqu'à jeudi. En Chine, les marchés actions sont fermés ce lundi et mardi à l'occasion des vacances de la Fête du Travail. TAUX L'aversion pour les actifs risqués favorise les obligations et pèse sur leurs rendements: celui des Treasuries à 10 ans perd plus de deux points de base à 0,6181%. CHANGES Les tensions sino-américaines profitent au dollar, qui s'inscrit en hausse de 0,3% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui retombe autour de 1,093., Le yuan chinois, la monnaie la plus sensible aux tensions commerciales, se stabilise après être tombé à un plus bas d'un mois et demi à 7,1555 pour un dollar sur le marché "offshore". PÉTROLE Les cours du brut reculent, pénalisés par les craintes sur la surabondance de l'offre et par le risque d'intensification des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Le Brent perd 1,06% à 26,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 6,07% à 18,58 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI manuf. déf. avril 31,5 31,5* DE 07h55 Indice PMI manuf. déf. avril 34,4 34,4* EZ 08h00 Indice PMI manuf. déf. avril 33,6 33,6* * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 19619,35 -574,34 -2,84% -17,07% Topix 1431,26 -32,77 -2,24% -16,85% Hong Kong 23697,02 -946,57 -3,84% -15,94% Taiwan 10712,60 -279,54 -2,54% -10,71% Séoul 1902,51 -45,05 -2,31% -13,43% Singapour 2568,78 -55,45 -2,11% -20,29% Shanghaï 2860,08 +37,64 +1,33% -6,23% Sydney 5313,10 +67,20 +1,28% -20,51% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 23723,69 -622,03 -2,55% -16,87% S&P-500 2830,71 -81,72 -2,81% -12,38% Nasdaq 8604,95 -284,60 -3,20% -4,10% Nasdaq 100 8718,18 -282,33 -3,14% -0,17% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1318,07 -11,23 -0,84% -18,84% Eurostoxx 50 2927,93 +0,00 +0,00% -21,82% CAC 40 4572,18 -98,93 -2,12% -23,52% Dax 30 10861,64 -246,10 -2,22% -18,02% FTSE 5763,06 -138,15 -2,34% -23,59% SMI 9629,40 -235,92 -2,39% -9,30% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0931 1,0983 -0,47% -2,49% Dlr/Yen 106,73 106,93 -0,19% -1,96% Euro/Yen 116,68 117,39 -0,60% -4,32% Dlr/CHF 0,9643 0,9612 +0,32% -0,36% Euro/CHF 1,0544 1,0552 -0,08% -2,84% Stg/Dlr 1,2443 1,2502 -0,47% -6,15% Indice $ 99,3710 99,0790 +0,29% +3,33% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5810 +0,0050 Bund 2 ans -0,7570 +0,0020 OAT 10 ans -0,1030 +0,0020 +47,80 Treasury 10 ans 0,6181 -0,0220 Treasury 2 ans 0,1978 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 18,59 19,78 -1,19 -6,02% -69,63% Brent 26,16 26,44 -0,28 -1,06% -60,38% (édité par Patrick Vignal)