Point marchés-Repli en vue sur les Bourses européennes, le pétrole monte

* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,3% * Pékin a annulé les nouvelles négociations avec Washington - presse * Les marchés asiatiques peu animés, Japon et Chine fermés * Le pétrole grimpe, l'Opep exclut toute augmentation de la production par Blandine Henault PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse lundi, après avoir atteint des plus hauts, en amont d'une semaine chargée sur le plan politique tandis que les cours du pétrole montent sur des craintes de restriction de l'offre. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,29% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,36% et le FTSE à Londres perdrait 0,37%. Les marchés d'actions ont signé une semaine dernière faste, avec des progressions hebdomadaires de 1,7% pour le Stoxx 600 ou encore de 2,18% pour le Dow Jones, les investisseurs ayant relativisé la nouvelle offensive douanière entre les Etats-Unis et la Chine. Les tensions commerciales devraient néanmoins rester dans la ligne de mire des opérateurs de marché. Selon le Wall Street Journal, la Chine a annulé la nouvelle série de négociations commerciales prévue prochainement avec les Etats-Unis ainsi que le déplacement à Washington du vice-Premier ministre Liu He prévu cette semaine. Les investisseurs gardent aussi un oeil sur le Brexit après la position de fermeté affichée vendredi par la Première ministre britannique Theresa May qui a a sommé Bruxelles de lui présenter une alternative à son plan de sortie de l'Union européenne, rejeté lors du sommet informel de Salzbourg, pour sortir les négociations de l'impasse. Autre dossier politique du moment, le gouvernement italien présentera jeudi les grandes lignes de son budget pour 2019. Les opérateurs de marché redoutent un accroissement du déficit public qui viendrait mettre en difficulté la troisième économie de la zone euro, déjà lourdement endettée. Parmi tout ces évènements, la Réserve fédérale (Fed) rendra mercredi sa décision de politique monétaire. Une troisième hausse des taux cette année est largement anticipée mais la banque centrale sera surtout attendue sur la trajectoire de ses taux et ses éventuels commentaires sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et leurs partenaires. LES VALEURS A SUIVRE : Les opérations de fusions-acquisitions pourraient animer la cote : Carrefour a démenti lundi avoir approché Casino en vue d'un rapprochement alors que le distributeur stéphanois avait dit avoir reçu des propositions en ce sens. Par ailleurs, le britannique Sky va être racheté par le groupe de médias américain Comcast tandis que l'allemand Henkel a affiché sa volonté de dénicher d'éventuelles opportunités d'acquisition. Les valeurs pétrolières pourraient profiter de la hausse des cours du brut. EN ASIE La séance est peu animée sur les Bourses asiatiques, alors que les marchés sont fermés en Chine continentale, au Japon et en Corée du Sud. La décision présumée de la Chine d'annuler des discussions avec les Etats-Unis pèse néanmoins sur la Bourse de Hong Kong, en baisse de 1,2%, et sur l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) (-0,78%). A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi dans le désordre avec un deuxième record de clôture consécutif pour le Dow Jones mais une séance plus difficile pour le Nasdaq, pénalisé par les poids lourds de la technologie avant la refonte des indices sectoriels du S&P-500. L'indice Dow Jones a gagné 0,32%, le S&P-500 a terminé quasiment inchangé et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,51%. Les soucis du Nasdaq s'expliquent largement par l'entrée en vigueur lundi de la recomposition des indices sectoriels du S&P 500, qui verra les géants d'internet intégrer un nouvel ensemble de valeurs de la communication et des médias. Alphabet (-1,63%), Facebook (-1,86%), Twitter (-4,52%) et Netflix (-1,14%), tous concernés, ont souffert vendredi. CHANGES La séance est peu animée en raison de l'absence de nombreux investisseurs asiatiques. Les informations de Wall Street sur une annulation par Pékin de la nouvelle série de négociations avec Washinton ont toutefois provoqué un bref rebond du yen, traditionnel actif refuge, face au dollar. De son côté, la livre sterling se stabilise face au dollar et à l'euro après avoir lourdement chuté vendredi à la suite des déclarations de Theresa May sur le Brexit. L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, est pratiquement inchangé et l'euro évolue autour de 1,1740. PÉTROLE Les cours du brut grimpent de plus de 1% lundi, le baril de Brent s'approchant à nouveau des 80 dollars, portés par la perspective d'une réduction de l'offre avant la mise en oeuvre des sanctions américaines contre l'Iran. L'Opep et la Russie, son principal pays producteur allié en dehors du cartel, ont exclu dimanche toute augmentation supplémentaire de pétrole dans l'immédiat. A L'AGENDA : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo climat des affaires septembre 103,2 103,8 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23869,93 fermé +4,85% Topix 1804,02 fermé -0,74% Hong Kong 27613,79 -339,79 -1,22% -7,71% Taiwan 10972,41 +141,00 +1,30% +2,44% Séoul 2339,17 fermé -5,20% Singapour 3229,07 +11,39 +0,35% -5,11% Shanghaï 2797,49 fermé -15,41% Sydney 6187,30 -7,30 -0,12% +2,01% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26743,50 +86,52 +0,32% +8,19% S&P-500 2929,67 -1,08 -0,04% +9,58% Nasdaq 7986,96 -41,28 -0,51% +15,70% Nasdaq 100 7531,07 -37,96 -0,50% +17,74% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1505,60 +8,67 +0,58% -1,57% 300 Eurostoxx 3430,81 +27,69 +0,81% -2,09% 50 CAC 40 5494,17 +42,58 +0,78% +3,42% Dax 30 12430,88 +104,40 +0,85% -3,77% FTSE 7490,23 +122,91 +1,67% -2,57% SMI 8995,38 -5,43 -0,06% -4,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1741 1,1749 -0,07% -2,13% Dlr/Yen 112,58 112,56 +0,02% -0,08% Euro/Yen 132,20 132,29 -0,07% -2,20% Dlr/CHF 0,9598 0,9584 +0,15% -1,49% Euro/CHF 1,1270 1,1261 +0,08% -3,58% Stg/Dlr 1,3075 1,3076 -0,01% -3,23% Indice $ 94,2700 94,2200 +0,05% +2,33% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4600 -0,0010 Bund 2 ans -0,5516 +0,0000 OAT 10 ans 0,7803 +0,0010 +32,03 Treasury 10 ans 3,0665 -0,0020 Treasury 2 ans 2,8041 +0,0000 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 71,88 70,78 +1,10 +1,55% +18,97% US Brent 80,07 78,80 +1,27 +1,61% +19,74% (Édité par Véronique Tison)

