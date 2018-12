Point marchés-Rouge en vue en Europe, la crainte d'une récession s'amplifie

* Les indices européens attendus en net repli * La courbe des taux ravive la crainte d'une récession * Les doutes sur le commerce refont surface * Des enquêtes PMI au menu en Europe * Wall Street fermée en hommage à George H.W. Bush par Patrick Vignal PARIS, 5 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse mercredi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques dans un climat de marché assombri par la tendance à l'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis ainsi que par les doutes sur la capacité de Washington et Pékin à faire la paix sur le front du commerce. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres pourraient perdre chacun autour de 1% à l'ouverture. La tendance pourrait évoluer avec la publication des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité des services au sein de la zone euro, un indicateur très surveillé dans un contexte de tassement de la croissance dans l'union monétaire. La Bourse de New York fera une pause en hommage à l'ancien président George H.W. Bush. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a fini mardi en recul de plus de 3%, les investisseurs craignant que les signes d'inversion de la courbe des taux n'annoncent une entrée en récession à plus ou moins court terme. L'enthousiasme observé lundi en première réaction à l'annonce pendant le week-end d'une trêve de trois mois dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine n'a pas tenu longtemps. Donald Trump a contribué mardi à le faire retomber en n'excluant pas la possibilité d'une prolongation de cette trêve, ce qui éloignerait la perspective d'un accord. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,53% après avoir réduit sensiblement ses pertes sur des achats à bon compte. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne plus de 1%. L'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai baisse plus légèrement après l'annonce que le secteur des services chinois a connu en novembre sa plus forte croissance en cinq mois. TAUX Sur le marché obligataire, les signes d'inversion de la courbe des taux, liés à la crainte de voir la fin du long cycle d'expansion aux Etats-Unis, sont au coeur des préoccupations des investisseurs. Les analystes s'attendent à une inversion prochaine de la courbe entre les taux des emprunts à deux et dix ans, un signe considéré comme l'annonce d'une entrée en récession à un horizon de 12 à 18 mois, même si certains estiment que cette fameuse courbe a perdu de son caractère prédictif. L'aplatissement de la courbe américaine a joué sur le marché européen: le rendement du Bund allemand à dix ans a fini la séance de mardi sous 0,27%, au plus bas depuis la mi-juillet. CHANGES La baisse des rendements des Treasuries a logiquement affaibli le dollar, qui tente de repartir mercredi face à un panier de devises de référence. La livre sterling reste sous pression après le camouflet infligé mardi à Theresa May par les députés britanniques, qui ont estimé par un vote que son gouvernement était coupable d'"outrage au parlement" pour avoir refusé de publier la totalité de l'avis juridique sur le projet d'accord de sortie de l'Union européenne. Dans la foulée, les parlementaires nord-irlandais du Parti unioniste démocrate (DUP) ont fait savoir qu'ils voteraient en l'état contre cet accord. PÉTROLE Les cours du pétrole sont repartis à la baisse. Les tensions commerciales menaçent de réduire encore la demande, alimentant ainsi les craintes entourant la surabondance de l'offre. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI des services novembre 55,0 55,0 Indice PMI composite 54,0 54,0 DE 08h55 Indice PMI des services (final) novembre 53,3 53,3 Indice PMI composite (final) 52,2 52,2 EZ 09h00 Indice PMI des services (final) novembre 53,1 53,1 Indice PMI composite (final) 52,4 52,4 10h00 Ventes au détail octobre +0,2% 0,0% sur un an +2,1% +0,8% GB 09h30 Indice PMI des services novembre 52,5 52,2 US 15h00 Indice ISM des services novembre 59,2 60,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (certaines données peuvent présenter un léger décalage) BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 21919, -116,7 -0,53% -3,71% 25 33 2 Topix 1640,4 -8,71 -0,53% -9,74% 9 Hong 26807, -452,7 -1,66% -10,40 Kong 68 6 % Taiwan 9916,7 -166,8 -1,65% -7,41% 4 0 Séoul 2101,3 -13,04 -0,62% -14,84 1 % Singapou 3133,1 -34,68 -1,09% -7,93% r 1 Shanghaï 2651,2 -14,67 -0,55% -19,83 9 % Sydney 5668,4 -44,70 -0,78% -6,54% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25027, -799,3 -3,10% +1,25% Jones 07 6 S&P-500 2700,0 -90,31 -3,24% +0,99% 6 Nasdaq 7158,4 -283,0 -3,80% +3,69% 3 9 Nasdaq 6795,2 -266,9 -3,78% +6,23% 100 1 2 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1414,6 -9,97 -0,70% -7,51% t 300 8 Eurostox 3189,2 -25,74 -0,80% -8,98% x 50 5 <.STOXX5 0E> CAC 40 5012,6 -41,32 -0,82% -5,65% 6 Dax 30 11335, -130,1 -1,14% -12,25 32 4 % FTSE 7022,7 -39,65 -0,56% -8,65% 6 SMI 9085,0 -21,56 -0,24% -3,16% 0 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1323 1,1344 -0,19% -5,61% Dlr/Yen 113,06 112,77 +0,26% +0,35% Euro/Yen 128,03 127,91 +0,09% -5,29% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9997 0,9973 +0,24% +2,61% Euro/CHF 1,1321 1,1314 +0,06% -3,15% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,2687 1,2718 -0,24% -6,11% Indice $ 97,179 96,965 +0,22% +5,49% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,2530 -0,011 0 Bund 2 -0,617 -0,007 ans 0 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,6696 +0,002 +41,66 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,9154 +0,000 0 Treasury 2 ans 2,7987 +0,000 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 52,47 53,25 -0,78 -1,46% -13,16 léger US % Brent 61,06 62,08 -1,02 -1,64% -8,69% (Édité par Véronique Tison)