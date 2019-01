Point marchés-Rouge en vue en Europe, nouvelles craintes sur la croissance chinoise

* Les chiffres de la balance commerciale en Chine inférieurs aux attentes * Le CAC 40 est attendu en repli de près de 1% * L'Asie se replie, les futures US dans le rouge * Résultats et vote sur le Brexit en ligne de mire cette semaine par Blandine Henault PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette baisse lundi, dans le sillage de l'Asie, après un nouvel indicateur décevant en Chine qui relance les craintes pour la croissance mondiale et alimente la nervosité à l'entame de la saison des publications de résultats trimestriels. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,96% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,7% et le FTSE à Londres abandonnerait 0,54%. Les Bourses ont globalement connu une séquence de rebond la semaine dernière, portées par des espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que par la promesse de la Réserve fédérale de faire preuve de patience dans la poursuite du resserrement de sa politique monétaire. Mais les récents indicateurs continuent de pointer vers un ralentissement de l'activité économique mondiale. Dernière statistique en date, les chiffres de la balance commerciale en Chine ont montré lundi une baisse de 4,4% des exportations sur un an en décembre, leur plus forte baisse depuis deux ans, alors que les analystes interrogés par Reuters anticipaient une progression de 3%. Les importations chinoises ont elles aussi nettement ralenti, à 7,6% en rythme annuel. Les analystes s'attendaient à une progression de 5%. L'impact de ce ralentissement sur les chiffres d'affaires et les bénéfices des entreprises sera étudié avec soin à l'occasion de la saison des publications de résultats du quatrième trimestre, qui débute lundi avec les annonces de Citigroup . Les bénéfices de l'indice Standard & Poor's 500 américain sont attendus en hausse de 14,7% sur un an au quatrième trimestre 2018 selon le consensus I/B/E/S Refinitiv. La semaine sera aussi marquée par le vote mardi à la Chambre des communes britannique sur le projet d'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne négocié entre Londres et Bruxelles. La Première ministre Theresa May "ne devrait probablement pas l'emporter, ce sera le degré d'échec qui déterminera si l'accord survit ou est abandonné", préviennent les économistes de Société générale. Les marchés continuent par ailleurs de vivre sur fond de "shutdown" aux Etats-Unis, la fermeture des administrations fédérales faute d'accord sur le budget étant entrée dans son 24e jour. La publication de certains indicateurs américains attendus cette semaine, comme les ventes au détail mercredi, pourrait être décalée. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi quasiment inchangée après cinq séances de hausse, les investisseurs optant pour la prudence à l'approche d'une saison très attendue de résultats trimestriels d'entreprises. L'indice Dow Jones a fini en recul de 0,02%, le S&P-500 a perdu 0,01% et le Nasdaq Composite a reculé de 0,21%. Le S&P-500 a pris 2,54% sur l'ensemble de la semaine et environ 10% par rapport à un creux de 20 mois touché autour de Noël. Les contrats à terme sur les indices américains évoluent lundi dans le rouge, pointant vers une ouverture en repli de l'ordre de 0,8% à 1,1%. EN ASIE Les Bourses chinoises évoluent dans le rouge après la statistique de la balance commerciale en Chine. Pour Michael Hewson, chez CMC Markets, le plus inquiétant est la baisse inattendue des importations, qui montre un fort ralentissement de la demande interne. "L'indicateur est très faible et il nourrit les incitations pour la Chine à trouver un accord commercial avec les Etats-Unis dans les prochaines semaines", observe pour sa part Ray Attrill, stratège sur les changes chez National Australia Bank. "Vous pouvez estimer que plus les chiffres sont mauvais plus ils incitent à résoudre le différend". L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,62%, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd 0,78% et la Bourse de Hong Kong abandonne 1,52%. De son côté, la Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié. CHANGES La statistique décevante sur la balance commerciale chinoise pèse en particulier sur le dollar australien (-0,4%), très sensible à l'évolution de l'économie en Chine, premier partenaire commercial de l'Australie. Parallèlement, le yen se renforce face au dollar (+0,4%) sur fond de regain d'aversion au risque. L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, recule légèrement après avoir rebondi lors des deux dernières séances. L'euro se maintient autour de 1,1480 dollar, après avoir évolué au-dessus de 1,15 la semaine dernière. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à moins de 2,7%, la pause observée à Wall Street vendredi ayant favorisé un repli de ce taux de référence. En Europe, la semaine sera de nouveau animée par des adjudications obligataires de la part notamment de l'Allemagne et de l'Espagne. PÉTROLE Les cours du brut poursuivent leur repli de vendredi, cédant encore plus de 1%, plombés par les craintes sur le ralentissement de la croissance en Chine susceptible de peser sur la demande en pétrole. Le baril de Brent retombe sous les 60 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) revient sur le seuil des 51 dollars. MÉTAUX Le regain d'aversion au risque profite à l'or, dont le cours spot gagne 0,4%, pour revenir non loin d'un récent plus haut de sept mois à 1.298,42 dollars l'once. LES VALEURS A SUIVRE : AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 14 JANVIER VOIR AUSSI: POINT HEBDO-Le rebond des marchés à l'épreuve des résultats GESTION-Retour sur les actifs risqués mais le crédit manque à l'appel-BAML ENTRETIEN-Les marchés financiers déconnectés des fondamentaux-BNP Paribas LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 Fermé Fermé Fermé +1,72% Topix Fermé Fermé Fermé +2,39% Hong Kong 26268,64 -398,63 -1,49% +1,64% Taiwan 9708,22 -51,18 -0,52% -9,36% Séoul 2063,45 -12,12 -0,58% +1,10% Singapour 3188,66 -9,99 -0,31% +3,91% Shanghaï 2538,72 -15,11 -0,59% +1,80% Sydney 5773,40 -1,20 -0,02% +2,25% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23995,95 -5,97 -0,02% +2,87% S&P-500 2596,26 -0,38 -0,01% +3,57% Nasdaq 6971,48 -14,59 -0,21% +5,07% Nasdaq 100 6601,40 -19,55 -0,30% +4,29% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1374,52 +1,55 +0,11% +3,24% Eurostoxx 50 3070,04 -5,69 -0,18% +2,29% CAC 40 4781,34 -24,32 -0,51% +1,07% Dax 30 10887,46 -34,13 -0,31% +3,11% FTSE 6918,18 -24,69 -0,36% +2,82% SMI 8828,22 +26,74 +0,30% +4,73% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1472 1,1467 +0,04% +0,03% Dlr/Yen 108,06 108,54 -0,44% -2,00% Euro/Yen 124,00 124,49 -0,39% -1,76% Dlr/CHF 0,9832 0,9840 -0,08% +0,18% Euro/CHF 1,1281 1,1284 -0,03% +0,24% Stg/Dlr 1,2839 1,2841 -0,02% +0,66% Indice $ 95,5590 95,6700 -0,12% -0,64% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,1800 -0,0010 Bund 2 ans -0,5830 +0,0050 OAT 10 ans 0,6606 -0,0010 +48,06 Treasury 10 ans 2,6989 +0,0000 Treasury 2 ans 2,5428 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 51,07 51,59 -0,52 -1,01% +11,48% Brent 59,92 60,48 -0,56 -0,93% +10,66% (Édité par Juliette Rouillon)