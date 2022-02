Point marchés-Séance calme en vue pour les actions en attendant l'inflation américaine

* Les Bourses européennes attendues sans grand changement

* Lagarde (BCE) tente d'apaiser les craintes d'un resserrement monétaire accéléré

* L'inflation américaine au programme de la semaine

* Le rendement du 10 ans US et l'"indice dollar" en hausse

par Laetitia Volga

PARIS, 8 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture mardi et la prudence devrait rester de mise dans l'attente de nouvelles données sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis plus tard dans la semaine.

Les premières indications disponibles suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le CAC 40 parisien, en baisse de 0,07% pour le Dax à Francfort et en hausse de 0,17% pour le FTSE à Londres.

Les politiques des banques centrales restent le principal sujet de préoccupation des investisseurs qui tentent de déterminer à quel rythme les grandes institutions d'émissions comptent réduire leurs mesures de soutien à l'économie afin de ralentir la poussée de l'inflation.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a tenté d'apaiser les craintes du marché lundi lors d'une audition au Parlement européen en déclarant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un resserrement important de la politique monétaire dans la zone euro, l'inflation étant amenée à refluer et à se stabiliser autour de 2% à moyen terme.

Les spéculations sur l'adoption par la BCE d'une politique plus restrictive avait augmenté depuis les déclarations jeudi dernier de Christine Lagarde sur les risques inflationnistes.

Les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis jeudi représentent l'un des principaux rendez-vous de la semaine pour les marchés financiers. Le consensus Reuters table sur une hausse globale des prix de 0,5% d'un mois sur l'autre et de 7,3% sur un an en janvier tandis que celle de l'indice "core CPI" devrait ressortir à +5,9% en rythme annuel.

LES VALEURS A SUIVRE :

Les publications de résultats d'entreprises se poursuivent à un rythme soutenu. Ce matin, BNP Paribas a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes grâce à la réduction des provisions liées à la pandémie et dit s'attendre à une croissance de son résultat net de plus de 7% par an en moyenne sur la période 2022-2025.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, le repli de Meta Platforms (-5,1%), toujours pénalisé par ses perspectives décevantes, ayant pesé sur la tendance.

L'indice Dow Jones a fini à l'équilibre à 35.091,13 points, le S&P-500 a perdu 0,37% à 4.483,87 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,58% à 14.015,67 points.

Les contrats à terme indiquent pour le moment une ouverture stable.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a pris 0,13% à la faveur d'achats à bon compte dans le secteur technologique mais la prudence demeure en attendant la publication des données sur l'inflation américaine.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations (-1,18%) a atteint en séance un plus bas depuis juillet 2020 après que le gouvernement américain a ajouté 33 entités chinoises à une liste de groupes soumis à un contrôle plus strict sur les importations de biens américains, les autorités américaines n'ayant pas été en mesure d'effectuer les contrôles requis en ce qui concerne l'utilisation de ces marchandises.

TAUX/CHANGES

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans a atteint un plus haut de plus de deux ans à 1,9520%, toujours à la faveur du chiffre bien supérieur aux attentes des créations d'emplois aux Etats-Unis en janvier publié vendredi.

Le dollar est en hausse face aux autres grandes devises (+0,25%) et l'euro retombe autour de 1,1415.

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent en hausse modérée en attendant la reprise dans la journée des négociations indirectes entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien.

Le baril de Brent prend 0,11% à 92,79 dollars et le brut léger américain 0,18% à 91,48 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 8 FÉVRIER (édité par Blandine Hénault)