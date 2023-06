* Le CAC 40 a pris 0,98% et le Stoxx 600 a gagné 0,7%



Powell, Lagarde et Bailey réaffirment leur position "faucon" face à l'inflation







Le spectre d'une restriction des puces US en Chine profite aux groupes européens







par Laetitia Volga



PARIS, 28 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse mercredi, l'atténuation des craintes liées à la conjoncture économique l'emportant sur le ton toujours aussi offensif des banquiers centraux.



À Paris, le CAC 40 a gagné 0,98% à 7.286,32 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,52% et le Dax allemand de 0,64%.



L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,92%, le FTSEurofirst 300 0,69% et le Stoxx 600 0,7%.



La série de solides statistiques économiques mardi aux Etats-Unis - sur la confiance des ménages, le marché immobilier et les commandes de biens durables - éloigne aux yeux des investisseurs le spectre d'une récession imminente de la première puissance mondiale.



Le président de la Réserve fédérale a d'ailleurs rappelé qu'une récession n'était pas le scénario central de l'institution. Dans le cadre du forum annuel de la Banque centrale européenne au Portugal, Jerome Powell et ses confrères pour la zone euro (Christine Lagarde) et le Royaume-Uni (Andrew Bailey) ont rappelé à l'unisson que d'autres hausses de taux étaient à prévoir compte tenu de la ténacité de l'inflation.



Ces propos, qui ne sont qu'une répétition de ce qui a été dit à maintes reprises, n'ont pas ému les marchés, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis où l'indice S&P-500 est stable.



VALEURS



L'indice européen de la technologie a pris 1,92%, la plus forte hausse du jour, après une information du Wall Street Journal selon laquelle Washington envisage de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle américaines vers la Chine.



ASML a gagné 2,32% et STMicroelectronics 2,93%.



Carrefour , soutenu par un conseil de Morgan Stanley à "surpondérer", s'est octroyé 3,01%, en tête du SBF 120.



CHANGES



Le dollar prend 0,5% face à un panier de devises de référence alors que Jerome Powell n'a pas exclu la possibilité d'une nouvelle hausse des taux en juillet.



L'euro s'affiche à 1,0904 dollar , en baisse de 0,5%.







TAUX



Les rendements des emprunts d'Etat européens ont baissé en réaction à l'annonce du ralentissement légèrement plus important que prévu de l'inflation italienne en juin, à 6,7% sur un an.



Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a cédé cinq points de base à 2,314% et son équivalent italien a fini sous 4% .



"La baisse de l'inflation globale et de l'inflation de base en Italie en juin est encourageante", a déclaré Franziska Palmas, économiste senior chez Capital Economics. "Cela dit, la BCE devrait rester d'humeur 'hawkish'. Les responsables (...) sont clairement préoccupés par le resserrement du marché du travail qui entraîne une rigidité de l'inflation dans le secteur des services."



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne trois points de base à 3,7349%.



PÉTROLE



L'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie d'une diminution plus marquée que prévu des stocks de brut américain fait monter le cours du Brent de 1,85% à 73,6 dollars le baril et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,16% à 69,16 dollars.



(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)