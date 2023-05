* Peu de variations attendues à Wall Street



* En Europe, le Stoxx 600 et le CAC 40 prennent plus de 0,6%



* Les discussions sur la dette US suscitent beaucoup d'espoir



* Une intervention de Powell à suivre dans l'après-midi



par Laetitia Volga



PARIS, 19 mai (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir proche de l'équilibre vendredi tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance, toujours soutenues par la perspective d'une issue favorable aux négociations sur le plafond du relèvement de la dette des Etats-Unis.



Les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse d'environ 0,1%.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,62% à 7.493,23 vers 10h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,59%, tout proche de son plus haut absolu atteint en novembre 2022, et à Londres, le FTSE s'octroie 0,44%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,69%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,69% et le Stoxx 600 de 0,67%.



Ce dernier affiche pour le moment une progression de 0,7% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire en six semaines.



L'embellie des marchés est à mettre sur le compte d'un certain optimisme des investisseurs concernant les tractations à Washington sur le relèvement du plafond de la dette fédérale, sujet de discorde entre les républicains et démocrates.



Le président américain Joe Biden a déclaré que les négociateurs sur ce dossier faisaient des "progrès constants" pour parvenir à un accord qui permettrait d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.



Alors que cette perspective s'éloigne, celle d'une récession de la première économie mondiale également, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de maintenir une politique monétaire stricte.



Principal rendez-vous attendu dans l'après-midi: Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprimera lors d'une conférence à Washington qui commencera à 15h00 GMT.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



En Bourse, les secteurs sensibles à la vitalité de l'économie comme les services financiers (2,35%), les minières (1,35%) et la construction (1,43%) figurent parmi les plus fortes progressions.



Aux valeurs individuelles, on peut noter le recul de 2,52% d'Ubisoft



après la dégradation de Citi d'"acheter" à "vendre".







TAUX



Les rendements obligataires de référence en zone euro poursuivent leur progression, avec l'optimisme lié à la dette américaine et aux solides statistiques économiques publiées récemment.



Dernier indicateur en date, les prix à la production en Allemagne ont augmenté le mois dernier de 4,1% sur un an, contre +4,0% attendu par le consensus Reuters.



Le taux à dix ans allemand gagne plus de six points de base, à 2,478%, et son équivalent français évolue à 3,065%. ,



Aux Etat-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance est stable à 3,644%, au lendemain d'un pic de deux mois à 3,659%.



CHANGES



Le dollar cède du terrain après avoir pris plus de 1% sur les trois dernières séances, grâce là aussi à l'optimisme concernant la dette américaine et aux spéculations sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Pour certains cambistes, les signes de tension sur le marché du travail américain et le niveau toujours élevé de l'inflation éloignent la perspective d'une baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année.



Le billet vert abandonne 0,29% contre un panier de devises internationales



et l'euro (+0,22%) en profite pour remonter à 1,0793 .







PÉTROLE



Le marché pétrolier repart de l'avant après avoir cédé plus de 1% la veille.



Le Brent gagne 1,21% à 76,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,18% à 72,71 dollars.



VOIR AUSSI: ANALYSE-Dans les banques européennes d'investissement, le recrutement en ébullition



ANALYSE-Les bénéfices futurs du Stoxx 600 s'annoncent moins radieux qu'au T1



PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JOUR (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)