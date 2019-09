Point marchés-Un espoir sur le commerce pourrait soutenir la tendance en Europe

* Les Bourses européennes attendues en légère hausse * Le dialogue USA-Chine sur le commerce devrait bientôt reprendre * Les craintes pour l'économie mondiale persistent par Patrick Vignal PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse timide mardi à l'ouverture avec l'espoir de la reprise prochaine du dialogue entre Washington et Pékin sur le commerce, un dossier qui pèse sur les marchés mondiaux depuis un an et demi. Les craintes persistantes pour la santé de l'économie mondiale devraient toutefois tempérer l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres gagneraient chacun autour de 0,3% en début de séance. Les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis reprendront dans deux semaines, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Accompagné du représentant au Commerce, Robert Lighthizer, il rencontrera une délégation chinoise emmenée par le vice-Premier ministre Liu He, a-t-il précisé. "Ces informations donnent un petit coup de fouet au moral mais les marchés ne sont pas optimistes pour autant", commente Masahiro Ichikawa, stratège senior pour Sumitomo Mitsui DS Asset Management. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi sur une note stable, le Dow Jones (+0,06%) grappillant quelques points tandis que le S&P 500 (-0,01%) et le Nasdaq (-0,06%) reculaient à peine. Déjà peu enthousiasmés par les perspectives économiques mondiales, les investisseurs américains ont constaté que l'emploi s'était contracté aux Etats-Unis en septembre dans le secteur des services, pour la première fois en neuf ans et demi, selon l'enquête auprès des directeurs d'achat (PMI) d'IHS Markit. Les contrats à terme sur les trois grands indices progressent pour l'instant chacun d'environ 0,3%. EN ASIE La Bourse de Tokyo, fermée lundi pour un jour férié, progresse légèrement à l'approche de la clôture malgré l'annonce du maintien en contraction du secteur manufacturier japonais. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 0,06%. TAUX Les rendements des emprunts américains et européens ont reculé lundi, pénalisés tous deux par la publication d'indicateurs confortant le scénario d'un net ralentissement économique. Le rendement des Treasuries à 10 ans s'équilibre mardi dans les échanges en Asie après tombé en dessous 1,71%, contre 1,75% vendredi soir. CHANGES Sur le front des devises, le billet vert progresse très légèrement face à un panier de référence et l'euro se stabilise juste en dessous de 1,10 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent modérément, autour de 58,37 dollars le baril pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) et de 64,45 dollars pour le Brent de mer du Nord. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Enquêtes de conjoncture de septembre 102 102 l'Insee DE 08h00 Indice Ifo du climat des septembre 94,4 94,3 affaires US 13H00 Indice des prix immobiliers juillet +0,1% 0,0% S&P/Case-Shiller Sur un an +2,2% +2,1% 14H00 Indice de confiance du septembre 133,5 135,1 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 22102 +23,0 +0,10 +10,4 225 ,15 6 % 3% Topix 1623, +7,27 +0,45 +8,66 50 % % Hong 26305 +83,4 +0,32 +1,78 Kong ,85 5 % % Taiwan 10921 +2,23 +0,02 +1,97 ,25 % % Séoul 2097, +5,36 +0,26 +2,74 06 % % Singapo 3158, +14,7 +0,47 +2,91 ur 01 7 % % Shangha 2999, +22,8 +0,77 +20,2 ï 91 4 % 9% Sydney 6754, +5,00 +0,07 +19,6 70 % 3% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 26949 +14,9 +0,06 +15,5 Jones ,99 2 % 3% S&P-500 2991, -0,29 -0,01 +19,3 78 % 4% Nasdaq 8112, -5,21 -0,06 +22,2 46 % 6% Nasdaq 7818, -4,94 -0,06 +23,5 100 61 % 2% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1533, -10,8 -0,70 +15,1 st 300 68 2 % 9% <.FTEU3 > Eurosto 3536, -34,4 -0,96 +17,8 xx 50 97 2 % 4% <.STOXX 50E> CAC 40 5630, -60,0 -1,05 +19,0 76 2 % 3% Dax 30 12342 -125, -1,01 +16,8 <.GDAXI ,33 68 % 9% > FTSE 7326, -18,8 -0,26 +8,89 08 4 % % SMI 9997, -59,4 -0,59 +18,6 39 4 % 0% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,098 1,099 -0,03 -4,19 r 8 1 % % Dlr/Yen 107,6 107,5 +0,06 -2,41 0 4 % % Euro/Ye 118,2 118,2 +0,03 -6,31 n 5 2 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,990 0,989 +0,11 +0,95 7 6 % % Euro/CH 1,089 1,087 +0,10 -3,23 F 0 9 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,242 1,242 -0,01 -2,58 8 9 % % Indice 98,65 98,59 +0,06 +2,58 $ 90 90 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,57 +0,00 60 50 Bund 2 -0,70 +0,01 ans 90 00 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,28 +0,00 +29,1 ans 44 60 6 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,712 +0,00 ans 9 50 Treasury 2 ans 1,679 +0,01 4 00 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 58,35 58,64 -0,29 -0,49 +27,3 léger % 7% US Brent 64,44 64,77 -0,33 -0,51 +19,0 % 0% (Service Marchés)