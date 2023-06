* Les indices européens attendus proches de l'équilibre



* Wall Street a fini en nette hausse



* La BoJ maintient sa politique monétaire, le Nikkei monte légèrement



par Laetitia Volga



PARIS, 16 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir proches de l'équilibre vendredi à l'ouverture, les investisseurs semblant vouloir marquer une pause après une semaine marquée les décisions de plusieurs banques centrales.



Les premières indications disponible donnent une hausse de 0,04% pour le CAC 40 parisien, de 0,09% pour le Dax à Francfort, de 0,05% pour le FTSE à Londres et de 0,07% pour l'EuroStoxx 50.



Clôturant une semaine riche en matière d'actualité monétaire, la Banque du Japon a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée malgré une inflation plus forte que prévu, l'institution anticipant un ralentissement de la croissance des prix plus tard dans l'année.



La BoJ reste une exception parmi les grandes économies quand les autres instituts d'émission se sont engagés à relever leurs taux il y a déjà plus ou moins un an. La Banque centrale européenne a décidé jeudi de poursuivre sur cette voie en relevant ses trois taux directeurs d'un quart de point, sa présidente ajoutant même qu'un autre relèvement était très probable en juillet.



La Réserve fédérale, elle, marque une pause mais uniquement pour se donner le temps d'évaluer l'impact de sa politique sur l'économie avant de reprendre la remontée de ses taux dans le courant de l'année.



Alors que la Fed a clairement ouvert la voie à d'autres hausses - possiblement deux - certains investisseurs se mettent à espérer qu'elle ne se montrera pas si offensive, une série de statistiques américains publiés jeudi ayant signalé une résistance de l'activité et une réduction des pressions inflationnistes.



LES VALEURS A SUIVRE :







A WALL STREET



A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint en séance leurs plus hauts niveaux depuis 14 mois et le Dow Jones un pic de six mois, avec l'espoir que les taux de la banque centrale américaine soient proches de leur pic.



Les ventes au détail aux Etats-Unis ont affiché une hausse inattendue au mois de mai, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables et les prix à l'importation ont enregistré le mois dernier leur plus forte baisse en rythme annuel en trois ans.



L'indice Dow Jones a gagné 1,26%, ou 428,73 points, à 34.408,06 points, le S&P-500 a pris 1,22% pour finir à 4.425,84 points et le Nasdaq Composite a avancé de 156,34 points (+1,15%) à 13.782,82 points.



Les rendements des bons du Trésor américain ont reflué, provoquant la hausse des valeurs de croissance les plus sensibles à l'évolution des taux. Apple (1,12%) a inscrit un plus haut en séance, de même que Microsoft (3,19%) dont la capitalisation atteint 2.590 milliards de dollars.



EN ASIE



Le Nikkei à Tokyo (+0,25%) a effacé ses pertes après le maintien, pourtant sans surprise, de la politique ultra-accommodante de la BoJ.



Les principaux indices chinois sont quant à eux portés par l'espoir que d'autres nouvelles mesures de relance suivront les baisses de taux décidées cette semaine par la Banque populaire de Chine. L'indice CSI 300 s'octroie 0,44% et le SSE Composite de Shanghai 0,31%.



CHANGES/TAUX



Le dollar est en légère hausse face aux autres grandes devises (+0,13%), dont l'euro, stable à 1,0941, après avoir pris 1% jeudi en réaction aux annonces jugées "faucon" de la BCE.



"La plus grande surprise a été la révision à la hausse des prévisions d'inflation pour 2024 et surtout pour 2025", ont déclaré les économistes de la Deutsche Bank. "Notre scénario central est une dernière hausse de 25 points de base en juillet pour atteindre un taux de dépôt terminal de 3,75%. Les risques restent clairement orientés à la hausse".



Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie peu à 3,7381%.



PÉTROLE



Les cours du pétrole baissent légèrement au lendemain d'une progression marquée, suscitée par un regain d'optimisme sur la demande chinoise.



Le Brent recule de 0,29% à 75,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,3% à 70,41 dollars. Ils avaient gagné environ 3% jeudi.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation (déf.) mai 0,0% 0,6%*



- sur un an 6,1% 6,1%** * chiffre définitif en avril ** précédente estimation



(Édité par Nicolas Delame Bertrand Boucey)