Point marchés-Un rebond se profile en Europe mais les craintes persistent

* Les indices européens pourraient reprendre plus de 1% * Les futures américains et les Bourses chinoises en hausse * Le pétrole se reprend, l'indice dollar en faible baisse * Mais les doutes sur Omicron demeurent par Laetitia Volga PARIS, 20 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture au lendemain d'importantes pertes subies face à un regain d'inquiétudes concernant l'impact du variant Omicron sur la croissance mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 1,2% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 1,16% et le FTSE à Londres avancerait de 1,19%. L'indice européen de référence Stoxx 600 a accusé lundi une perte de 1,4%, tombant au plus bas en deux semaines. L'augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, l'entrée en confinement des Pays-Bas et les doutes sur la stratégie que pourrait adopter d'autres pays pour ralentir la propagation rapide du variant Omicron ont amené les investisseurs à se désengager du marché actions. Le risque d'un échec au Congrès américain d'un plan d'investissement de 1.750 milliards de dollars voulu par Joe Biden a également pesé sur la tendance, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. "Signe de l'inconstance du sentiment, nous nous attendons à une ouverture positive, alors que l'instabilité des fluctuations devrait se poursuivre pour un autre jour (...) Les inquiétudes autour d'Omicron restent bien réelles", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets, qui évoque en outre l'absence d'un grand nombre de participants au marché pour les fêtes de fin d'année pour expliquer en partie la volatilité des marchés lundi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York pourrait reprendre ce mardi entre 0,7% et 1,2%. Lundi, l'indice Dow Jones a cédé 1,23% à 34.932,16 points, le S&P-500 a perdu 1,14%, à 4.568,02 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,24% à 14.980,94 points. Aux valeurs, Oracle a abandonné 5,2% après l'annonce du rachat de Cerner, entreprise spécialisée dans les données médicales, pour 28,3 milliards de dollars (25 milliards d'euros). EN ASIE Après deux séances dans le rouge, le Nikkei à la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 2,08% sur des rachats à bon compte. "Le marché japonais a trop chuté lors des sessions précédentes en raison d'une extrême prudence quant à l'impact de l'Omicron, qui touche les États-Unis et l'Europe. Mais jusqu'à présent, le Japon n'a pas connu beaucoup d'infections. En plus de cela, les actions japonaises sont relativement bon marché", a déclaré Kazuharu Konishi chez Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. Les Bourses en Chine sont en hausse, tirées par les valeurs immobilières. Pékin a exhorté les grandes sociétés immobilières privées et publiques à acheter des projets immobiliers auprès de promoteurs en difficulté afin de réduire le risque de déstabilisation de l'économie, a rapporté lundi le quotidien officiel China Securities Journal. L'indice CSI 300 de Chine continentale avance de 0,76% et le Bourse de Hong Kong de 1,02%. TAUX Sur le marché obligataire, le dix ans américain gagne plus d'un point de base à 1,431% après avoir atteint un creux de plus de deux semaines lundi à 1,353%. CHANGES Le dollar recule légèrement face aux autres grandes devises et l'euro est stable à 1,128 dollar,. Les variations sont très limitées également pour la livre sterling qui a souffert lundi des propos du Premier ministre britannique Boris Johnson, favorable au renforcement des mesures sanitaires si nécessaire. PÉTROLE Les cours du pétrole remontent mardi bien que les investisseurs restent inquiets de la propagation rapide d'Omicron dans le monde. Le baril de Brent prend 1,26% à 72,42 dollars, effaçant une partie des pertes de la veille, et celui du brut américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 1,57% à 69,69 dollars après avoir cédé 3,7% lundi. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU MARDI 21 DÉCEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28517,59 +579,78 +2,08% +3,91% Topix 1969,79 +28,46 +1,47% +9,15% Hong Kong 22978,25 +233,39 +1,03% -15,62% Taiwan 17789,27 +120,16 +0,68% +20,75% Séoul 2976,35 +13,35 +0,45% +3,58% Singapour 3087,33 +14,36 +0,47% +8,56% Shanghaï 3625,77 +32,17 +0,90% +4,40% Sydney 7355,00 +62,80 +0,86% +11,66% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 34932,16 -433,28 -1,23% +14,13% S&P-500 4568,02 -52,62 -1,14% +21,62% Nasdaq 14980,94 -188,74 -1,24% +16,24% Nasdaq 100 15627,64 -173,82 -1,10% +21,25% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1814,01 -25,23 -1,37% +18,06% Eurostoxx 50 4107,13 -54,22 -1,30% +15,61% CAC 40 6870,10 -56,53 -0,82% +23,75% Dax 30 15239,67 -292,02 -1,88% +11,09% FTSE 7198,03 -71,89 -0,99% +11,42% SMI 12589,89 -125,59 -0,99% +17,62% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1278 1,1275 +0,03% -7,66% Dlr/Yen 113,72 113,58 +0,12% +10,23% Euro/Yen 128,27 128,11 +0,12% +1,06% Dlr/CHF 0,9217 0,9210 +0,08% +4,14% Euro/CHF 1,0396 1,0387 +0,09% -3,80% Stg/Dlr 1,3213 1,3207 +0,05% -3,36% Indice $ 96,5000 96,5510 -0,05% +0,34% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3580 +0,0030 Bund 2 ans -0,7250 -0,0020 OAT 10 ans -0,0070 +0,0010 +35,10 Treasury 10 ans 1,4310 +0,0120 Treasury 2 ans 0,6400 +0,0100 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 69,68 68,61 +1,07 +1,56% +13,84% Brent 72,41 71,52 +0,89 +1,24% +9,66% (édité par Blandine Hénault)