Point marchés-Un timide espoir sur l'Ukraine soutient les actifs risqués

* Wall Street attendue dans le vert * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,14%, le CAC 40 à Paris 0,38% * Le marché veut croire à des progrès diplomatiques sur l'Ukraine * Renault brille après son retour dans le vert, Hermès déçoit par Marc Angrand PARIS, 18 février (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance vendredi, les investisseurs ayant retrouvé de l'appétit pour les actifs risqués grâce à l'annonce d'une rencontre entre Etats-Unis et Russie sur le dossier ukrainien. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une progression de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,59% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 6.973,10 points vers 11h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,21 % et à Francfort, le Dax avance de 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,14%. Ce dernier accuse toutefois encore un repli de 0,94% depuis le début de la semaine et le CAC 40 une baisse de 0,54%. La tension est loin d'être retombée dans l'est de l'Ukraine puisque les séparatistes prorusses du Donbass continuent d'accuser les forces gouvernementales de les bombarder, ce que réfute Kiev. Mais les investisseurs s'accrochent à l'espoir d'une issue diplomatique avec l'annonce d'une rencontre la semaine prochaine entre le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. "Même si on continue de nous avertir qu'une invasion russe est très probable, la réunion offre l'espoir qu'il ne se passera rien d'ici-là, ce qui ramène de la stabilité sur les marchés", explique Craig Erlam, analyste senior d'OANDA. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Plusieurs compartiments défensifs figurent au palmarès des meilleures performances sectorielles du jour, à l'instar de l'alimentation et des boissons, dont l'indice Stoxx gagne 0,58%, de l'immobilier (+0,59%) ou des services aux collectivités ("utilities") (+0,42%). Dans l'actualité des résultats, Renault gagne 2,02%, les investisseurs saluant le retour au bénéfice net en 2021 et une marge d'exploitation meilleure que prévu. En tête du CAC 40, Teleperformance bondit de 5,17%, les résultats et les prévisions du spécialiste des centres d'appel étant applaudis par les analystes. À l'opposé, Hermès chute de 5,54%, le marché sanctionnant des résultats inférieurs aux attentes en raison de contraintes sur les capacités de production. EDF abandonne de son côté 3,93% après l'annonce d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros, à laquelle l'Etat actionnaire s'engage à souscrire à hauteur de sa participation, soit près de 84%. À Francfort, Allianz abandonne 1,6% après des provisions de 3,7 milliards d'euros liées à des litiges sur la gestion de certains fonds aux Etats-Unis. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain sont repartis à la hausse avec le retour vers les actifs risqués mais ils sont très loin d'avoir effacé leur repli de jeudi: celui des titres à dix ans, qui avait perdu près de sept points de base pour revenir sous 1,97%, ne remonte qu'à 1,9703%. En Europe, le mouvement de hausse des rendements observé en début de séance a fait long feu, signe que les investisseurs sont encore loin d'être rassurés: le dix ans allemand est reparti à la baisse, à 0,225%, après un pic à 0,248%. CHANGES Le dollar est reparti à la hausse face aux autres grandes devises (+0,09%), le regain général d'appétit pour le risque faisant reculer les devises refuges par excellence que sont le yen et le franc suisse. L'euro cède un peu de terrain face au billet vert à 1,1355. PÉTROLE Le marché pétrolier se dirige vers sa première performance hebdomadaire négative en neuf semaines, les spéculations sur un possible succès des négociations internationales concernant le programme nucléaire de l'Iran prenant le dessus sur les conséquences potentielles des tensions en Ukraine. Le Brent abandonne 2,12% à 91,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,29% à 89,66 dollars. Ils affichent l'un comme l'autre un repli de près de 4% depuis le début de la semaine, après un bond de près de 30% depuis le mi-décembre. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 34355, +124,0 +0,36% 00 0 S&P-500 4393,2 +18,75 +0,43% 5 Nasdaq-100 14249, +84,50 +0,60% 25 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Dow Jones 34312, -622,2 -1,78% -5,58% 03 4 S&P-500 4380,2 -94,75 -2,12% -8,10% 6 Nasdaq 13716, -407,3 -2,88% -12,33 72 8 % Nasdaq 100 14171, -431,9 -2,96% -13,16 74 0 % MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Eurofirst 1819,8 +3,01 +0,17% -3,72% 300 4 Eurostoxx 4117,3 +4,13 +0,10% -4,21% 50 2 CAC 40 6972,5 +25,69 +0,37% -2,52% 1 Dax 30 15248, -18,99 -0,12% -4,01% 64 FTSE 7553,5 +16,17 +0,21% +2,29% 4 SMI 12139, +64,71 +0,54% -5,71% 98 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1356 1,1360 -0,04% -0,11% Dlr/Yen 115,19 114,93 +0,23% +0,11% Euro/Yen 130,82 130,56 +0,20% +0,38% Dlr/CHF 0,9209 0,9201 +0,09% +0,95% Euro/CHF 1,0458 1,0453 +0,05% +0,86% Stg/Dlr 1,3612 1,3614 -0,01% +0,61% Indice $ 95,880 95,800 +0,08% -0,30% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future Bund 165,97 +0,130 00 0 Bund 10 ans 0,2250 -0,007 0 Bund 2 ans -0,439 -0,012 0 0 OAT 10 ans 0,7030 -0,003 +47,80 0 Treasury 10 ans 1,9703 -0,004 0 Treasury 2 ans 1,4861 +0,007 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var. % YTD dollars) ent Brut léger 89,72 91,76 -2,04 -2,22% +46,58 US % Brent 91,06 92,97 -1,91 -2,05% +37,91 % (Édité par Blandine Hénault)