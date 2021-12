Point marchés-Une séance calme se profile à Wall Street, petite hausse en Europe

* Séance sans grand changement en vue à Wall Street * Le Stoxx 600 européen gagne 0,15% et le CAC 40 à Paris 0,12% * Le PIB américain au T3 à suivre par Laetitia Volga PARIS, 22 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement mercredi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent timidement mercredi à mi-séance, l'appétit pour les actifs risqués restant fragile face aux incertitudes sur la pandémie et l'économie à l'approche des fêtes de fin d'année. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le S&P-500 et stable pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,12% à 6.973,55 vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,18% et à Londres, le FTSE grappille 0,08%, freiné par la révision à la baisse de la croissance économique britannique au troisième trimestre. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,08%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,07% et le Stoxx 600 de 0,15%. Les incertitudes sur les conséquences du variant Omicron continuent de tenir les opérateurs sur leurs gardes alors que les contaminations se multiplient en Europe, aux États-Unis et en Asie, amenant plusieurs pays à prendre ou à envisager de nouvelles restrictions sanitaires. "Il semble que chaque confinement successif ait été moins grave en termes d'impact économique que les précédents. Je pense que c'est en partie parce que les économies se sont beaucoup adaptées", a déclaré Arnab Das chez Invesco. "Peut-être que les éventuelles prochaines restrictions ne seront pas aussi sévères, dures ou longues qu'en 2020 et 2021", a-t-il ajouté. A l'agenda, les investisseurs suivront les chiffres définitifs du produit intérieur brut des Etats-Unis (13h30 GMT) au troisième trimestre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Aux valeurs, McPhy grimpe de 7,05% après avoir annoncé sa sélection comme fournisseur privilégié pour équiper un projet d'une plate-forme d'électrolyse au Portugal. Le spécialiste des livraisons de repas Delivery Hero prend 6,03%, en tête du Stoxx 600, après avoir annoncé qu'il allait réduire la présence de Foodpanda en Allemagne et vendre la marque au Japon. Son concurrent Just Eat Takeaway avance de 3,30% après avoir noué un accord avec One Stop, une chaîne de magasins de proximité britannique appartenant à Tesco. Rio Tinto, premier contributeur à la baisse du Footsie, cède 1,60% alors que les contrats à terme de référence sur le minerai de fer sur le marché Dalian Commodity Exchange et de Singapour reculent en raison des inquiétudes concernant les restrictions sanitaires en Chine. TAUX Le rendements du Bund à dix ans évolue au plus haut en près d'un mois, à -0,282%, signe que les investisseurs délaissent les emprunts d'Etat pour se tourner, avec prudence, vers les actions. Sur le marché américain en revanche, le dix ans cède un point de base à 1,4788% après avoir frôlé la veille 1,5%, au plus haut en une semaine. CHANGES Les mouvements sur les changes, comme sur les autres marchés d'ailleurs, sont limités, les échanges ralentissant à trois jours de la fête de Noël. Le dollar cède 0,15% contre un panier de devises internationales tandis que l'euro se traite à plus de 1,13 dollar, en hausse de 0,18%., Robert Holzmann, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré mercredi que la BCE pourrait selon lui relever ses taux à la fin de 2022. PÉTROLE Les cours du pétrole progressent légèrement en dépit des inquiétudes liées au COVID-19. Le brut américain (WTI) gagne 0,48% à 71,46 dollars et le Brent 0,22%, à 74,14 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 PIB définitif T3 +2,1% +2,1%* * estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 35437,00 +56,00 +0,16% S&P-500 4643,50 +2,75 +0,06% Nasdaq-100 15977,00 -3,00 -0,02% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 35492,70 +560,54 +1,60% +15,96% S&P-500 4649,23 -53,56 -1,14% +23,78% Nasdaq 15341,09 +360,14 +2,40% +19,03% Nasdaq 100 15986,28 +358,63 +2,29% +24,04% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1842,02 +1,60 +0,09% +19,88% Eurostoxx 50 4178,07 +3,08 +0,07% +17,60% CAC 40 6973,91 +8,92 +0,13% +25,62% Dax 30 15475,43 +27,99 +0,18% +12,80% FTSE 7302,99 +5,58 +0,08% +13,04% SMI 12620,60 -61,93 -0,49% +17,91% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1303 1,1283 +0,18% -7,45% Dlr/Yen 114,22 114,08 +0,12% +10,72% Euro/Yen 129,12 128,77 +0,27% +1,73% Dlr/CHF 0,9224 0,9236 -0,13% +4,23% Euro/CHF 1,0430 1,0417 +0,12% -3,49% Stg/Dlr 1,3313 1,3265 +0,36% -2,63% Indice $ 96,3460 96,4910 -0,15% +0,18% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 173,0000 -0,3100 Bund 10 ans -0,2820 +0,0210 Bund 2 ans -0,6840 +0,0110 OAT 10 ans 0,0840 +0,0250 +36,60 Treasury 10 ans 1,4788 -0,0080 Treasury 2 ans 0,6789 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 71,46 71,12 +0,34 +0,48% +16,75% Brent 74,14 73,98 +0,16 +0,22% +12,28% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)