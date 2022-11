Point marchés-Wall St termine en baisse après les perspectives de Target 16/11/2022 | 22:22 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones cède 0,12%, le S&P-500 0,83% et le Nasdaq 1,54% 16 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, les perspectives jugées médiocres livrées par Target ayant alimenté les inquiétudes des investisseurs sur le secteur de la distribution. L'indice Dow Jones a cédé 0,12%, ou -39,09 points, à 33.553,83 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -32,94 points, soit 0,83% à 3.958,79 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -174,75 points (1,54%) à 11.183,659. Aux valeurs, Target, a plongé de 13,14 après avoir dit prévoir une chute de ses ventes au cours du trimestre des fêtes de fin d'année. Micron, a pour sa part perdu 6,70% après avoir annoncé qu'il allait réduire son offre en semi-conducteurs. Dans son sillage, l'indice Philadelphia SE Semiconductor a perdu . "Le principal problème provient des résultats de Target et de ce qu'ils impliquent pour la distribution et pour les dépenses des onsommateurs en général. Je pense que ça a donné le ton du marché", a commenté Chuck Carlson, d'Horizon Investment Services. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $85,27(-1,89%) et le brent à $92,60 (-1,33%). Le dollar évoluait en baisse de -0,14% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0393 dollar (+0,43%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a cédé 10,4 points de base pour s'établir à 3,6954%. Son homologue à cinq ans, a reculé de 5,9 points de base à 3,8607%. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE JEUDI : (Rédaction de Paris)

