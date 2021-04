Point marchés-Wall St termine en hausse, le Dow et le S&P 500 à des plus hauts

* Le Dow Jones gagne 1,13%, le S&P-500 1,44% et le Nasdaq 1,67%

PARIS, 5 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, soutenue par la publication d'indicateurs jugés rassurants pour l'état de l'économie et qui laissent espérer que le pays s'apprête à enregistrer son expansion économique la plus forte en près de 40 ans.

L'indice Dow Jones a gagné 1,13%, ou 373,98 points, à 33.527,19 points, un nouveau record.

Le S&P-500, plus large, a pris 57,91 points, soit 1,44%, à 4.077,78 points, signant lui aussi un plus haut historique.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 225,49 points (1,67%) à 13.705,59 points.

La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a bondit à un niveau record en mars, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.

Cette annonce intervient quelques jours après celle de la création de plus de 900.000 emplois non-agricole au mois de mars alors lors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 647.000.

Aux valeurs, Tesla, a gagné 4,43% à 691,05 dollars après avoir annoncé des livraisons records.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $58,75 après avoir accusé une baisse de -4,38% et le brent à $62,24 (-4,05%).

Le dollar évoluait en baisse de -0,45% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,1808 dollar (+0,39%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a cédé 0,6 points de base pour s'établir à 1,7145%. Son homologue à cinq ans, a reculé de 4,5 point de base à 0,9349%.

