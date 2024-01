* Wall Street vue en repli de 0,3% à 0,6% à l'ouverture



* La remontée des rendements obligataires aux USA se poursuit



*



Les investisseurs dans l'attente d'indicateurs, dont les "minutes" de la Fed







* A suivre aussi l'indice ISM de l'activité manufacturière aux USA



par Claude Chendjou



PARIS, 3 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mercredi sur fond de poursuite de la remontée des rendements obligataires et de prises de bénéfices, tandis qu'en Europe, les Bourses reculent à mi-séance avec le repli des valeurs technologiques (-1,81%) et des ressources de base (-2,28%).



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,65% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 cède 1,51% à 7.416,88 vers 12h45 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 1,03% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,84%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,81%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,23% et le Stoxx 600 0,94%.



Le contexte du marché est à la prudence après les gains à deux chiffres réalisés par les principaux indices en Europe et aux Etats-Unis en 2023 alors que les investisseurs attendent par ailleurs à 19h00 GMT le compte rendu de la réunion de politique monétaire des 12 et 13 décembre de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui pourrait fournir des indices sur la baisse prévue des taux cette année.



"Les prévisions du 'dot plot' (graphique représentant les estimations concernant l'évolution des taux d'intérêt) suggèrent trois baisses de taux cette année", note Joshua Mahony, chef analyste marchés chez Scope Markets. Or, le marché parie sur six baisses, fait-il remarquer, ce qui pourrait entraîner une pression sur les actions.



Outre les "minutes" de la Fed, les investisseurs prendront connaissance des indices de l'activité manufacturière aux Etats-Unis et des résultats de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois, deux nouveaux éléments de conjoncture avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi américain.



En Europe, l'attente porte sur les chiffres de l'inflation prévus vendredi alors que les investisseurs parient toujours sur une première baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en mars.







LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Pfizer prend 1,2% en avant-Bourse et Moderna avance de 2,9% après avoir déjà gagné la veille 13,1% à la suite du relèvement de la recommandation d'Oppenheimer à "surperformer" sur la valeur et de la confirmation par le laboratoire de son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2025.



VALEURS EN EUROPE



Atos chute de 5,57% après avoir gagné jusqu'à 12% en tout début de séance à la suite de l'annonce de discussions avec Airbus (-2,17%) pour le rachat de son activité BDS (Big data & security) pour laquelle l'avionneur européen propose une valeur d'entreprise entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d'euros.



Ryanair abandonne 4,58% après avoir prévenu que certaines agences de voyages en ligne avaient cessé de proposer à la vente ses vols.



ASML recule encore, de 2,78%, après la révocation partielle d'une licence d'exportation vers la Chine.



Maersk progresse de 4,26% à la faveur du relèvement de la recommandation de Goldman Sachs à "neutre" contre "vendre".



TAUX



Le rendement des Treasuries à dix ans enregistre une quatrième session d'affilée de hausse, prenant près de trois points de base, à 3,9744%, après avoir franchi la veille en séance la barre des 4%. Il reste cependant toujours à bonne distance du pic des 5% atteint en octobre dernier alors que la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base de la Fed en mars est évaluée à 67%.



Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 2,051% au lendemain d'un gain de près de 3,5 points.



CHANGES



Le dollar prend 0,21% face à un panier de devises de référence après une hausse de 0,86% mardi dans l'attente de nouveaux indicateurs aux Etats-Unis.



L'euro recule de 0,24% à 1,0921 dollar, à un creux depuis décembre. La veille, la monnaie unique européenne a accusé sa plus forte baisse en une séance (-0,95%) depuis juillet.



La livre sterling grignote 0,08% à 1,2624 dollar.







PÉTROLE



Le marché pétrolier repart à la hausse dans un contexte de perturbations dans l'approvisionnement liées aux tensions persistantes en mer Rouge.



Le Brent avance de 0,75% à 76,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,61% à 70,81 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice ISM manufacturier décembre 47,1 46,7 USA 15h00 Offres d'emplois (Jolts) novembre 8,85 mlns 8,73 mlns (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)