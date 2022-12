Point marchés-Wall Street attendue dans le vert mais la nervosité demeure

*



Les indices de Wall Street signalés en hausse prudente







Le CAC 40 gagne 0,2% dans de faibles volumes







La levée des restrictions en Chine inquiète et rassure à la fois







PARIS, 28 décembre (Reuters) - Wall Street paraît se diriger vers une séance en légère hausse mercredi tandis que les Bourses européennes progressent avec prudence à mi-séance, l'espoir d'une réouverture en Chine étant tempéré par les inquiétudes sur la remontée des taux d'intérêt et les perspectives économiques.



Les contrats à terme donnent un gain de 0,27% pour le Dow Jones , de 0,28% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,23% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,18% à 6.562,31 vers 11h55 GMT et à Francfort, le Dax grignote 0,03%. À la Bourse de Londres, qui rouvre après un long week-end, le FTSE rattrape son retard et prend 0,93%.



L'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,09%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,46%.



Les volumes sur le Stoxx 600 comme sur le CAC 40 représentent moins de 20% de leur moyenne quotidienne du mois écoulé.



Alors qu'il ne reste plus que trois séances avant la nouvelle année, les investisseurs essaient de voir le verre à moitié plein, espérant un rebond économique en Chine, mais l'inflation, le thème qui a animé les marchés pendant la majeure partie de 2022, et le risque de récession continuent d'inquiéter.



Pékin a annoncé en début de semaine de nouvelles mesures d'assouplissement de sa politique anti-COVID-19, une initiative jugée positive pour l'économie mondiale mais au potentiel inflationniste important selon des acteurs du marché.



La réouverture est "une arme à double tranchant pour l'inflation", a déclaré Stephen Innes, chez SPI Asset Management.



"A mesure que la Chine reprend son rôle de fournisseur mondial, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se résorbent. Mais la mauvaise nouvelle est qu'avec l'accélération de la croissance (attendue) au premier trimestre, la demande insatiable de la Chine en matières premières et en énergie fera grimper les prix, au grand dam de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne", a-t-il indiqué.



L'indice boursier mondial MSCI affiche pour l'heure une chute annuelle d'environ 20% - sa pire performance depuis la crise financière de 2008 - sous le coup notamment du durcissement des politiques monétaires des banques centrales.



Le secteur minier européen (+1,59%) enregistre la plus forte hausse, le cours du cuivre ayant atteint son plus haut niveau en deux semaines avec l'espoir d'une reprise de la demande en Chine.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le dix ans allemand recule autour de 2,47%. Il a bondi d'environ 12 points de base la veille et a atteint un pic de plus de deux mois avec les anticipations sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne.



Le rendement des Treasuries à dix ans baisse, lâchant trois points de base à 3,826%, après avoir inscrit mardi un plus haut depuis mi-novembre à 3,862%.







Le billet vert abandonne 0,05% face à un panier de devises de référence



. L'euro, à 1,0649 dollar, est stable. .



Les deux contrats de référence sur le pétrole reculent, l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine, premier importateur mondial, faisant craindre une perturbation de la reprise économique du pays.



Le Brent cède 0,43% à 83,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,36% à 79,24 dollars.



PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)