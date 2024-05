* En Europe, le CAC 40 perd 0,15% et le Stoxx 600 est stable



* Wall Street attendue dans le rouge avant l'inflation américaine



* Hausse plus marquée que prévu de l'inflation en zone euro



* Les investisseurs européens se préparent à la prochaine réunion de la BCE



par Augustin Turpin



31 mai (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes hésitent à mi-séance après des chiffres plus élevés que prévu de l'inflation en zone euro et alors que les marchés attendent encore la publication de l'inflation PCE pour mai aux États-Unis.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,48% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 recule de 0,15% à 7.966,56 vers 11h00 GMT et, à Francfort, le Dax cède 0,2%, tandis qu'à Londres, le FTSE progresse de 0,29%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,03%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro cède 0,05% et le Stoxx 600 0,01%.



Les indices européens poursuivent la séance en ordre dispersé après la publication des chiffres de l'inflation en zone euro, qui ont révélé une hausse plus importante que prévu en mai.



Bien que très attendu, l'indicateur ne devrait pas remettre en cause la prochaine baisse de taux de la Banque centrale européenne, programmée pour sa prochaine réunion, le 6 juin. Néanmoins, cette hausse surprise pourrait remettre en cause la suite de la trajectoire monétaire.



Les investisseurs se focaliseront à 12h30 GMT sur la publication des chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis pour le mois de mai, l'indicateur de la dynamique des prix favori de la Réserve fédérale, confrontée à une inflation persistante qui a éloigné la perspective de baisses de taux en 2024.



Le rythme de croissance de l'indicateur est attendu stable, en hausse de 2,7% sur un an en mai, comme en avril.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Le groupe de cybersécurité ZScaler prend 14% dans les échanges d'avant marché après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs au consensus pour le quatrième trimestre.



Côté baisse, le fabricant de puces Marcell Technology cède 4% en avant-Bourse après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au premier trimestre inférieur au consensus.



VALEURS EN EUROPE



Le compartiment des voyages et des loisirs mène la baisse en Europe (-0,3%), plombé par la chute des actions de Flutter, en baisse de 2,6% après avoir plongé jusqu'à 7,8%, les marchés ayant mal reçu l'annonce par le plus grand groupe de paris en ligne de la nomination d'un nouveau directeur financier.



Neoen s'envole de 20,45%, sa cotation ayant été suspendue jeudi après que le canadien Brookfield a révélé son projet de rachat du groupe.



Capgemini décline de 5,6% après une baisse de recommandation de JPMorgan et Jefferies.



TAUX



Les rendements obligataires en zone euro progressent, le Bund allemand ayant touché un plus haut en six mois après la publication des chiffres de l'inflation en zone euro.



Le rendement du dix ans allemand gagne un point de base (pb) à 4,5640%.



De son côté, le taux du Treasury américain de même échance gagne 5,1 pb à 2,7060%.



CHANGES



A l'instar des rendements obligataires européens, l'euro progresse face au dollar après les données sur l'inflation. La devise unique prend 0,13% à 1,0847 dollar.



Le billet vert se stabilise face à un panier de devises de référence après avoir nettement reculé jeudi, les cambistes se positionnant avant l'inflation PCE.



PÉTROLE



Les cours du brut reculent, alors que les chiffres de l'Energy Information Administration ont montré que les stocks de gasoil avaient progressé la semaine dernière, faisant craindre que la demande ne soit plus faible qu'anticipé cet été aux Etats-Unis.



Le Brent abandonne 0,56% à 81,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,1% à 77,83 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inflation PCE mai 0,3% 0,3%



-sur un an 2,7% 2,7%



-Dépenses de consommation 0,3% 0,8% (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)