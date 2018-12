Point marchés-Wall Street attendue en baisse comme les places européennes

PARIS, 24 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en recul mardi en ouverture, dans le sillage des quelques places européennes ouvertes en cette veille de Noël qui ont fini en baisse dans des échanges ténus, affectées comme toujours par le ralentissement économique mondial et des conditions monétaires devenues moins davorables. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en recul de 0,5%. À Paris, le CAC 40 termine en baisse de 1,45% à 4.626,39 points. À Londres, le FTSE abandonne 0,52%. La Bourse de Francfort était fermée ce lundi. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 laisse -0,55%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro -0,89% et le Stoxx 600 -0,54%. "Les marchés sont toujours sous la pression des déclarations de la Réserve fédérale de la semaine dernière, exacerbant les craintes liées au ralentissement économique et à des refinancements devenus plus chers après des années de soutien à la croissance", a dit Mike van Dulken (Accendo Markets). Les marchés d'actions ont connu cette année leur pire performance depuis la crise de 2008. Avant la trêve de Noël, le S&P 500 s'achemine vers un repli de plus de 10%, avec un mois de décembre qui s'annonce comme le pire depuis 1931. Et 2019 devrait apporter peu de consolation, le ralentissement de la croissance mondiale, la restriction des liquidités et les risques politiques demeurant bien présents. Enfin, le gouvernement fédéral des Etats-Unis se retrouve en situation de "shutdown" partiel, le Congrès n'étant pas parvenu à voter en urgence une loi budgétaire du fait d'un désaccord autour des fonds réclamés par Donald Trump pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Le secrétaire général de la Maison blanche, Mick Mulvaney, a estimé que le blocage partiel de l'administration fédérale pourrait se poursuivre jusqu'au 3 janvier. Dans ce contexte, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a annoncé qu'il s'était entretenu dimanche avec les principaux banquiers américains afin de tenter de calmer la nervosité des marchés financiers. Le département du Trésor a indiqué que Steven Mnuchin avait prévu d'appeler lundi le groupe de travail présidentiel sur les marchés financiers, qui comprend des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Securities and Exchange Commission (SEC). L'indice européen Stoxx 600 est en baisse de près de 14% depuis le début de l'année, étant tombé à son plus bas en deux ans la semaine dernière après les propos jugés décevants de la Fed sur la future trajectoire des taux d'intérêts. Les difficiles négociations du Brexit, un budget italien de 2019 controversé et les querelles commerciales sino-américaines ont également prélevé leur tribut cette année, obligeant les analystes à réduire progressivement leurs prévisions de croissance des bénéfices des entreprises européennes. Parmi les grands indices européens, le Dax, très exposé à la Chine, est en passe d'accuser le plus net repli, en baisse de 17% jusqu'à présent. Le CAC 40 est en baisse de plus de 12,5% à ce jour, le FTSE 100 de plus de 13% et l'indice de Milan FTSE MIB de 15,8%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Sur le plan sectoriel, les plus fortes baisses sont pour la distribution (-1,55%), les biens de grande consommation (-1,27%) et les bancaires (-0,87%), les principaux indices sectoriels finissant tous dans le rouge. A Paris, Marie Brizard chute de 22,4%, dans la perspective d'une augmentation de capital à laquelle souscrira Cofepp, qui détient 29,47% de la société, et qui va accorder au groupe de spiritueux en difficultés un crédit relais de 25 millions d'euros en attendant le produit des cessions d'actifs programmés. DBV Technologies reprend encore 10,8% après sa chuté de près de 70% à la suite du retrait de sa demande d'autorisation de vente aux Etats-Unis du Viaskin Peanut, son traitement contre l'allergie à l'arachide. A Francfort, Delivery Hero gagne plus de 10%, plus forte hausse du Stoxx 600, réagissant encore à l'annonce de la cession de ses activités en Allemagne à Takeaway.com. TAUX Le marché obligataire profite du contexte d'aversion au risque. Ainsi, le rendement des Treasuries à 10 ans est à 2,7632%, non d'un plus bas depuis août, ayant perdu plus de 40 points de base en l'espace de six semaines. L'écart ("spread") entre les rendements à deux et 10 ans est tombé à 14 points de base, un aplatissement de la courbe qui est parfois le signe avant-coureurs d'une récession. En Europe, les rendements des obligations souveraines allemandes et françaises ont baissé un peu, tandis que les rendements italiens ont monté. CHANGES Le yen et l'euro ont gagné du terrain dans des échanges peu fournis, les inquiétudes autour du "shutdown" pesant sur le dollar dont l'indice face à un panier de devises de référence cède 0,22% à 96,738. Après quelques semaines particulièrement difficiles, les cambistes n'étaient pas disposés à prendre des risques en cette fin d'année. L'euro se traite en hausse de 0,29% à 1,14 dollar, après avoir atteint 1,1485 la semaine dernière, tandis que le dollar est proche d'un plus bas de trois mois de 111,02 yens, en cédant 0,23% à 110,95 yens. Mais l'annonce par la Chine d'ajustements sur certains droits de douane à compter du 1er janvier pour stimuler le commerce extérieur a apporté un certain apaisement. PÉTROLE Les cours sont en hausse mais les courtiers s'inquiètent toujours de l'état de la demande, ce qui limite les gains. Le Brent a perdu 11% la semaine passée et touché un plus bas depuis septembre 2017, tandis que brut américain (WTI texan) est tombé au plus bas depuis juillet 2017, portant la baisse des deux contrats depuis le début de l'année à 35%. La baisse des cours a poussé les producteurs américains de schistes à revoir à la baisse leurs plans de forage l'an prochain. La production de schistes a fait des Etats-Unis le premier producteur pétrolier mondial, devant l'Arabie saoudite et la Russie. MÉTAUX L'or conserve son attrait auprès des investisseurs, gagnant 0,37% à 1.260,6 dollars l'once, non loin d'un récent pic de six mois. TABLEAU INDICATEURS Aucun indicateur américain n'est attendu. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 22269, -138,0 -0,62% 00 0 S&P-500 2411,2 -2,25 -0,09% 5 Nasdaq-100 6041,7 -17,25 -0,28% 5 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Dow Jones 22445, -414,2 -1,81% -9,20% 37 3 S&P-500 2416,6 -50,80 -2,06% -9,61% 2 Nasdaq 6333,0 -195,4 -2,99% -8,26% 0 1 Nasdaq 100 6046,5 -196,6 -3,15% -5,47% 6 4 MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Eurofirst 1321,5 -7,28 -0,55% -13,60 300 4 % Eurostoxx 2973,7 -26,83 -0,89% -15,13 50 8 % CAC 40 4626,3 -67,99 -1,45% -12,92 9 % Dax 30 *** 10633, +22,72 +0,21% -17,68 82 % FTSE 6685,9 -35,18 -0,52% -13,03 9 % SMI 8417,2 +2,81 +0,03% -10,28 9 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1404 1,1367 +0,33% -4,93% Dlr/Yen 110,85 111,21 -0,32% -1,62% Euro/Yen 126,41 126,45 -0,03% -6,49% Dlr/CHF 0,9918 0,9950 -0,32% +1,80% Euro/CHF 1,1314 1,1310 +0,04% -3,23% Stg/Dlr 1,2670 1,2630 +0,32% -6,23% Indice $ 96,668 96,956 -0,30% -5,42% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future Bund 163,45 -0,110 00 0 Bund 10 ans 0,2490 -0,005 0 Bund 2 ans -0,604 +0,004 0 0 OAT 10 ans 0,6955 +0,000 +44,65 0 Treasury 10 ans 2,7704 -0,022 0 Treasury 2 ans 2,6261 -0,017 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var. % YTD dollars) ent Brut léger 44,77 45,59 -0,82 -1,80% -16,92% US Brent 53,27 53,82 -0,55 -1,02% -6,13% *** Dax 30 : cours de clôture de vendredi

