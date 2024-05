* Wall Street attendue en baisse avant les chiffres du chômage



* Le CAC 40 prend 0,03% à la mi-séance, le Stoxx 600 cède 0,09%



* Les marchés européens attendent la décision de la BoE



* Les titres échangées hors dividende tirent les indices dans le rouge



9 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes hésitent à mi-séance, jeudi, alors que les marchés anticipent la prochaine décision de la Banque d'Angleterre (BoE) ainsi que les données des inscriptions hebdomadaires au chômage au États-Unis, qui pourraient donner des éclaircissement sur les projets de la Réserve fédérale (Fed) en matière de taux.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,15% pour le Dow Jones, 0,16% pour le Standard & Poor's-500 et 0,2% pour le Nasdaq



À Paris, le CAC 40 prend 0,03% à 8.133,54 vers 10h35 GMT et à Francfort, le Dax 0,31%.



À Londres, le FTSE est stable (0,04%) juste avant la réunion de la BoE.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,09%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,32% et le Stoxx 600 0,09%.



La période de publication des résultats financiers au premier trimestre et l'optimisme sur une baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juin ont permis au Stoxx, qui reprenait son souffle après les records d'indice enregistrés en avril, de démarrer le mois de mai sur une note positive.



"Les données relatives à l'inflation semblent être plus convaincantes en Europe qu'aux États-Unis... Nous nous attendons à ce que cette première baisse de taux de la BCE marque le début d'un cycle de réduction des taux", a déclaré Kiran Ganesh, analyste chez UBS Global Wealth Management.



Les échanges ont été cependant plombés par les mauvaises performances de plusieurs titres de premier plan se négociant hors dividende. Le compartiment du secteur automobile du Stoxx 600 a ainsi enregistré un recul de 1,27% avec la chute de Mercedes-Benz (5,8%), tandis que HSBC et Allianz perdent 1,5% et 4,6%.



Aux valeurs, BE Semiconductor Industries prend 3,7% après avoir annoncé avoir reçu une commande pour 26 systèmes de collage hybrides tandis qu'Argenx chute de 8,7% après ses résultats au premier trimestre.



BBVA perd 6% après avoir présenté jeudi une offre publique d'achat pour acheter Sabadell, qui gagne 3,2%.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Warner Bros Discovery progresse dans les échanges d'avant-marché après que le groupe a annoncé son intention de proposer ses services de streaming Disney+, Hulu et Max en bouquet à ses clients américains, à partir de cet été.



TAUX



Les rendements obligataires en zone euro progressent dans un contexte d'échanges modérés en attendant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée.



Le rendement du dix ans allemand a gagné 3,7 points de base (pb) à 2,497%, son équivalent américain gagnant 2,3 pb à 4,5062%.



CHANGES



Le dollar est stable (0,09%) face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro perd 0,09% à 1,0735 dollar.



PÉTROLE



Les prix du pétrole montent, la baisse des stocks de brut aux États-Unis, l'intensification de l'activité des raffineries et la hausse des importations chinoises le mois dernier ayant renforcé les prévisions de demande pour les deux plus grands consommateurs de brut au monde.



Le Brent prend 0,72% à 84,18 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,82% à 79,64 dollars .



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 1230 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 215.000 208.000



chômage 4 mai



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



