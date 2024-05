* Le Dow Jones attendu en baisse de 0,04%, le S&P 500 de 0,03%, le Nasdaq en



* hausse de 0,03%



* Le CAC 40 perd 0,42% à la mi-séance, le Stoxx 600 0,36%



* Wall Street consolide après les derniers chiffres d'inflation



* L'Europe s'inquiète des commentaires de Schnabel



PARIS, 17 mai (Reuters) -



Wall Street est attendue sans direction marquée vendredi après avoir touché des records ces derniers jours, tandis que les indices européens reculent à mi-séance, inquiets des perspectives de taux en Europe.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture sans direction pour le Dow Jones , le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq .



À Paris, le CAC 40 recule de 0,42% à 8.154,15 points vers 11h15 GMT. Le Dax à Francfort cède 0,33%, contre 0,36% pour le FTSE à Londres



.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se replie de 0,27%, contre 0,41% pour l'EuroStoxx 50 et 0,36% pour le Stoxx 600 .



Les investisseurs à Wall Street s'accordent une pause après avoir porté jeudi le Dow Jones à plus de 40.000 points en séance, tandis que l'indice MSCI actions mondiales a touché un record, soutenu par l'espoir d'un assouplissement prochain de la politique monétaire américaine.



Les derniers chiffres d'inflation CPI publiés mercredi aux États-Unis ont en effet surpris à la baisse, faisant espérer que la dynamique des prix se révèle moins persistante que craint initialement, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de baisser ces taux à plusieurs reprises cette année.



En zone euro, les marchés s'inquiètent à l'inverse des derniers commentaires de la cheffe économiste de la Banque centrale européenne, Isabel Schnabel, qui a prévenu vendredi que "la trajectoire (monétaire) au-delà de juin est beaucoup plus incertaine".



Moins de baisses de taux qu'attendu pourrait peser sur la croissance du bloc, qui reprend timidement après un an et demi d'activité atone. Les investisseurs seront attentifs aux prochaines publications de part et d'autre de l'Atlantique.



"Le marché se concentre déjà sur les prochains chiffres d'inflation, mais les données PMI de la semaine prochaine guideront d'abord le sentiment sur la croissance des États-Unis et de la zone euro", expliquent les stratégistes d'ING, qui soulignent qu'une divergence entre les deux zones pourrait faire pression sur les taux européens.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Microsoft a déclaré jeudi prévoir d'offrir aux clients de ses produits d'informatique dématérialisée un accès à des puces d'intelligence artificielle fabriquées par AMD , capables de rivaliser avec les composants de Nvidia .



Applied Materials , fabricant d'équipements pour semi-conducteurs, a annoncé jeudi prévoir un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Engie a publié vendredi des résultats en repli au titre du premier trimestre, marqué par la baisse des prix de l'énergie et un climat doux, et se replie de 2,31%.



Scor plonge de 7,83% après avoir fait état d'un résultat net inférieur aux attentes et d'une performance décevante de sa branche vie et santé.



Le fabricant de cœurs artificiels Carmat chute de 24,91% après avoir annoncé une levée de fonds de 16 millions d'euros, sa deuxième augmentation de capital cette année.



Eiffage et Entech ont annoncé jeudi avoir créé une coentreprise dans le stockage d'énergie, ce qui fait progresser Entech de 8,72%.



Richemont a fait état vendredi d'une baisse de ses ventes sur les trois mois à fin mars, mais les marchés ont jugé ses résultats rassurants et font bondir le titre de 5,35%.



TAUX



Les rendements progressent en zone euro après les derniers commentaires d'Isabel Schnabel.



Le rendement du dix ans allemand avance de 4,1 pb à 2,485%, celui du taux à deux ans de 2,7 pb à 2,948%.



Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1,2 pb à 4,3886%, tandis que le deux ans est stable à 4,7884%.



CHANGES



Le rebond du dollar se poursuit, mais la devise devrait néanmoins enregistrer une forte baisse hebdomadaire après des indicateurs suggérant que l'inflation et l'activité ralentissent aux États-Unis.



Le dollar avance de 0,27% face à un panier de devises de référence , l'euro cède 0,23% à 1,084 dollar, et la livre sterling perd 0,13% à 1,265 dollar.



PETROLE



Le brut hésite, les marchés digérant les dernières données qui font espérer un ralentissement de l'inflation et une baisse des taux aux États-Unis, mais qui font aussi craindre un ralentissement de l'activité outre-Atlantique.



Le Brent grignote 0,16% à 83,4 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 79,25 dollars .



PLUS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS ATTENDUS CE JOUR



(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)